Tirdzniecībai rezervētais gāzes apjoms ir pietiekams šīs sezonas patēriņam, apgalvo 'Latvenergo'

AS "Latvenergo" tirdzniecībai rezervētais gāzes apjoms ir pietiekams šīs sezonas patēriņam, vērtē uzņēmums.

Kā informēja uzņēmuma preses sekretāre Ivita Bidere, uzņēmuma rīcībā ir pietiekamais dabasgāzes daudzums, lai varētu interesentiem nodrošināt tirgus piedāvājumus. Vienlaikus pirms ziemas uzņēmums aicina klientus rūpīgi izvērtēt savu patēriņu un paradumus izdevīgākā iepirkuma nodrošinājumam.

Viņa norādīja, ka, mērķtiecīgi iegādājoties dabasgāzi un nodrošinot tās rezerves, "Latvenergo" spēj nodrošināt pašvaldību un uzņēmēju, kuri to izmanto apkurei un ražošanas procesos, vajadzības. Uzņēmuma tirdzniecībai rezervētais apjoms ir pietiekams šīs sezonas patēriņam un tas ir pieejams brīvajā tirgū, sniedzot iespēju droši pārlaist ziemu, uzsvērts uzņēmuma paziņojumā.

"Latvenergo" juridiskie klienti nepilna mēneša laikā ir iegādājušies ievērojamu daļu no koncernā tirdzniecībai paredzētā dabasgāzes apjoma. Augustā, kad "Latvenergo" atsāka piedāvājumu izteikšanu klientiem, ir noslēgti 34 darījumi.

Pēc Bideres paustā, septembrī klientu skaits turpina augt, slēdzot līgumus ar dažāda patēriņa klientiem, kuru vidū ir gan ražošanas uzņēmumi, gan pašvaldības, attiecīgi nodrošinot ar to gan uzņēmējdarbības procesus, gan arī siltumapgādi iedzīvotājiem. Pārdošanas dinamika liecina, ka kopējais pārdošanai rezervētais apjoms var tikt arī palielināts.

AS "Latvenergo" pārdošanas direktors Uldis Mucinieks atzīmē, - lai arī ģeopolitiskā situācija ir ietekmējusi gāzes tirgu - gan resursu pieejamību, gan to cenu, kas nozīmē vēlāku piedāvājumu izteikšanu no augusta vidus, interese par iegādi ir noturīga.

Viņš skaidro, ka Latvijas klienti ir kļuvuši piesardzīgāki, taču piedāvājums un sezonas sākums ir aktivizējis viņu interesi, apzinoties savas vajadzības un iespējas esošajā cenu situācijā. Uzņēmuma tirdzniecībai rezervētais gāzes apjoms ir pietiekams un "Latvenergo" turpina izteikt piedāvājumus.

" Apzinoties situāciju ar dabasgāzes cenu, no savas puses vispirms aicinām klientus rūpīgi izvērtēt iepriekšējo patēriņa režīmu un iespējams, to var mainīt vai samazināt, izdarot no izmaksu un vajadzību viedokļa racionālāko pirkumu," komentē Mucinieks.

"Latvenergo" ir iegādājies dabasgāzi nepieciešamajā apjomā elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai, kā arī lai sniegtu dabasgāzes piedāvājumus juridiskajiem klientiem brīvā tirgū.