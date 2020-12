Tirdzniecības centri un veikalu ķēdes piektdien pagarina darba laikus

Piektdien, 18. decembrī, vairāki tirdzniecības centri un lielveikalu ķēdes ir pagarinājušas savu darba laiku. Tā tirdzniecības centri "Spice" un "Spice Home" strādās līdz 24.00, par divām stundām pagarinot darba laiku vakarā, savukārt "Domina Shopping" šodien pagarina savu darba laiku līdz plkst. 23:00. "Rimi" un "Maxima" paplašinājuši to veikalu skaitu, kuriem ir pagarināts darba laiks.

Ņemot vērā klientu plūsmu līdzšinējā darba laikā, kā arī jaunos tirdzniecības ierobežojumus, kas stāsies spēkā no 19. decembra, "Spice" 18. decembrī nolēmusi pagarināt darba laiku un vakarā strādās par divām stundām ilgāk. Tirdzniecības centrs aicina izmantot iespēju iepirkties, kad apmeklētāju skaits tirdzniecības centrā ir vismazākais. Arī turpmāk brīvdienās un svētku dienās "Spice" būs slēgta – strādās tikai atsevišķi pārtikas veikali, aptiekas un higiēnas preču veikali.

Tirdzniecības centrā novērojams pircēju skaita pieaugums, taču apmeklētāju skaits tiek kontrolēts gan tirdzniecības centrā kopumā, gan katrā veikalā atsevišķi. Tā kā piektdien ir pēdējā diena, kad strādā tirdzniecības vietas, kam tas būs liegts no rītdienas, "Spice" pagarina darba laiku, lai novērstu drūzmēšanos tirdzniecības centrā pīķa stundās.

Savukārt tirdzniecības centrs "Domina Shopping" piektdien pagarina savu darba laiku līdz plkst. 23:00. Šādu soli centrs veic, lai izlīdzinātu apmeklētāju plūsmu, kas strauji pieaugusi pēc ceturtdien izziņotajiem jaunajiem ārkārtējās situācijas noteikumiem. Piektdien līdz 23:00 "Dominā" strādās teju visi apģērbu, apavu, sporta preču, bērnu rotaļļietu un citi veikali. Tajā skaitā arī pārtikas lielveikals "Maxima XXX" un citi delikatešu veikali. Pagarinātais darba laiks neattiecas uz banku filiālēm. Bet sākot ar pirmdienu, 21. decembri, un līdz 11. janvārim "Dominā" būs atvērti tikai pārtikas un higiēnas preču veikali, aptiekas un veterinārās aptiekas, alkohola un smēķēšanas produktu veikali, preses izdevumu vietas, mobilo telefonu priekšapmaksas karšu vietas, kā arī eglīšu tirdzniecības punkts C puses stāvvietā.

"Maxima" 18. decembrī paplašinājusi to veikalu skaitu, kuriem vēl par vienu stundu ir pagarināts darba laiks. Par stundu pagarināts darba laiks ir vēl šiem veikaliem: "Maxima XXX" t/c "Akropole": plkst. 8.00-24.00, "Maxima Express" t/c "Akropole": plkst. 8.00-23.00, "Maxima XXX" t/c "Domina Shopping": plkst. 8.00-23.00, "Maxima XXX" Rīgā, Slokas ielā 115: plkst. 8.00-24.00, "Maxima XXX" Rīgā, Saharova ielā 20a: plkst. 8.00-24.00 un "Maxima XXX" Rīgā, A. Deglava ielā 67: plkst. 8.00-24.00. Jau ziņots, ka laika posmā no 21. līdz 23. decembrim, kā arī no 28. līdz 30. decembrim atsevišķos "Maxima XX" veikalos darba laiks būs no plkst. 8.00 līdz 23.00, savukārt lielākajos "Maxima XXX" veikalos no plkst. 8.00 līdz pat 24.00.

Piektdien 18 "Rimi Hyper" veikali lielākajās Latvijas pilsētās pagarinājuši darba laiku. Atsevišķi "Rimi" veikali strādās līdz plkst. 23.00, savukārt daļa veikalu līdz plkst. 24.00.

"Domina Shopping" direktore Dina Bunce aicina pircējus šodien iepirkties ātri un vienlaikus arī mierīgi. Primārās nepieciešamības preces, tai skaitā pārtiku, varēs iegādāties arī šajās brīvdienās un turpmākajās nedēļās. Iespēju robežās viņa aicina iepirkties arī internetā, tādā veidā atbalstot tos veikalus un kafejnīcas, kuriem šobrīd nav iespējas apkalpot klātienē.

Par aktuālākajām izmaiņām darba laikos, kā arī informāciju par veikaliem un pakalpojumu sniedzējiem ar atšķirīgu darba laiku var uzzināt tirdzniecības centru un veikalu mājaslapās.