Tirgotāji aicina atsevišķi apsvērt atbalstu mikrouzņēmumiem ar mazu darbinieku skaitu

Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA) aicina atsevišķi apsvērt atbalstu mikrouzņēmumiem ar mazu darbinieku skaitu apgrozāmo līdzekļu granta aprēķina formulā.

"Mūsu industrijā tirdzniecībā ir daudz uzņēmumu, kam pieder tikai viens veikals, kurā strādā viens līdz divi cilvēki, bet apgrozījums uz vienu darbinieku vai uz vienu darba algas eiro ir salīdzinoši liels. Esoša aprēķina formula diskriminē šo uzņēmumu grupu attiecībā uz atbalsta apjomu pret apgrozījuma kritumu," komentē asociācijā.

LTA piedāvā palielināt atbalsta apmēru Covid-19 krīzē cietušajiem nozares uzņēmumiem, A grupā iekļaujot mazākos industrijas strādājošos uzņēmumus, kuros ir līdz diviem darbiniekiem un līdz 20 000 eiro vidējais apgrozījums mēnesī pēc 2020.gada datiem. Šādiem uzņēmumiem LTA ieskatā atbalsta apmēram jābūt 90% apmērā no uzņēmuma bruto darba algas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2021.gada jūlijā, augustā un septembrī, nosākot apmēra minimumu, kā 75% no uzņēmuma kritumā un maksimumu – 100% no uzņēmumu krituma.

Savukārt B grupā, pēc LTA veiktā iedalījuma, būtu jāiekļauj pārējie industrijas strādājoši uzņēmumi, un tiem atbalsta apmēram būtu jābūt 60% apmērā no uzņēmuma bruto darba algas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2021.gada jūlijā, augustā un septembrī, nosākot apmēra minimumu, kā 50% no uzņēmuma kritumā un maksimumu – 75% no uzņēmumu krituma.

LTA uzsver, ka uzņēmēji nav apmierināti ar atbalsta kritērijiem – apgrozījuma kritums ne mazāk kā 20% periodā salīdzinot ar 2021.gada jūlija- septembra vidējo mēneša apgrozījumu vai ne mazāk kā 30% salīdzinot ar 2019.gada attiecīgajiem mēnešiem. Uzņēmēji uzskata, ka abiem kritērijam ir jāpiemēro 20% nevis 30% kritumu.

Tāpat LTA uzskata, ka uzņēmumam esošie nodokļu parādi nedrīkst būt šķērslis, ja tie ir izveidojušies par 2020.-2021.gada krīzes mēnešiem un nav lielāki par 10 000 eiro. Uzņēmēji atgādina, ka nodokļu parāds 1000 eiro var viegli izveidoties ārkārtējas situācijas periodā no šā gada 21.oktobra līdz 15.novembrim, jo tieši šajā laikā dažiem apgrozījums varētu nokristies pat par 100%, ja uzņēmumam nebija uzkrājumu, tam būs grūtības samaksāt gan septembra, gan oktobra nodokļus laicīgi, kas var būtiski ierobežo pretendentu skaitu.

Jau vēstīts, ka oktobrī un novembrī apgrozāmo līdzekļu atbalstam Covid-19 skartajās nozarēs strādājošajiem uzņēmējiem Ministru kabinets 26.oktobrī piešķīra kopumā 240 miljonus eiro jeb 120 miljonus eiro mēnesī.

Atbalsta aprēķins veidots, pamatojoties uz Covid-19 otrā viļņa atbalsta piešķiršanas tendencēm periodā no pagājušā gada decembra līdz šā gada jūnija beigām, ņemot vērā, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu datiem (VID) datiem, vislielākais pieprasījums bija par 2021.gada februāri – iesniegumu skaits 8747 un attiecīgi pieprasītais atbalsta apmērs 120,289 milj. eiro apmērā.

Ekonomikas ministrija (EM) atbalsta piešķiršanu pamato ar atkārtoti noteiktajiem ierobežojumiem Covid-19 izplatības mazināšanai tirgos turpmākajos mēnešos, kas krasi ietekmēs uzņēmumu apgrozāmo līdzekļu pieejamību un spēju veikt saimniecisko darbību.

Atbalsts būs pieejams gan sīkiem (mikro), maziem un vidējiem uzņēmumiem, gan lieliem uzņēmumiem.

Konkrētajam atbalsta veidam varēs pieteikties uzņēmumi, kam atbalsta perioda mēnesī apgrozījums ir krities vismaz par 20%, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu šā gada jūlijā, augustā un septembrī kopā, un atbalsta perioda mēnesī apgrozījums krities vismaz par 30%, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. vai 2020.gada atbilstošajā mēnesī, turklāt šim apgrozījuma samazinājumam ir jābūt saistītam ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Uz jauniem uzņēmumiem, kas reģistrēti pēc 2021.gada 1.janvāra, attiecas tikai nosacījums par apgrozījuma kritumu atbalsta saņemšanas mēnesī par 20%, salīdzinot ar šā gada vidējo apgrozījumu 2021.gada jūlijā, augustā un septembrī, arī šim kritumam jābūt saistītam ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem; minētajiem.

Tāpat apgrozāmo līdzekļu atbalstam kvalificēsies arī uzņēmumi, kuru apgrozījums atbalsta perioda mēnesī uzņēmuma ir krities vismaz par 30%, salīdzinot ar apgrozījumu 2019.gada atbilstošajā kalendāra mēnesī un apgrozījums 2021.gadā vismaz trīs mēnešus ir pārsniedzis 10% no 2019.gada atbilstošā kalendāra mēneša apgrozījuma, un šis apgrozījuma samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem.

Aprēķinot apgrozījuma kritumu, nav jāņem vērā šajos noteikumos noteikto iepriekš saņemtā atbalsta apmēru.

Apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi paredz, ka atbalstu nosaka 30% apmērā no uzņēmuma bruto darba algas, tai skaitā arī veiktās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kopsummas, par kuru aprēķināti darba algas nodokļi šā gada jūlijā, augustā un septembrī, bet ne vairāk kā 100 000 eiro katrā atbalsta perioda mēnesī atsevišķi un 1,8 miljoni eiro saistītu personu grupai.