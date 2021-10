Tirdzniecības centriem jaunie ierobežojumi rada 11 miljonu eiro zaudējumus mēnesī

Šobrīd tirdzniecības centros atbilstoši valdības pieņemtajiem noteikumiem strādāt atļauts tikai veikaliem, kas tirgo pirmās nepieciešamības preces – tādi aizņem tikai vidēji 25% tirdzniecības centru platības, informē Nekustamā īpašuma attīstītāju alianse (NĪAA).

Pārējie 75% veikalu nestrādā un nemaksā nomu par telpām, radot tirdzniecības centriem Latvijā vairāk nekā 11 miljonu eiro zaudējumus katru mēnesi.

"Tirdzniecības centri, kas vēl nav paguvuši atgūties no pavasarī ciestajiem zaudējumiem, šobrīd cieš no ierobežojumiem. Līdz šim Covid-19 vīrusa izplatības apturēšanas nolūkā ieviesto ierobežojumu dēļ tirdzniecības centru zaudējumi sasnieguši 65 miljonus eiro. Pavasarī pēc nozares neatlaidīgiem lūgumiem valdība pieņēma nomas atbalsta programmu, kam tika piešķirti 20 miljoni, tomēr, kā liecina NĪAA rīcībā esošie dati, atbalstam līdz šim izmaksāti tikai aptuveni 7-8 miljoni eiro," norāda NĪAA.

Lai ārkārtas situācijas laikā neradītu papildu bankrota un maksātnespējas riskus tirdzniecībā, nozarei nepieciešams nomas atbalsta mehānisms, kas kompensētu negūto nomas maksu no slēgtajiem veikaliem. NĪAA veiktie aprēķini liecina, ka Latvijā esošo 52 tirdzniecības centru kopējā platība ir aptuveni 1 miljons kvadrātmetru, un vidējā nomas maksa tirgū sasniedz 15 eiro par kvadrātmetru. Ņemot vērā, ka otrās nepieciešamības veikali, kam šobrīd liegts strādāt, aizņem aptuveni 75% no tirdzniecības centru platības, kopējais nepieciešamais atbalsts vienā mēnesī ir 11,25 miljoni eiro. Tā kā šāds finansējums, kā liecina aprēķini, jau ir pieejams no iepriekšējā ierobežojumu perioda, nozare aicina valdību nevilcināties un atbalstīt nomas kompensācijas piešķiršanu tirdzniecības centriem, lai dotu iespēju uzņēmumiem izdzīvot, norāda NĪAA.

"Līdz šim tirdzniecības centri atbilstoši savām iespējām atbalstījuši vakcinācijas procesu valstī, bez atlīdzības izvietojot vakcinācijas punktus savās telpās, lai radītu iespēju ikvienam Latvijas iedzīvotājam saņemt vakcīnu sev tuvākā un ērtākā vietā. Tomēr visu pušu ieguldītās pūles nav palīdzējušas sasniegt izvirzītos vakcinācijas apjoma mērķus, tāpēc valstī jāsadzīvo ar plašiem ierobežojumiem. Šobrīd tirdzniecības centros atļauts strādāt tikai 25% nomnieku – pārējiem darbs ir liegts, tāpēc nomas maksu uzņēmumi iznomātājiem nemaksā. Pieņemtais apgrozāmo līdzekļu grants nav atbilstošs tirdzniecības centriem, jo uzņēmumi tam nekvalificējas – aptuveni 90-95% iznomātāju apgrozījuma veido nomas maksa nevis darbinieku algas. Savukārt tā daļa nomnieku, kas saņem apgrozāmo līdzekļu grantu, nomas maksu iznomātājiem nemaksā vai maksā ļoti ierobežotā apmērā. Tā rezultātā tirdzniecības infrastruktūra atkal tuvojas maksātnespējas situācijai," norāda Nekustamā īpašuma attīstītāju alianses valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Vanags.