Top 100: noskaidroti Latvijas visstraujāk augošie uzņēmumi

100 straujāk augošie uzņēmumi Latvijā pagājušajā gadā apgrozījuši 335,92 miljonus eiro, un to kopējais apgrozījums kopš 2016. gada audzis teju septiņas reizes, liecina "Lursoft" veiktais pētījums, kas atklāj, ka piektā daļa no top 100 straujāk augošajiem uzņēmumiem pārstāv būvniecības sektoru, tāpat daudzi komersanti saistīti ar tirdzniecību. Kopumā sarakstā pārstāvēti uzņēmumi no 30 pašvaldībām. Top 100 saraksts pieejams raksta beigās.

Latvijā reģistrēto uzņēmumu kopējais apgrozījums kopš 2016. gada audzis par 17,48%, tam pērn sasniedzot 63,01 miljardu eiro, bet top 100 straujāk augošajiem uzņēmumiem izdevies šajā pašā periodā apgrozījumu kāpināt par 592,04%. Strauji audzis ne tikai šo uzņēmumu apgrozījums, bet arī peļņa, kas laika posmā kopš 2016. gada kāpusi par 737,38%, tai pēc nodokļu nomaksas 2018. gadā sasniedzot 57,54 miljonus eiro. "Lursoft" dati rāda, ka top 100 straujāk augošie uzņēmumi 2018. gadā nodarbinājuši 1803 darbiniekus, par 171,95% vairāk nekā 2016. gadā.

Uzņēmumi tika atlasīti pēc šādiem kritērijiem:

pēdējos trijos gados jābūt nepārtrauktam apgrozījuma pieaugumam (2016.–2018.g);

apgrozījuma pieaugums 2016.–2018.g. ir vismaz 50%;

2016.g. apgrozījums bijis lielāks par 140 tūkst. eiro;

2016.–2018.g. uzņēmums strādājis ar peļņu;

2018.g. rentabilitātes koeficients lielāks par četri;

2018.g. uzņēmuma pašu kapitāls ir pozitīvs.

No Rīgas – vairāk nekā puse

Top 100 straujāk augošo uzņēmumu sarakstā pārstāvēti uzņēmumi no 30 pašvaldībām. Protams, vislielākajā skaitā pārstāvēta Rīga – ar 58 uzņēmumiem. Galvaspilsētā reģistrēts arī saraksta līderis – SIA "AlphaLane". Automašīnu ilgtermiņa nomas, autoparku vadības pakalpojumu sniedzējs, kā arī mazlietotu automašīnu tirgotājs savu apgrozījumu kopš 2016. gada kāpinājis par 2869,16%, pērn uzņēmuma apgrozījumam sasniedzot 4,83 miljonus eiro, bet peļņai – 197,73 tūkstošus eiro. Pagājušajā gadā "AlphaLane" nodarbināja sešus darbiniekus, un, lai turpinātu augt, nozīmīgs solis būs jaunu darbinieku piesaiste un esošā darbaspēka kvalifikācijas celšana, savā iesniegtajā gada pārskatā atzinusi uzņēmuma vadība. Auto nomas pakalpojumu sniedzējs atzinis, ka iecerējis apgūt arī Baltijas tirgu.

Straujāk augošo uzņēmumu sarakstā rīdzinieki ieņem pirmās četras vietas. Bez "AlphaLane" vairāk nekā 2000% apgrozījuma pieaugums kopš 2016. gada reģistrēts arī civilās aviācijas rezerves daļu un ierīču piegādātājam un remonta pakalpojumu sniedzējam SIA "Aeroservice" un 2013. gadā reģistrētajam SIA "Rītausmas Steel Constructions".

Top 100 straujāk augošo uzņēmumu reģionālais sadalījums pieejams šeit.

Otra topā plašāk pārstāvētā pašvaldība ir Mārupes novads, kurā reģistrēti seši no 2018. gada straujāk augošajiem Latvijas uzņēmumiem. Šo uzņēmumu apgrozījums kopš 2016. gada audzis 5,5 reizes, 2018. gadā sasniedzot 24,66 miljonus eiro. Top 100 sarakstā visaugstāk sastopamais Mārupes novada uzņēmums ir 19. vietā esošā SIA "ClearWay Handling & Operations", kuras darbība saistīta ar lidojumu organizācijas palīgdarbību veikšanu.

