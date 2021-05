Pērn 100 lielākie preču eksportētāji ir spējuši uzlabot savus rezultātus. Tā 2020. gadā, kad pandēmija bremzēja valstu ekonomisko attīstību, Latvijas top 100 preču eksportētāju uz ārzemēm pārdotais apjoms sasniedza 6,5 miljardus eiro, kas ir par 4% vairāk nekā lielākie 100 eksportētāji iespēja 2019. gadā. Turklāt gan pērn, gan šogad Latvijas preču eksportētāji ir vairākas reizes pārspējuši līdzšinējos viena mēneša eksporta apjomu rekordus.

"Delfi Bizness" piedāvā ielūkoties lielāko eksportētāju top 100, ko speciāli pēc portāla lūguma sagatavojusi Centrālā statistikas pārvalde (CSP) par 2020. gadu, kā arī vērtē būtiskākās izmaiņas tajā salīdzinājumā ar gadu pirms pandēmijas.

2020. gadā Latvijas uzņēmumi eksportējuši preces 13,20 miljardu eiro apmērā, kas ir par 2% vairāk nekā 2019. gadā, liecina CSP dati. Turklāt pērn 100 lielākie eksportētāji iespējuši paveikt 49% no visu uzņēmumu kopējā eksporta apjoma. Šā gada sākums eksporta statistikā iesācies ar turpinošos pieaugumu, pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar 2020. gada atbilstošo periodu, eksporta apjomi pieauguši par 9%. Turklāt šā gada martā preču eksporta vērtība bija 1,34 miljardi eiro, sasniedzot rekordu – viena mēneša ietvaros eksporta vērtība uzrādīja augstāko līmeni kopš statistikas uzskaites sākuma 1995. gadā. Finanšu ministrijā norāda, ka pagājušā gada martā eksporta datos vēl nebija jūtama pandēmijas ietekme, līdz ar to straujā eksporta izaugsme nav saistīta ar zemo bāzi, bet tieši ar ārējā pieprasījuma uzlabošanas. Eksporta uzplaukumu sekmēja arī cenu kāpums.

"Preču eksporta rekords nebūtu iespējams bez jauna rekorda koksnes produktu realizācijā uz ārvalstīm. Koksnes eksporta vērtība martā uzlēca par 35% un sasniedza 247 miljonus eiro. Vairāk nekā pusi no šī iespaidīgā kāpuma nodrošināja iespēja celt galaprodukta cenu," skaidro "Swedbank" vecākā ekonomiste Agnese Buceniece.

Topā atrodami gan vieni no lielākajiem Latvijas ražotājiem, gan reeksportētāji. Salīdzinājumā ar 2019. gadu pirmajā piecniekā notikusi tikai viena izmaiņa – to pametis automašīnu "Volkswagen" un "Audi" vairumtirgotājs "Moller Baltic Import". Tā vietu ieņēmis elektronikas vairumtirgotājs "Ourea Baltic", pakāpjoties no trešā piecnieka. Līdz ar to "Moller Baltic Import" atkāpies uz otro piecnieku. Pirmais eksportētāju piecnieks pērn eksportējis preces 1,18 miljardu eiro vērtībā, 2019. gadā – par 1,12 miljardiem eiro. Saraksts ar "Top 100" eksportētājiem 2019. gadā pieejams šajā rakstā.