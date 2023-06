TOP 25 lielākie nekustamo īpašumu darījumi maijā

"Lursoft" datu bāzē pieejama informācija par 2719 nekustamo īpašumu darījumiem, kas reģistrēti š.g. maijā. No visiem aizvadītajā mēnesī reģistrētajiem darījumiem teju puse (47%) ir darījumi ar dzīvokļiem, bet vēl 27,55% veido zemes darījumi.

"Lursoft" pētījuma dati rāda, ka maijā, salīdzinot ar aprīli, līdz ar nekustamo īpašumu darījumu skaitu augusi arī darījumu kopējā summa. Kamēr aizvadītajā mēnesī reģistrēto nekustamo īpašumu darījumu skaits, salīdzinot ar aprīli, audzis par 19,57%, to summa palielinājusies par 35,48%. Lursoft aprēķinājis, ka maijā nekustamo īpašumu darījumu kopējā summa sasniedza 114,90 milj. EUR.

Salīdzinot ar aprīli, darījumu skaits audzis visās nekustamo īpašumu grupās – gan darījumi ar telpu grupām, gan zemi, gan arī ar zemi ar būvēm. "Lursoft" pētījuma dati parāda, ka visievērojamāk, attiecinot pret aprīli, pieaudzis darījumu skaits ar zemi un būvēm. Ja aprīlī reģistrēti 448 šādi darījumi, tad maijā par 26,11% vairāk, proti, 565 darījumi.

Apkopotā informācija atklāj, ka maijā audzis ne tikai darījumu skaits, bet arī to vidējās summas. Ja aprīlī vidējā summa darījumiem ar telpu grupām bija 29 tūkst. EUR, tad maijā – 34 tūkst. EUR. Pieaugums reģistrēts arī darījumiem ar zemi un būvēm – aprīlī šādu darījumu vidējā summa bija 15,85 tūkst. EUR, bet aizvadītajā mēnesī – 20 tūkst. EUR. Vienlaikus jānorāda, ka samazinājusies vidējā summa darījumiem ar zemi, tai sarūkot no 10 tūkst. EUR aprīlī līdz 8 tūkst. EUR aizvadītajā mēnesī. Darījumiem ar zemi pagājušajā mēnesī arī bijis mazāks pieaugums nekā abās pārējās darījumu grupās, proti, par 14%.

Pagājušajā mēnesī reģistrēts viens nekustamo īpašumu darījums, kura summa pārsniedz 1 milj. EUR. "Lursoft" pieejamā informācija rāda, ka tas ir zemes ar ēkām un inženierbūvēm īpašums Dārzkopības ielā 8, Jūrmalā. Pārdotās zemes kopējā platība ir 2135 m2 un uz tās atrodas trīs būves. Darījuma kopējā summa veido 1,1 milj. EUR. Balstoties uz Lursoft izveidotā Nekustamo īpašumu darījumu kataloga datiem, šogad citi darījumi Dārzkopības ielā, Jūrmalā līdz šim nav reģistrēti. Kā liecina publiski pieejamā informācija, šo nekustamo īpašumu ir iegādājusies kāda fiziska persona. Pēc Valsts zemes dienesta datiem, šī īpašuma kadastrālā vērtība uz 2023. gada 1. janvāri bijusi 251, 14 tūkst. EUR.

Otrs lielākais darījums aizvadītajā mēnesī reģistrēts Aleksandra Čaka ielā 72A, Rīgā. Lursoft dati rāda, ka 720,72 m2 plašais zemes gabals ar četrām būvēm pārdots par 770 tūkst. EUR. Lursoft izpētījis, ka pēdējos gados šajā adresē reģistrēti pat vairāki darījumi. Patlaban Aleksandra Čaka ielā 72A nav reģistrēts neviens uzņēmums, taču tajā atrodas SIA "Your Gym" struktūrvienība.

Balstoties uz Zemesgrāmatas informāciju, redzams, ka nekustamā īpašuma jaunais īpašnieks ir SIA "Baltic Express LV". Romānam Belozerovam piederošais uzņēmums nodarbojas ar loģistikas, transporta un noliktavas-termināla pakalpojumu sniegšanu. Lursoft izpētījis, ka 2022. gadā SIA "Baltic Express LV" apgrozījums audzis par 33,64%, sasniedzot 17,59 milj. EUR, bet peļņa pēc nodokļiem pieaugusi līdz 1,04 milj. EUR. Uzņēmums savā vadības ziņojumā norādījis, ka pērn palielinājies kravu pārvadājumu apjoms uz Eiropas valstīm, kā arī izveidoti jauni pārvadājumu maršruti. "2022. gadā daudzi transporta uzņēmumi samazināja savu darbību noteikto sankciju dēļ. Piedāvājums tirgū samazinājās, kas izraisīja pieprasījuma pieaugumu pēc kravas automobiļiem un izraisīja kravu pārvadājumu cenu pieaugumu. Samazinājās sūtījumu skaits uz 3. valstīm, bet, pateicoties jaunu galamērķu atvēršanai uz Portugāli, mums bija iespējams palielināt sūtījumu skaitu," skaidro SIA "Baltic Express LV".

"Lursoft" izpētījis, ka Rīgā reģistrēta nedaudz vairāk nekā trešā daļa (34,5%) no visiem maijā reģistrētajiem nekustamo īpašumu darījumiem, to kopējai summai veidojot 54,2 milj. EUR jeb 47,18% no visu Latvijā maijā reģistrēto nekustamo īpašumu darījumu kopējās summas.

Lai gan Jūrmalā pagājušajā mēnesī reģistrēti 53 darījumi, to kopējā summa sasniegusi 5,67 milj. EUR, kas kūrortpilsētu ierindo otrajā vietā aiz Rīgas. Trešā lielākā darījumu kopsumma pagājušajā mēnesī reģistrēta Mārupes novadā – 5,25 milj. EUR –, kur maijā reģistrēti 58 nekustamo īpašumu darījumi. Vērtīgākais no tiem bijis darījums ar zemi un ēkām Penkules ielā 53A, Mārupē. Lursoft izpētījis, ka 1875 m2 lielais zemes gabals ar dzīvojamo māju 512,8 m2 platībā pārdots par 535 tūkst. EUR. Izziņā pieejamā informācija liecina, ka būve nodota ekspluatācijā 2008. gadā.