Tirgus aktivitātes palielināšanās sekmējusi 'Elko Grupa' izaugsmi

AS "Elko Grupa" apgrozījums 2021.gadā audzis par 154,4 milj. eiro, sasniedzot 754,62 milj. eiro, liecina "Lursoft" pieejamais gada pārskats.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Apgrozījuma pieaugums galvenokārt saistīts ar vispārējo tirgus aktivitātes palielināšanos, kā arī ar uzņēmuma spējām paplašināt piedāvāto produktu spektru, lai ātri reaģētu uz izmaiņām tirgū.

Ievērojami augusi uzņēmuma peļņa – no 9 milj. eiro 2020.gadā līdz nepilniem 45 milj. eiro aizvadītajā gadā. "Tas skaidrojams ar apgrozījuma palielināšanos un lielākām dividendēm, kas 2021.gadā veidoja 39,4 milj. eiro, salīdzinot ar 8,4 milj. eiro 2020.gadā," teikts AS "Elko Grupa" vadības ziņojumā.

Jānorāda, ka AS "Elko Grupa" konsolidētais apgrozījums 2021.gadā sasniedza 1,85 miljardus eiro, bet peļņa 37,55 milj. eiro.

"2021.gads bija otrais pilnais gads, kad Covid-19 ietekmē strauji palielinājās digitālās transformācijas tempi. Šajā gadā bijām liecinieki stabilam un spēcīgam tirgus pieprasījumam galvenajos produktu segmentos, kamēr piedāvājums joprojām bija problemātisks, ņemot vērā komponenšu un ražošanas jaudu trūkumu, kā arī sarežģīto loģistiku no Tālajiem Austrumiem," teikts AS "Elko Grupa" vadības ziņojumā. Tajā arī norādīts, ka spēcīgā izplatītāju konkurence ļoti pieprasītu produktu segmentā palielināja priekšapmaksas piegādātājiem, lai nodrošinātu produktu pieejamību.

Šogad AS "Elko Grupa" iecerējusi turpināt attīstīt un optimizēt produktu portfeli, kas uzņēmumam ļaus uzlabot darbības rezultātus.

Jānorāda, – ņemot vērā karu Ukrainā un noteiktās sankcijas, turpmāka AS "Elko Grupa" klātbūtne Krievijas tirgū saistīta gan ar finanšu, gan reputācijas riskiem, tāpēc uzņēmuma akcionāri nolēmuši pārdot 100% līdzdalību visos tai Krievijā piederošajos meitas uzņēmumos. Šis process jau ir sācies un var ilgt aptuveni trīs mēnešus. Paredzams, ka šo meitas uzņēmumu konsolidācija AS "Elko Grupa" tiks pārtraukta no 2022.gada 2. ceturkšņa. Krievijas meitas uzņēmumu atsavināšanai nebūs negatīvas ietekmes uz AS "Elko Grupa", lēš uzņēmums, jo tie bija finansiāli pašpietiekami, turklāt Krievijas meitas uzņēmumiem nebija noslēgti nekādi centralizētas izplatīšanas līgumi, līdz ar to atsavināšana neietekmēs preču piegādi AS "Elko Grupa".

"Lursoft" dati rāda, ka "Elko Grupa" koncernā pērn bija nodarbināti 1579 darbinieki, no tiem 280 – mātes uzņēmumā AS "Elko Grupa". Pagājušajā gadā valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās AS "Elko Grupa" samaksāja 2,55 milj. eiro, bet iedzīvotāju ienākuma nodoklī – 1,23 milj. eiro.

AS "Elko Grupa" ir viens no lielākajiem informācijas tehnoloģiju produktu izplatītājiem Baltijas, Austrumeiropas un Centrāleiropas valstīs. Uzņēmuma pamatnodarbošanās ir datorkomponenšu un datoru perifēriju iekārtu, portatīvo datoru, monitoru, planšetdatoru, multimediju un programmnodrošinājuma produktu, kā arī serveru, tīkla komponenšu un tīkla risinājumu vairumtirdzniecība.