Uzņēmums reģistrēts pirms desmit gadiem, līdz 2017. gada februārim strādājot ar nosaukumu "Wexel" un nodarbojoties ar kravas automašīnu un traktortehnikas nomas un remonta pakalpojumiem. Jaunais darbības virziens – lidojumu organizācijas darbības – uzsākts 2016. gadā, ļaujot uzņēmumam palielināt apgrozījumu. Patlaban jaunais darbības virziens kļuvis par uzņēmuma galveno darbības veidu. Top 100 straujāk augošu uzņēmumu sarakstā atrodami arī trīs uzņēmumi no Tukuma novada un trīs – no Liepājas.

Piektā daļa no visiem – būvnieki

Piektā daļa no top 100 straujāk augošajiem uzņēmumiem pārstāv būvniecības sektoru, savukārt vēl 17 komersanti saistīti ar tirdzniecību. Jānorāda, ka kopumā topā pārstāvētas 13 dažādas nozares, taču to vidū nav, piemēram, ar ieguves rūpniecību, izglītību, elektroenerģijas ražošanu vai arī ūdens apgādi un atkritumu apsaimniekošanu saistītu uzņēmumu.

Visstraujāk pēdējo trīs gadu laikā audzis sarakstā iekļuvušo finanšu un apdrošināšanas darbību uzņēmumu kopējais apgrozījums. "Lursoft" aprēķinājis, ka 2016. gadā tie kopā apgrozījuši 0,96 miljonus eiro, bet pērn šo uzņēmumu apgrozījums bija pieaudzis jau līdz 8,72 miljoniem eiro. Šo nozari straujāk augošo uzņēmumu topā pārstāv trīs komersanti, no kuriem straujākais pieaugums kopš 2016. gada bijis SIA "Decta". Pirms nepilniem četriem gadiem dibinātais uzņēmums nodarbojas ar maksājumu karšu transakciju apstrādi. Kopš 2016. gada uzņēmuma apgrozījums audzis par 863,52%. AS "Rietumu Holding" piederošais "Decta" pagājušajā gadā piedzīvojis reorganizāciju, kuras ietvaros uzņēmumam pievienota SIA "Rietumu IT Services". Pašai SIA "Decta" pieder 2016. gada jūnijā reģistrētais SIA "Swipe", kas gan nevar lepoties ar tik labiem panākumiem – uzņēmuma apgrozījums nevienu gadu nav pārsniedzis 100 tūkstošu eiro robežu un pagājušais bija pirmais gads, kad tas strādājis ar peļņu.

Populārākās darbības jomas, kurās strādā straujāk augošie uzņēmumi:

Būvniecība; Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts; Apstrādes rūpniecība; Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība; Informācijas un komunikācijas pakalpojumi.



Lielāko daļu no sarakstā esošo uzņēmumu kopējā apgrozījuma veido viena no visplašāk pārstāvētajām nozarēm – tirdzniecība. Pretstatā šo uzņēmumu 2016. gadā apgrozītiem 10,42 miljoniem eiro, pagājušajā gadā straujāk augošo uzņēmumu topā esošie tirdzniecības uzņēmumi apgrozījuši jau 78,75 miljonus eiro. Savukārt sarakstā esošo būvnieku kopējais apgrozījums kopš 2016. gada audzis sešas reizes, pērn tam sasniedzot 53,86 miljonus eiro.

Starp būvniecības uzņēmumiem straujākais apgrozījuma pieaugums pērn bijis Raunas novadā reģistrētajam SIA "Pavasars Housing Construction", kas straujāk augošo uzņēmumu sarakstā ieņēmis 10. vietu, savukārt starp Vidzemes uzņēmumiem tas ierindojies augstajā otrajā pozīcijā. Attiecinot pret 2016. gadu, pagājušajā gadā uzņēmuma apgrozījums pieaudzis par 1142,93%, pērn sasniedzot 5,37 miljonus eiro. "Pavasars Housing Construction" pamatdarbība saistīta ar koka karkasu māju, koka un koka – alumīnija logu un koka durvju ražošanu, un 2018. gadā 95,36% no kopējā apgrozījuma uzņēmumam nodrošinājuši ieņēmumi no eksporta.

Darbinieku skaits trīskāršojies

Uzņēmumu kopējais darbinieku skaits kopš 2016. gada trīskāršojies, liecina "Lursoft" apkopotie dati: 2016. gadā top 100 straujāk augošajos uzņēmumos strādājuši 663 darbinieki, 2017. gadā – 1148 darbinieki, bet pērn – jau 1803 darbinieki.

