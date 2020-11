Tirdzniecības centri ar bažām gatavojas otrajam pandēmijas vilnim, savukārt nomnieki nav pārliecināti par nākotni un vēlas slēgt līgumus uz īsāku termiņu vai pieprasa elastīgākus nosacījumus līgumu izbeigšanai, portālam "Delfi" vēsta uzņēmēji. Nākotnē daļā tirdzniecības ēku varētu iemitināties citu nozaru uzņēmumi, bet citas visdrīzāk paliks tukšas.

Tirdzniecības centru nākotne visā pasaulē ir apdraudēta – pircējiem aizvien lielāku priekšroku dodot preču iegādei internetā, sarūk to uzņēmumu skaits, kas vēlas atvērt jaunas tirdzniecības vietas, turklāt daudzi no pasaules lielākajiem apģērbu zīmoliem jau paziņojuši, ka ievērojami samazinās fizisko veikalu skaitu, jo to ienākumi krītas.

Kas notiks ar lielajiem tirdzniecības centriem, kuros līdz šim mitinājušies simtiem veikalu? Daļu no aizgājējiem aizvietos citu nozaru veikali, taču ir skaidrs, ka šis tirgus nākamajos gados būtiski saruks, un daļa vispār pārtrauks darbību, prognozē ekonomisti, uzsverot, ka lielākais izaicinājums izkuģot caur pandēmijas vētru būs tieši lielajiem tirdzniecības milžiem.

Nākotnē tirdzniecības centru tukšajās ēkās varētu iemitināties cita veida uzņēmumi, taču ne visiem būs lemts transformēties, daļa ēku var arī palikt tukšas un gadiem ilgi kā rēgi atgādināt par labajiem laikiem pagātnē.

"Nav teikts, ka tikai tādēļ, ka tirdzniecības centra telpas atbrīvojas, tās iekāros kāds cits uzņēmums, lai, piemēram, pārveidotu to par industriālu ēku," prognozē "Moody's Analytics" eksperti, uzsverot, ka ne vienmēr iespējams tirdzniecības centru pielāgot kādām citām funkcijām, tāpat būtiski ir dažādi citi faktori, piemēram, piekļuve, pieejamā infrastruktūra, atrašanās vieta.