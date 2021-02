Tirdzniecības centri norāda uz kritisko situāciju mazumtirdzniecībā un iespējamu bankrotu vilni

Lielāko tirdzniecības centru – "Alfa", "Mols", "Spice", "Sāga", "Rīga Plaza", "Domina Shopping", "Ozols", "Galleria Riga", "Origo" un "Ditton Nams" – pārstāvji nosūtījuši atklāto vēstuli Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam, finanšu ministram Jānim Reiram un ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam, paužot bažas par kritisko situāciju mazumtirdzniecībā un aicinot lemt par atbalstu nomas maksas segšanai pandēmijas dēļ slēgtajiem veikaliem.

Vēstules parakstītāju ieskatā vājais atbalsts slēgto veikalu apgrozāmajiem līdzekļiem un tas, ka vienlaicīgi nav domāts par atbalstu nomas maksas segšanai, tirdzniecības nozari ietekmē negatīvi un ir paredzams bankrotu vilnis. Apstādinātā uzņēmējdarbība ietekmēs bezdarba pieaugumu, un tas radīs desmitos vai pat simtos miljonu lielu iztrūkumu valsts budžetā.

Vēstulē teikts, ja tirgus ekonomikā likumīgās tiesības nodarboties ar uzņēmējdarbību ir atņemtas, tad ir nepieciešama ātra, profesionāla un mērķtiecīga zaudējumu kompensācija. Atšķirībā no citām ES valstīm, Latvijā atbalsts esot neefektīvs.

Tirdzniecības centru pārstāvji norāda, ka iznomātāji jau ir piešķīruši visas iespējamās atlaides nomniekiem (veikaliem), taču nomniekiem ir ļoti liels risks neizdzīvot bez atbalsta nomai, jo citi atbalsta mehānismi ir grūti pieejami un tikai nedaudz sedz zaudējumus. Atbalsts nomai būtu ātrs un efektīvs risinājums apstākļos, kad citi atbalsta mehānismi turpina būt fragmentēti un ar komplicētiem un visiem administratīvi cietušajiem neatbilstošiem kritērijiem.

Kā norāda tirdzniecības centru pārstāvji, tirdzniecības nozari veido ekosistēma – gan veikali, gan tirdzniecības telpas. No uzņēmējdarbības administratīvas apstādināšanas cieš abi, tāpēc arī atbalsts jāsaņem abiem. Tirdzniecības centru vārdā izvirzīta prasība nekavējoties un aktīvāk risināt problēmas, kuras radījusi administratīvā uzņēmējdarbības apstādināšana Covid-19 krīzes ietekmē, un sniegt atbalstu nomas maksas segšanai.

Vēstules autori uzsver, ka situācijā, ja šāds atbalsts nesekos, sekas var būt tirdzniecības ekosistēmas, tostarp apkalpojošo nekustamo īpašumu uzņēmējdarbības, krahs, kam sekos iesaistīto darbinieku bezdarbs un budžetā neienākošie nodokļi.

"Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzē pieejamā informācija par 2019. gadu vēsta, ka tirdzniecībā kopumā ir nodarbinātas 133 369 personas, no kurām vērā ņemama daļa var palikt bez darba valdības nolaidības dēļ. Tāpat būtisks risks valstij ir potenciālais iekasēto nodokļu samazinājums valsts budžetā, kas tiek maksāts no nomas maksas par tirdzniecības telpām visā Latvijā. Vidēji gadā PVN no nomas maksas vien sasniedz 58,5 miljonus eiro, kas iekļauj nodokļus par tirdzniecības centriem Rīgā un reģionos, kā arī nodokļus par tirdzniecības telpām ārpus tirdzniecības centriem Rīgā. Līdz ar to valdības lēmumi iznomātāju un nomnieku atbalstam tieši ietekmēs arī valsts budžeta apmērus nākotnē," pauž vēstules autori.