Tirdzniecības centriem nomas maksas ieņēmumu krituma kompensēšanai piešķir 20 miljonus eiro

Ministru kabinets ceturtdien atbalstīja Ekonomikas ministrijas (EM) izstrādātos noteikumus Covid-19 krīzes skartajiem tirdzniecības centriem nomas ieņēmumu krituma kompensācijai. Noteikumi paredz kompensēt apgrozījuma kritumu no nomas, ko pierādīs iesniegtie izrakstītie rēķini.

Ieilgstot Covid-19 izraisītajai nedrošībai un atkārtoti noteiktajiem ierobežojumiem Covid-19 izplatības mazināšanai, tiek ierobežota ne tikai komersantu pelnītspēja, bet arī tiek krasi samazināta to iespēja segt saimnieciskās darbības aktuālos maksājumus, piemēram, telpu nomas maksu, skaidro EM.

Ministrijas apkopotie dati liecina, ka kopš 2020. gada decembra tirdzniecības platības nav ieņēmušas 31,2 eiro uz vienu m2, un patlaban nevar runāt, ka tirdzniecības centru peļņa varētu segt zaudējumus, peļņas līmenis ir zems, un pusmēnesī peļņa tiek "apēsta", sacīja EM valsts sekretāra vietnieks Raimonds Aleksejenko.

Kopā Latvijā ir 31 šāds tirdzniecības centrs, kas nevar sākt darbu.

Finanšu ministrs Jānis Reirs atzinīgi vērtēja prasību par apliecinājumu, citādāk, pēc viņa teiktā, nereti rodas situācija, ka telpu izīrētāji piedzen parādus no nomniekiem un saņem atbalstu, taču apliecinājums, ka tiek piemērota atlaide nomas maksai, šādu situāciju atrisina.

Tāpat viņš uzsvēra, ka klienti – nomnieki ne vienmēr saņem pretīmnākšanu no tirdzniecības centriem, īpaši mazāki, līdz ar to pauda lūgumu attiekties pret visiem vienādi.

Noteikumu projekts izstrādāts, ievērojot to, ka pagaidu regulējums paredz sniegt atbalstu uzņēmējiem krīzes situācijas seku novēršanai. Tā mērķis ir atbalstīt uzņēmējus, kuru īpašumā ir tirdzniecības centri, kuri pilnībā vai daļēji nav saņēmuši nomas maksu no nomniekiem, skaidro EM.

Atbalsts ir paredzēts nomas ieņēmumu krituma kompensācijai, lai segtu operacionālās izmaksas (komunālie maksājumi (tai skaitā elektrības, ūdens un siltuma apgāde), nekustamā īpašuma nomas, saistību maksājumus, ārpakalpojumu izmaksas un citas saimnieciskās darbības izmaksas).

Par tirdzniecības centru tiek uzskatīta ēka, kas ir iekārtota pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai un tās kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība vismaz 7000 m2 un kurā atsevišķās tirdzniecības vietās darbojas vismaz pieci tirdzniecības dalībnieki vai pakalpojuma sniedzēji.

Balstoties uz saņemtajām nozares pārstāvju vēstulēm, situācija tirdzniecības centros ir kritiska un nomas ieņēmumi turpina samazināties, martā sasniedzot jau mīnus 60% atzīmi (februārī bija -57%), skaidro EM. Kā nozares dati liecina, ka apgrozāmo līdzekļu grants iznomātājus nesasniedz vai sasniedz ļoti ierobežotā apmērā un tirdzniecības infrastruktūra ir ļoti tuvu maksātnespējas situācijai.

Tirdzniecības centra nomnieki un arī iznomātāji var kvalificēties atbalstam apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai, atgādina EM. Ja piesakās iznomātāji, tie saņem ļoti minimālu atbalstu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai, ņemot vērā mazu nodarbināto skaitu, jo atbalstu minētajos noteikumos nosaka 60% apmērā no uzņēmuma bruto darba algas (tai skaitā arī veiktās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) kopsummas, līdz ar to nevar nosegt radušās operacionālās izmaksas, kā arī ārpakalpojumu izmaksas un saistību maksājumus, tajā skaitā saistību maksājumus.

Nomnieki atbalstu, ko saņēmuši apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai, to tērē ne tikai nomas maksas segšanai, līdz ar to veidojas situācija, ka nomas maksa netiek samaksāta pilnībā vai daļēji, norāda ministrijas pārstāvji.

EM saņēmusi nozares informāciju, kurā identificējams Latvijas lielāko tirdzniecības centru ieņēmumu kritums. Tirdzniecības centru saņemtais atbalsts attiecīgi nenosedz tirdzniecības centra investīcijas, tādēļ ir nepieciešams papildus atbalsts šo noteikumu ietvaros.

Atbalstu piešķir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA).

Uz atbalstu var pretendēt komersanti, kuri atbilst šādiem kritērijiem:

atbilst sīkā (mikro), mazā un vidējā uzņēmuma definīcijai;

kuram konkrētā tirdzniecības centra kopējais apgrozījuma kritums no nomas Covid-19 krīzes ietekmē ir vismaz 30%, ņemot vērā izrakstītos rēķinus un kredītrēķinus (2020. gada decembra un 2021. gada janvāra, februāra un marta izrakstītie rēķini kopsummā salīdzinot ar 2019. un 2020. gada attiecīgo mēnešu izrakstītajiem rēķiniem vai, ja tirdzniecības centrs savu darbību ir sācis 2020. gadā, tad 2021. gada janvāra un februāra izrakstītie rēķini kopsummā salīdzinot ar 2020. gada novembra un decembra izrakstītajiem rēķiniem kopsummā);

kuram uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds, kas kopsummā pārsniedz 1000 eiro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums.

Komersantam pēc lēmuma par atbalsta saņemšanu ir aizliegts veikt pārrēķinus izrakstītajiem rēķiniem vai izrakstīt papildus rēķinus par nomas maksu par 2020. gada decembri un 2021. gada janvāri, februāri un martu no tirdzniecības centra nomniekiem. Komersants izrakstīto rēķinu par nomu uzskaita ieņēmumos, līdz attiecīgi tiek veikts nomas maksas ieņēmumu aprēķins, kā rezultātā tiek aprēķināts atbalsts.

Atbalsta apmērs būs vienreizējs maksājums - 15 eiro par katru tirdzniecības centra ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietā norādītās kopējās platības m2, izņemot stāvlaukumus, kopējam atbalsta apmēram nepārsniedzot nomas ieņēmumu krituma apmēru. Piešķiramā atbalsta apmērs vienam uzņēmumam un ar to saistīto personu grupai nevarēs pārsniegt 1 800 000 eiro.

Noteikumi paredz kompensēt apgrozījuma kritumu no nomas, ko pierādīs iesniegtie izrakstītie rēķini, kur būs redzams, ka īpašnieks ir piešķīris atlaidi nomas maksai, tādējādi būs redzams apgrozījuma kritums no nomas. Attiecīgi šo noteikumu ietvaros kompensē piešķirto atlaidi jeb apgrozījuma kritumu no nomas. Ja tiks konstatēti pārkāpumi, nauda kopā ar soda naudu būs jāatgriež.