Tieši puse no visiem sarakstā iekļuvušajiem uzņēmumiem kopš 2016. gada savu darbinieku skaitu divkāršojusi vai palielinājusi vēl straujāk. Piemēram, 2016. gada janvārī reģistrētais "Pavasars Housing Construction" savā pirmajā darbības gadā nodarbināja divus darbiniekus, gadu vēlāk jau 45 darbiniekus, bet pagājušajā gadā uzņēmumā strādājuši 92 cilvēki. Ne mazāk straujš pieaugums bijis arī 2008. gadā reģistrētajam ražošanas iekārtu uzstādītājam SIA "Ercon-RM" – 2016. gadā nodarbināts tikai viens darbinieks, bet pagājušajā gadā jau 40.

No sarakstā iekļuvušajiem uzņēmumiem divi pērn nodarbinājuši vairāk nekā 100 darbiniekus – Gulbenes novada SIA "Diana" un Rīgā reģistrētais SIA "VMS Construction". 1993. gadā dibinātā zāģmateriālu ražotāja "Diana" darbinieku skaits strauji audzis tieši pēdējo divu gadu laikā. "Lursoft" pieejamā informācija liecina, ka vēl 2016. gadā uzņēmumā strādājuši vien astoņi darbinieki, 2017. gadā – 35, bet pagājušajā gadā ražotājs nodarbinājis jau 127 darbiniekus. Teju tikpat strauji šajā periodā audzis arī "Diana" apgrozījums, kas kopš 2016. gada palielinājies teju 15 reizes, tam pagājušajā gadā sasniedzot 21,34 miljonus eiro. Vēl ievērojamāku kāpumu uzrādījusi uzņēmuma peļņa, kas kopš 2016. gada augusi vairāk nekā 70 reizes, pērn pieaugot līdz 2,89 miljoniem eiro.

Otrs lielākais darba devējs straujāk augošo uzņēmumu vidū 2018. gadā bijis Ināram Grīnbergam un Gundaram Žērbelim piederošais "VMS Construction". Kopš 2013. gada, kad uzņēmums reģistrēts, ik gadu tajā strādājošo skaits audzis. Pērn tie bijuši jau 113 darbinieki. Pēdējā gada laikā darbinieku skaits uzņēmumā audzis par 85,25%. Pagājušais gads būvniecības firmai "VMS Construction" bijis īpaši sekmīgs – ieņēmumi no pamatdarbības, t.i., būvniecības, auguši par 92%, no preču tirdzniecības – par 55%.

Patiesie labuma guvēji norādīti visiem

Straujāk augošo uzņēmumu tops ir piemērs tam, ka arī vietējie uzņēmēji var attīstīt sekmīgu biznesu. No sarakstā esošajiem 100 uzņēmumiem 82 gadījumos kapitāldaļu turētāji ir tikai Latvijas valstspiederīgie. Pārējos gadījumos uzņēmumu īpašnieki nāk no Krievijas, Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas. Dalībnieku skaitā meklējamas ne tikai Eiropas valstis, bet arī ASV. Tā ir straujāk augošo uzņēmumu saraksta 25. vietā esošā SIA "Monald", kas nodarbojas ar konsultāciju pakalpojumu sniegšanu un arī būvmateriālu tirdzniecību. Pirms teju septiņpadsmit gadiem dibinātais uzņēmums pieder Mihailam Uļmanam (30,19%), Kajemam Biominam (22,90%), bet atlikušās daļas – ASV pārstāvošajam Aleksandram Plotkinam, kuram pieder daļas vēl deviņos Latvijas uzņēmumos. To starpā ir arī SIA "Mono" un IPAS "Indexo".

"Monald" apgrozījums gada laikā palielinājies 3,7 reizes, pērn tam sasniedzot 1,28 miljonus eiro. Darbinieku skaits gan pēdējos gados bijis praktiski nemainīgs, un ik gadu nodarbināti 13 strādājošie.

"Lursoft" pieejamā informācija liecina, ka informācija par patiesajiem labuma guvējiem reģistrēta visiem top 100 straujāk augošajiem uzņēmumiem. Vairumā gadījumu (86 uzņēmumiem) patiesie labuma guvēji ir Latvijas valstspiederīgie, savukārt pārējos gadījumos – no Armēnijas, Krievijas, Lietuvas, Ukrainas, Vācijas, Nīderlandes, Īrijas.

Reģionos līderos būvnieki un apstrādes rūpniecība

Starp straujāk augošajiem uzņēmumiem reģionos visplašāk pārstāvēta tieši būvniecības nozare, kas līderos izvirzījusies Kurzemē un Latgalē, savukārt Zemgalē no top 10 uzņēmumiem ar straujāko apgrozījuma kāpumu ar būvniecību saistīti pat seši uzņēmumi.

