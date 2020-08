Tirdzniecībā esam jau pirmspandēmijas līmenī, vērtē ekonomisti

Mazumtirdzniecībā Latvijā jau otro mēnesi pēc kārtas ir fiksēts pozitīvs pieaugums, un jūlijā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu apgrozījums ir audzis par 3,8%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati. Ekonomisti lēš, ka mazumtirdzniecībā kāpums turpināsies, kaut tempi varētu nedaudz pierimt. Vienlaikus jāņem vērā, ka Covid-19 saslimšanas gadījumu skaits Baltijas valstīs atkal ir sācis augt, un tas rada jaunus riskus gan tirdzniecībai, gan ekonomikas attīstībai kopumā.

"Latvijas ekonomika turpina atkopties no Covid-19 šoka, un noturīgs iekšējais patēriņš ir viens no iemesliem, kādēļ ekonomikas lejupslīde Latvijā šogad būs ievērojami mazāka, nekā tika gaidīts krīzes sākumā," norāda bankas "Citadele" ekonomists Mārtiņš Āboliņš, piebilstot, ka tirdzniecības apjomi Latvijā jau ir atgriezušies pirms pandēmijas līmenī, un tirgotāju noskaņojums šobrīd ir būtiski labāks nekā citu nozaru pārstāvjiem.

"SEB bankas" ekonomists Dainis Gašpuitis uzskata, ka mazumtirdzniecības straujā atgūšanās un iepriekšējā gada līmeņa pārsniegšana nav pārsteigums par spīti ievērojamam ekonomiskās aktivitātes kritumam, kas koncentrējies noteiktās nozarēs. Darba tirgū situācija ir pasliktinājusies, bet ne dramatiski. "SEB bankas" aptaujas rāda, ka uzņēmēji nav arī steigušies griezt algas. Mazinoties plašajām patēriņa iespējām un augot piesardzībai, iedzīvotāju fokuss ir novirzījies uz mazumtirdzniecību. Dati parāda, ka izaugsmi veicinājusi pielāgošanās jaunajiem apstākļiem laika pavadīšanai mājā, iegādājoties un atjaunojot elektroierīču krājumus. Bet akcentu maiņa izklaidē un atpūtā ir likusi iegādāties atpūtas un izklaides ekipējumu. Tāpat medicīnisko preču iegādes pieaugums norāda uz centieniem stiprināt veselību.

"Šī gada janvārī-jūlijā mazumtirdzniecības apgrozījums par 1% pārsniedza 2019. gada attiecīgā perioda rādītāju," norāda Ekonomikas ministrijas Analītikas dienesta vecākā eksperte Vita Skuja.

""Swedbank" karšu dati un aptaujas par iedzīvotāju un mazumtirgotāju noskaņojumu rāda uz nelielu izaugsmi mazumtirdzniecībā nākamajos mēnešos. "Swedbank" karšu pirkumu apgrozījums, kas iekļauj ne tikai iepirkšanos pie mazumtirgotājiem, bet arī pakalpojumus, augusta pirmajās divās nedēļās auga nedaudz straujāk nekā jūnijā un bija par aptuveni 9% lielāks nekā pērn. Bankomātos izņemtās naudas apgrozījums gan turpināja sarukt, bet kritums kļuva mazāks," atzīmē "Swedbank" vecākā ekonomiste Agnese Buceniece.

Līdz ar to Latvijas Bankas ekonomiste Daina Paula rezumē, ka mazumtirdzniecība varētu būt starp tām nozarēm, kas izrādīsies relatīvi mazāk cietušas Covid-19 ietekmē, tomēr iepriekšējo mēnešu straujajam kāpumam jūlijā sekojis neliels atslābums. Lai gan iekšzemē sociālie ierobežojumi pēdējā laikā tika pakāpeniski mīkstināti, atsevišķās citās valstīs tie lokāli tika noteikti no jauna. To, ka pandēmijas globālās attīstības nelabvēlīgais fons liek saglabāt piesardzību, nedaudz iezīmē Eiropas Komisijas publicētā nozares uzņēmēju noskaņojuma rādītāja pārmaiņas augustā: noskaņojums kopumā uzlabojies, taču galvenokārt uz pēdējo mēnešu aktivitātes vērtējuma rēķina. Tikmēr tuvāko mēnešu aktivitātes gaidas kļuvušas nedaudz pesimistiskākas nekā jūlijā.