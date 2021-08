Tirgotājs: Latvijā populārākā lietoto auto marka ir 'Volvo'

Gadu pēc pandēmijas sākuma pieprasījums pēc lietotajiem vieglajiem auto Latvijā un Baltijā būtiski pārsniedz piedāvājumu. Kopumā lietoto automašīnu nozares pieaugums 2021. gada pirmajā pusgadā ir 27%. Par to liecina arī vadošā lietoto auto tirgotāja “Longo Group” pārdoto vieglo transportlīdzekļu skaits Baltijā, jo pirmajā pusgadā pārdotas par 39% vairāk auto nekā attiecīgajā periodā pērn un šī gada jūnijā par 164% vairāk nekā 2020. gada jūnijā, būtiski apsteidzot tirgus rādītājus.

"Mūsu pārdošanas dati liecina, ka sabiedrība arvien meklē drošus personīgos pārvietošanās līdzekļus. Turklāt tendence izvēlēties no plašāka, tas ir - Baltijas auto piedāvājuma, neaprobežojoties tikai ar Latviju, turpina pieaugt. Vairāk nekā 40% no Latvijā pie mums iegādātajiem auto ir attālināti izvēlēti no piedāvājuma Igaunijā vai Lietuvā," pārmaiņas lietoto auto nozarē skaidro Edgars Cērps, lietoto automašīnu tirgotāja "Longo Group" valdes priekšsēdētājs.

"Longo Group" datu analīze liecina, ka šobrīd vispieprasītākā lietoto auto marka visā Baltijā ir "Volvo". Latvijā populārākās izvēles ir "Volvo", "Volkswagen", "Opel", "Škoda" un "Peugeot". Interesanti, ka aptuveni piektā daļa Latvijas iedzīvotāju šobrīd izvēlas "Volvo". Lietuvā ir neliela atšķirība, jo tur "Volvo", "Volkswagen", "Opel" un "Škoda" markām seko "BMW" vieglie transportlīdzekļi, savukārt Igaunijā "Volvo" seko "Ford", "Volkswagen", "BMW" un "Opel", informē "Longo Group".

"Longo Group" divu pēdējo gadu laikā ir pārdevuši vairāk nekā 5500 vieglos lietotos transportlīdzekļus un pēdējā mēneša laikā tās ir aptuveni 400 pārdotas automašīnas mēnesī.

Nozares attīstība pēc globālās krīzes sākuma vislabvēlīgākā ir bijusi privāto lietoto elektroauto segmentam, jo interese, pateicoties jauniem nacionālajiem atbalsta veidiem dažādās Eiropas valstīs un arī Baltijā, ir pieaugusi visstraujāk. "Longo Group" eksperti norāda, ka juridiskie lietoto auto tirgotāji sāk arvien vairāk piedāvāt kvalitatīvus elektriskos auto un tie tiek nopirkti pat vienas vai divu dienu laikā, faktiski veidojot pastāvīgu un pieaugošu interesi.

Autovadītāji arvien vairāk arī izvēlas juridisko personu piedāvājumu, jo tie var nodrošināt plašāku auto klāstu, pateicoties uzticamiem un profesionāli veidotiem piegāžu tīkliem, nodrošināt pēc-pirkuma garantijas, pilnībā nomaksātus pirms-pārdošanas nodokļus un servisu.

AS "Longo Group" ir starptautisks uzņēmums, kas darbojas lietotu automašīnu tirdzniecības segmentā, uzņēmuma filiāles, kurās noris automašīnu tirdzniecība pašlaik ir atvērtas Latvijā, Lietuvā, Igaunijā. Arī Nīderlandē, Beļģijā un Vācijā uzņēmumam ir savas filiāles, kas specializējas tieši automašīnu iepirkumā, lai tās realizētu Baltijā. 2019. gada maijā "Longo" Rīgā atvēra Baltijā lielāko tirdzniecības laukumu ar ietilpību 450 auto. Kopējais piedāvāto automašīnu klāsts Baltijā ir ap 900 auto.

Kā AS "Longo Group" patiesā labuma guvējs norādīts Aigars Kesenfelds. 2019. gadā uzņēmums strādājis ar 976 256 eiro apgrozījumu un ar 62 tūkstošu eiro zaudējumiem, liecina "Lursoft" pieejamie dati. Par 2020. gadu dati vēl nav publiski pieejami.