Šo jomu pārstāv arī straujāk augošais uzņēmums Zemgalē – SIA "401 Logistic". Pēdējā gada laikā vien Dobeles uzņēmuma apgrozījums palielinājies par 27,78%, bet kopš dibināšanas 2016. gada februārī tas audzis par 737,93%. Iesniegtais gada pārskats liecina, ka 2018. gadā "401 Logistic" apgrozīja 1,77 miljonus eiro un pēc nodokļu nomaksas nopelnīja 209,70 tūkstošus eiro. "Lursoft" pieejamā informācija rāda, ka "401 Logistic" vienīgais dalībnieks Gatis Būmanis jaunu uzņēmumu reģistrējis arī 2017. gadā (SIA "Teh4Rent") un 2018. gadā (SIA "Morent").

Pārējos reģionos līderi pēc apgrozījuma pieauguma pērn bijuši apstrādes rūpniecības uzņēmumi. Šo nozari pārstāv arī Tukumā reģistrētā AS "Komforts Group", kas ir straujāk augošā kompānija starp visiem reģionu uzņēmumiem 2018. gadā. Kopš 2016. gada industriālo biomasas katlu māju projektu realizētāja apgrozījums pieaudzis 16 reizes, tam pērn sasniedzot 3,77 miljonus eiro. Kā norādīts iesniegtajā gada pārskatā, uzņēmuma apgrozījuma kāpumu ietekmējis 2017. gadā veiktais reorganizācijas process, kā rezultātā projektu realizācijas un apkalpošanas funkcijas pārņemtas no AS "Komforts Industries". 43,08% no "Komforts Group" 2018. gada apgrozījuma veidojuši eksporta darījumi.

Teju 15 reizes liels apgrozījuma kāpums bijis apstrādes rūpniecībā strādājošajai SIA "Diana", kas Vidzemes reģionā starp visiem uzņēmumiem pēc apgrozījuma pieauguma ierindojas pirmajā vietā, savukārt Kurzemes reģionā līderos arī bijis uzņēmums no ražošanas sektora – SIA "Finestra Solution".

Arī otrs straujāk augošais uzņēmums reģionos, SIA "Diana", pārstāv apstrādes rūpniecības sektoru. Šī Vidzemes straujāk augšā uzņēmuma apgrozījums kopš 2016. gada palielinājies teju 15 reizes, savukārt trešais lielākais apgrozījuma pieaugums reģionos bijis Liepājas uzņēmumam "Finestra Solution". Pagājušajā gadā tas apgrozījis 2,97 miljonus eiro, un kopš 2016. gada alumīnija durvju un logu ražotāja apgrozījums palielinājies 13,4 reizes. Uzņēmuma produkcija zināma ne tikai Latvijā, bet arī ārpus mūsu valsts robežām – "Finestra Solution" ražotos logus un durvis izvēlējušās arī juridiskās un fiziskās personas gan Zviedrijā un Norvēģijā, gan arī Dānijā un Somijā.

Analizējot straujāk augošo reģionu uzņēmumu apgrozījuma pieaugumu, redzams, ka ievērojami straujāks kāpums bijis Pierīgā reģistrētajiem uzņēmumiem. Kamēr, piemēram, Latgales top 10 straujāk augošo uzņēmumu kopējais apgrozījums kopš 2016. gada palielinājies 4,4 reizes, Pierīgā līderu kāpums bijis divas reizes straujāks. Pēc "Lursoft" aprēķiniem, šajā periodā top 10 uzņēmumu kopējais apgrozījums palielinājies 9,5 reizes, un visstraujāk tas kāpis jau iepriekš pieminētajai AS "Komforts Group". Kopš 2016. gada apgrozījums vairāk nekā 10 reizes audzis vēl trīs Pierīgas uzņēmumiem – Ikšķiles novadā reģistrētajam SIA "Datika" (apgrozījums audzis 11,44 reizes), Siguldā esošajai AS "Master Industry" (10,89 reižu liels pieaugums) un Ogres uzņēmumam SIA "East-West Trading Company" (10,03 reižu pieaugums).

Raugoties uz katra reģiona top 10 uzņēmumu kopējā apgrozījuma pieaugumu, jāsecina, ka viszemākais tas bijis Zemgalē. Straujāk augošais Zemgales uzņēmums top 100 kopējā sarakstā ierindojies 23. vietā (SIA "401 Logistic") un Latvijas straujāk augošo uzņēmumu 2018. gada top 100 sarakstā šis reģions pārstāvēts vien ar trim uzņēmumiem, kamēr no Kurzemes tajā iekļuvuši septiņi uzņēmumi, Vidzemes – pieci, Latgales – četri, bet Pierīgas – 23.