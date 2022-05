TOP 25 vērtīgākie būvniecības nozares uzņēmumi

Jaunākais uzņēmumu novērtējums liecina, ka būvniecības nozarē strādājošo uzņēmumu kopējā vērtība sasniedz 2,18 miljardus eiro. Pusi no šīs summas veido TOP 25 vērtīgākie nozares uzņēmumi. Kā liecina "Lursoft" veiktais pētījums, kas balstīts uz "Capitalia" uzņēmumu vērtības noteikšanas metodoloģiju*, salīdzinot ar gadu iepriekš, būvniecības nozares kopējā vērtība pieaugusi par 12,88%.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Līderis nemainīgs

Puse no visiem TOP 25 vērtīgākajiem būvniecības uzņēmumiem pārstāv dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecības apakšsektoru. To pārstāv arī nozares vērtīgākais uzņēmums AS "UPB", kura vērtība pērn palielinājusies līdz 226,20 miljoniem eiro.

Lursoft dati liecina, ka AS "UPB" vērtība pēdējā gada laikā augusi par 35,71% jeb 59,52 milj. EUR, tādējādi uzņēmumam nostiprinot savu līderpozīciju vērtīgāko uzņēmumu sarakstā. Būvnieka iesniegtais gada pārskats rāda, ka "UPB" koncerns 2020.gadā sasniedzis vēsturiski lielāko apgrozījumu – AS "UPB" 2020.gadā apgrozīja 223,35 miljonus eiro, kas ir par 21,54% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt koncerna apgrozījums pieauga līdz 237,55 miljoniem eiro. Aizpērn "UPB" pabeidza Latvijas tirgū līdz šim lielāko uzbūvēto objektu – tirdzniecības centru "Sāga". Tā platība sasniedz 57 tūkst. m2.

"Tirdzniecības centra "Sāga" projekts ietvēra gan projektēšanu, gan būvniecību, tā īstenošanā piedaloties vairāk nekā 10 grupas uzņēmumiem," iesniegtajā gada pārskatā norādījis AS "UPB".

Jānorāda, ka vēl bez AS "UPB" starp TOP 25 vērtīgākajiem būvniecības uzņēmumiem aizvadītajā gadā sarakstā iekļuvušas vēl 2 kompānijas no Liepājas, savukārt puse no visiem sarakstā esošajiem uzņēmumiem reģistrēti Rīgā.

Liepāju sarakstā pārstāv vēl viens "UPB" grupas uzņēmums – SIA "UPB Nams". Lursoft pieejamā informācija rāda, ka gada laikā vērtīgāko būvniecības uzņēmumu sarakstā tam izdevies pakāpties no 6. pozīcijas uz 3. Jānorāda, ka pērn, salīdzinot ar 2020. gadu, SIA "UPB Nams" vērtība dubultojusies, sasniedzot 84,04 miljonus eiro. Vērtīgāko būvniecības uzņēmumu TOP 25 sarakstā pārstāvēti ne tikai divi "UPB" grupas uzņēmumi, bet arī vairāki "Skonto" grupas uzņēmumi – SIA "Skonto Prefab", SIA "Skonto Construction", SIA "Skonto Plan Ltd".

Deviņi jaunpienācēji

"Lursoft" veiktais pētījums atklāj, ka būvniecības nozares TOP 25 vērtīgāko uzņēmumu sarakstā pērn notikušas būtiskas izmaiņas, iepriekšējā gada sarakstu atstājot deviņiem uzņēmumiem, tā 2021.gadā dodot vietu citiem. Piemēram, pagājušajā gadā starp TOP 25 līderiem vairs nav atrodams SIA "Ostas celtnieks", arī SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"", SIA "RERE Būve" u.c.

Augstāko pozīciju no saraksta jaunpienācējiem ieņem SIA "Skonto Construction", kas 2021.gadā starp būvniecības nozares vērtīgākajiem uzņēmumiem ierindojies 11. vietā. Aizvadītajā gadā uzņēmums novērtēts ar 27,19 miljoniem eiro. 2020. gadā SIA "Skonto Construction" aktīvi strādāja dažādos būvniecības projektos, sasniedzot 15 miljonu eiro apgrozījumu un 5,84 miljonu eiro peļņu.

