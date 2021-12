Tirgotāji: Uz Ziemassvētkiem paspēs atvērties ap 80% iepriekš brīvdienās slēgtu veikalu

Šonedēļ valdība pieņēma grozījumus rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, kuri nosaka, ka turpmāk visi veikali tirdzniecības centros varēs strādāt zaļajā režīmā arī brīvdienās un svētku dienās. Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA) atbalsta lēmumu un uzskata, ka visu veikalu atvēršana brīvdienās neapdraud un nesamazina epidemioloģisko drošību valstī, jo tiks veicināta lielākā pircēju izkliedēšana, bet dažiem tirgotājiem problēmas varētu sagādāt veikalu atvēršana jau šajās brīvdienās.

Grozījumi faktiski stāsies spēkā no piektdienas, 24.decembra, kas ir pirmā svētku diena pēc valdības sēdes, tāpēc uzņēmējiem ir dalītas jūtas – no vienas puses ir prieks par to, ka viņi varēs atsākt strādāt arī brīvdienās un svētku dienās, bet jāatzīmē arī tas, ka valdības lēmums faktiski pieņemts pēdējā brīdī, kad tirgotāji jau bija saplānojuši reklāmas un citas informatīvas aktivitātes svētku periodā. Divu dienu laikā līdz grozījumu stāšanās spēkā ir jāatsauc no atvaļinājumiem veikalu personāls, apgrūtinātas arī preču piegādes iespējas, skaidro LTA prezidents Henriks Danusēvičs.

Pēc LTA aplēsēm, uz Ziemassvētkiem varētu atvērties ap 80% tirdzniecības vietu, kas līdz šim atbilstoši valdības lēmumam brīvdienās bija slēgti.

Latvijas Tirgotāju asociācija aicina izbaudīt iepirkšanas prieku, ievērojot epidemioloģiskas prasības un pavadīt Ziemassvētkus šaurā ģimenes lokā, izvairoties no plašiem publiskiem pasākumiem, piebilst Danusēvičs.

Jāatgādina, ka Ministru kabinets otrdien, 21. decembrī, lēma atļaut tirdzniecības centriem strādāt brīvdienās un svētku dienās, kā arī pasākumi gadu mijā no 31. decembra uz 1. janvāri varēs notikt bez laika ierobežojuma.

Līdz šim rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu bija noteikts liegums sniegt saimnieciskos pakalpojumus tirdzniecības centros brīvdienās un svētku dienās. Tomēr ar otrdienas lēmumu minētais liegums ir atcelts. Tādējādi tirdzniecības centri varēs strādāt jau no piektdienas, 24. decembra. Neskatoties uz valdības lēmumu, tirdzniecības centros joprojām būs spēkā valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības.