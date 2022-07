TOP 25 vērtīgākie nekustamo īpašumu nozares uzņēmumi nopelnījuši 10,25 miljonus eiro

Noslēdzot pētījumu sēriju par nozaru vērtīgākajiem uzņēmumiem, "Lursoft" analizējis datus par nekustamo īpašumu jomā strādājošajām kompānijām, lai noskaidrotu, kā mainījusies šīs nozares vērtība un kuri uzņēmumi pērn atzīti par vērtīgākajiem.

"Lursoft", balstoties uz "Capitalia" veikto uzņēmumu novērtējumu, aprēķinājis, ka 2020.gadā uzņēmumu, kuru pamatdarbība saistīta ar nekustamo īpašumu operācijām, vērtība sasniedza 199,15 miljonus eiro, savukārt jaunākajā topā rādītājs palielinājies jau līdz 246,4 milj. EUR. Gada laikā tas ir kāpums par teju ceturtdaļu.

Jānorāda, ka 2021.gadā audzis arī nozares samaksāto nodokļu apjoms un kopējais darbinieku skaits. Lursoft aprēķinājis, ka pērn nekustamo īpašumu nozare nodokļos valsts kopbudžetā samaksāja 314,89 milj. EUR (+14,63%, salīdzinot ar 2020.gadu), ar darba vietām kopumā nodrošinot 27072 strādājošos (+4,53%, salīdzinot ar 2020.gadu).

Nozare aizpērn apgrozīja 1,66 miljardus eiro, gūstot 126,02 milj. EUR peļņu.

Nozares vērtīgākais uzņēmums, kā arī līderis apgrozījuma, darbinieku skaita un arī samaksāto nodokļu apjoma ziņā ir SIA "Rīgas namu pārvaldnieks". Balstoties uz "Capitalia" aprēķiniem, jaunākajā topā SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" novērtējums audzis par 17,28%, palielinoties līdz 86,10 milj. EUR.

Lursoft pieejamie gada pārskata dati rāda, ka aizvadītajā gadā SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" apgrozījums palielinājās līdz 61,6 milj. EUR, kas ir par 7,3% vairāk nekā gadu iepriekš. Pēc 2,83 milj. EUR lielajiem zaudējumiem aizpērn, pagājušajā gadā uzņēmums strādājis ar 4,22 miljonu eiro peļņu. 2021.gada beigās SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" pārvaldīšanā bija 3851 dzīvojamā māja/ būve ar kopējo platību 7,7 milj.m2. Aizvadītajā gadā SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" veica remontdarbus 2197 dzīvojamās mājās par kopumā 15,8 miljoniem eiro. "Lursoft" esošā informācija liecina, ka SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" šobrīd reģistrētas 36 aktīvas struktūrvienības.

"Lursoft" apkopotie dati rāda, ka starp TOP 25 vērtīgākajiem nekustamo īpašumu nozares uzņēmumiem bez SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" ierindojies vēl viens pašvaldību kapitāla uzņēmums. Tas ir saraksta 20. pozīcijā esošais SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi", kura kapitāldaļu turētājs ir Mārupes novada dome. "Capitalia" aprēķini liecina, ka uzņēmuma novērtējums palielinājies no 0,75 miljoniem eiro līdz 1,17 miljoniem eiro, vienlaikus kļūstot par vienu no saraksta jaunpienācējiem. Kopumā no TOP 25 saraksta, kurā apkopoti vērtīgākie nekustamo īpašumu nozares uzņēmumi, atvadījušies deviņi uzņēmumi, dodot vietu jaunpienācējiem. Tā, piemēram, sarakstā vairs nav atrodams SIA "Vestabalt", arī SIA "Gaujasleja" u.c. Augstākajā pozīcijā starp jaunpienācējiem jaunākajā topā atrodas SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor", kas turpinājis darbu pie tā turējumā esošā valsts aktīvu portfeļa izstrādes.

Vadības ziņojumā norādīts, ka 2021. gadā SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" noslēdza 306 pirkuma līgumus 2,54 miljonu eiro vērtībā, tostarp 185 dzīvokļu atsavināšanas līgumus, 120 apbūvētu zemesgabalu un nedzīvojamo ēku pirkuma līgumus, kā arī vienu kapitāla daļu atsavināšanas darījumu. "Capitalia" uzņēmumu novērtējis ar 8,49 miljoniem eiro.