Pērn vērtīgāko būvniecības uzņēmumu sarakstā savas pozīcijas izdevies nosargāt vien trīs uzņēmumiem – AS "UPB", Ceļu būves firmai SIA "Binders" un VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs".

25 uzņēmumi veido ceturto daļu no nozares apgrozījuma

Jānorāda, ka TOP 25 vērtīgākie būvniecības nozares uzņēmumi 2020. gadā kopā apgrozījuši 1,19 miljardus eiro. Gada laikā to kopējais apgrozījums palielinājis par 3,68% jeb 42,22 miljoniem eiro.

Analizējot datus par būvniecības nozarē strādājošo uzņēmumu finanšu rezultātiem 2020.gadā, redzams, ka TOP 25 vērtīgāko uzņēmumu apgrozījums veidoja 26,54% no kopējā nozares apgrozījuma. "Lursoft" aprēķinājis, ka aizpērn būvniecības nozare kopā apgrozīja 4,48 miljardus eiro, kas veido 7,26% no visu Latvijā reģistrēto uzņēmumu kopējā apgrozījuma 2020.gadā.

Neskatoties uz vērtīgāko būvniecības uzņēmumu apgrozījuma kāpumu, šo uzņēmumu peļņa tomēr samazinājusies, 2020. gadā, salīdzinot ar gadu iepriekš, sarūkot par nepilniem 10% mazāka. Aizpērn TOP 25 vērtīgāko būvniecības uzņēmumu kopējā peļņa pēc nodokļu nomaksas samazinājās līdz 62,14 miljoniem eiro. Kopumā šajos 25 uzņēmumos aizpērn nodarbināti vairāk nekā 6100 darbinieki.

Teju puse jeb12 no sarakstā iekļautajiem 25 uzņēmumiem, saņēmuši valsts atbalstu Covid-19 krīzes seku mazināšanai.

Lielāko apgrozījumu uzrādījuši abi saraksta līderi – AS "UPB" un Ceļu būves firma SIA "Binders". Atšķirībā no 1.vietā esošā AS "UPB", kura apgrozījums 2020. gadā palielinājies, Ceļu būves firmas SIA "Binders" apgrozījums samazinājies par 14,76%.

Uzņēmuma iesniegtais gada pārskats rāda, ka tas 2020. gadā apgrozīja 91,74 miljonus eiro un nopelnīja 3,6 miljonus eiro. Ceļu būves firma SIA "Binders iesniegtajā gada pārskatā skaidro, ka 2020.gada sākumā konkurences cīņa par pasūtījumiem radīja ievērojamu būvniecības cenu samazinājumu nozarē, kā arī zināmas bažas attiecībā uz nozares ilgtermiņa attīstību un atsevišķu ceļu būvnieku mēģinājumiem pārstrukturizēties uz cita veida infrastruktūras projektu realizāciju.

Ilggadēja pieredze nozarē



Vērtīgāko būvniecības uzņēmumu sarakstā iekļuvušie uzņēmumi lielākoties ir ar ilgstošu darba pieredzi nozarē, uz ko norāda arī sarakstā esošo uzņēmumu vidējais vecums – 25 gadi. Trīs no tiem reģistrēti tālajā 1991. gadā – AS "UPB", SIA "Saldus ceļinieks" un SIA "Limbažu ceļi" –, savukārt jaunākais to vidū ir SIA "RERE Būve", kā arī beļģu N.V. BESIX S.A. un itāļu RIZZANI DE ECCHER S.P.A. reģistrētā pilnsabiedrība "Bererix".

Tā dibināta 2019. gadā, lai veiktu nozīmīgu būvniecības daļu Rīgā, "Rail Baltica" projekta ietvaros. Pilnsabiedrības darbu apjoms aptver Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrādi un būvdarbus. Laika posmā no 2019. gada 9. augusta līdz 2020. gada 31. decembrim pilnsabiedrība "Bererix" apgrozīja 21,88 miljonus eiro, savukārt tā vērtība noteikta 19,62 miljonu eiro apmērā.