Sarakstā bez SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" atrodami vēl divi valstij piederoši uzņēmumi – VAS "Valsts nekustamie īpašumi" un VSIA "Šampētera nams". Pēdējais no tiem pārvalda uz valsts vārda Labklājības ministrijas personā reģistrētos valsts nekustamos īpašumus, kas nodrošina nozares centralizētās iepirkumu iestādes funkciju.

Lursoft aprēķinājis, ka TOP 25 vērtīgāko nekustamo īpašumu nozarē strādājošo uzņēmumu kopējā vērtība sasniegusi 161,02 miljonus eiro. Gada laikā šo TOP 25 uzņēmumu novērtējums palielinājies par 30,28%.

Straujākais novērtējuma pieaugums ir SIA "Ekoforest", kas cita starpā nodarbojas arī ar nekustamā īpašuma pārvaldīšanu par atlīdzību vai uz līguma pamata. Pēc "Capitalia" aprēķiniem, uzņēmuma novērtējums pēdējā laikā strauji audzis, palielinoties no 0,03 miljoniem eiro 2020. gadā līdz 1,66 miljoniem eiro pērn. "Lursoft" dati rāda, ka Jānim Rubenim un Naurim Bruņiniekam piederošais SIA "Ekoforest" 2020. gadā pirmo reizi visā uzņēmuma darbības laikā sasniedza apgrozījumu, kas pārsniedz 1 miljona eiro robežu. Pēc tam, kad 2019. gadā SIA "Ekoforest" apgrozīja 0,4 miljonus eiro, pērn uzņēmuma apgrozījums audzis jau līdz 1,2 miljoniem eiro.

SIA "Ekoforest" ir viens no TOP 25 sarakstā esošajiem uzņēmumiem, kas 100% ir vietējā kapitāla uzņēmums. "Lursoft" izpētījis, ka ārvalstu kapitāls reģistrēts 10 no 25 sarakstā iekļautajiem uzņēmumiem, visbiežāk ārvalstu īpašnieki reģistrēti no Lietuvas. Vērtīgākais Lietuvas kapitāla nekustamo īpašumu uzņēmums ir SIA "Civinity Mājas Jūrmala".

Aizvadītajā gadā lietuviešu UAB "Civinity namai Kaunas" piederošais SIA "Civinity Mājas Jūrmala" kāpināja apgrozījumu līdz 5,14 miljoniem eiro, bet peļņu līdz 1,07 miljoniem eiro. Uzņēmuma novērtējums palielinājies līdz 4,07 miljoniem eiro. Aizvadītā gada beigās uzņēmums pārvaldīja un apsaimniekoja 328 dzīvojamās ēkas 490,35 tūkst.m2 platībā. Pērn SIA "Civinity Mājas Jūrmala" bija darba devējs 126 strādājošajiem. Starp TOP 25 vērtīgākajiem nekustamo īpašumu nozares uzņēmumiem vairāk nekā 100 strādājošie pērn bijuši pieciem uzņēmumiem – SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" (2104 darbinieki), VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (369), AS "Rīgas namu apsaimniekotājs" (194), SIA "CS Apkope" (205), kā arī jau iepriekšminētais SIA "Civinity Mājas Jūrmala".

Kopumā starp TOP 25 vērtīgākajiem nekustamo īpašumu nozares uzņēmumiem atrodamas trīs "Civinity" grupas kapitālsabiedrības – SIA "Civinity Mājas Jūrmala", SIA "CS Apkope", kā arī AS "Civinity Mājas". Pēc apgrozījuma 2020.gadā no tiem lielākais bijis SIA "CS Apkope", kas apgrozīja 6,49 milj. EUR. Tiesa, neskatoties uz apgrozījuma pieaugumu, aizpērno gadu uzņēmums noslēdza ar 404,05 tūkst. EUR zaudējumiem. Pārskatu par 2021.gadu neviens no TOP 25 sarakstā iekļuvušajiem "Civinity" grupas uzņēmumiem vēl nav iesniedzis.

2020. gadā TOP 25 vērtīgākie nekustamo īpašumu nozares uzņēmumi kopā apgrozīja 149 miljonus eiro un nopelnīja 10,25 miljonus eiro. Līderu sarakstā iekļuvušie uzņēmumi nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā 2021.gadā samaksājuši 43,23 miljonus eiro.