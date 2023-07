TOP 30 lielākie darījumi ar inženierbūvēm pēdējos divos gados

Aizvadītajā gadā reģistrēti 55 tūkstoši nekustamo īpašumu darījumu, liecina "Lursoft" apkopotā informācija. Šo darījumu kopējā summa sasniedza 2,56 miljardus eiro.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Lursoft" pēta, cik un kādi nekustamo īpašumu darījumi reģistrēti kopš 2022. gada janvāra, apkopojot datus par TOP 30 lielākajiem darījumiem ar inženierbūvēm.

Šogad pirmajos četros mēnešos reģistrēti 12,9 tūkstoši nekustamo īpašumu darījumu par kopumā 591,61 miljonu eiro. Salīdzinot ar aizvadītā gada attiecīgo periodu, šogad nekustamo īpašumu darījumu skaitam ir tendence samazināties, jo pērn laika posmā no janvāra sākuma līdz aprīļa beigām reģistrēto darījumu bija par 37,3% vairāk. Viens no iemesliem šādam darījumu skaita samazinājumam ir pieaugošās Euribor kredītlikmes, kas potenciālos nekustamo īpašumu pircējus dara piesardzīgus, liekot atlikt iecerētā īpašuma iegādi, kā arī augstās būvniecības izmaksas.

"Lursoft" izpētījis, ka šī gada četros mēnešos audzis darījumu īpatsvars ar telpu grupām. Ja pērn darījumi ar telpu grupām veidoja 44,30% no kopējā darījumu skaita, tad šogad – 47,86%. Vienlaikus šogad samazinājies zemes un zemes ar būvēm darījumu īpatsvars.

Analizējot datus par nekustamo īpašumu darījumu summām, redzams, ka vidējās summas šogad augušas gan zemes, gan arī zemes ar būvēm darījumiem, savukārt telpu grupām tā sarukusi par 4%.

Avots: Lursoft

"Lursoft" izpētījis, ka vērtīgākie nekustamo īpašumu darījumi 2022. gadā bijuši darījumi ar zemi un ēkām. Lielākais no tiem ir zeme ar ēkām Rīgas ielā 23, Ogrē. Lursoft izziņas informācija atklāj, ka šajā adresē esošais tirdzniecības centrs “Dauga” pagājušā gada aprīlī izsolē pārdots par 11,10 milj. EUR. SIA “OK īpašumi” piederošā nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena bija 7,6 milj. EUR, izsoles solis – 100 tūkst. EUR. Nekustamais īpašums Rīgas ielā 23, Ogrē sastāv no 17,38 tūkst. m2 liela zemes gabala un tirdzniecības centra ēkas 8,25 tūkst. m2 platībā. Jānorāda, ka 2022. gada februārī tiesa izbeidza SIA “OK īpašumi” tiesiskās aizsardzības procesu, jo tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu nebija atbalstījis Maksātnespējas likumā noteiktais kreditoru vairākums. Šobrīd SIA “OK īpašumi” nav aktīva maksātnespējas procesa vai arī spēkā esošu nodrošinājumu. Vienlaikus jānorāda, ka uzņēmums nav iesniedzis pārskatu ne par 2022., ne arī 2021. gadu.

Avots: Lursoft

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

No TOP 10 lielākajiem nekustamo īpašumu darījumiem 2022. gadā vairākums, t.i., kopumā 8, bijuši darījumi ar zemi un ēkām, viens darījums – ar zemi, savukārt TOP 10 noslēdz darījums ar zemi un inženierbūvēm Lāčplēša ielā 76, Rīgā, kas aizvadītā gada maijā pārdots par 5,4 milj. EUR igauņu kapitāla uzņēmumam “Estmak Capital” piederošajam SIA “Riga Properties 3”. Vadoties no nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem, redzams, ka īpašums Lāčplēša ielā 76, Rīgā paredz rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūvi, tāpat arī tajā atrodas atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas, zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījumu joslā un ceļu zemes nodalījumu joslā. Paredzēts, ka investīciju un attīstības kompānija “Estmak Capital” investēs gandrīz 50 milj. EUR, attīstot šajā vietā jaunu Rīgas “zaļo” projektu, izbūvējot dzīvojamo un biznesa kvartālu. Jaunajā Lāčplēša ielas kvartālā, kura izbūve tiks uzsākta 2024. gadā, tiks uzbūvēti 600 jauni dzīvokļi, kā arī komerctelpas 14 tūkst. m2 platībā. Ņemot vērā, ka kvartāls atrodas agrākajā rūpnieciskajā rajonā, tajā tiks saglabāts arī vēsturiskais industriālais mantojums un stils. Kā viens no Lāčplēša ielas kvartāla centrālajiem elementiem būs no 19. gs. saglabātais skurstenis, kas pildīs laukuma orientiera lomu.

Lursoft izpētījis, ka laika periodā no 2022. gada 1. janvāra līdz š.g. 30. aprīlim reģistrēti tikai 14 darījumi ar inženierbūvēm. Lielākie no tiem ir š.g. janvārī reģistrēti divi darījumi Juglas ielā 16E, Rīgā. Katra darījuma summa veidoja 310 tūkst. EUR. Vadoties no būvju klasifikācijas, darījumos iesaistītais nekustamais īpašums klasificējams kā iela, ceļi un laukumi. Jānorāda, ka minētajā adresē Juglā šobrīd atrodas auto stāvlaukums. Analizējot datus par konkrēto īpašumu, redzams, ka š.g. janvārī reģistrēti arī darījumi ar Juglas ielā 16E, Rīgā esošo 25,2m2 lielo ēku, kas pārdota par 8 tūkst. EUR.

Lursoft izpētījis, ka šo 14 darījumu ar inženierbūvēm, kas reģistrēti kopš 2022. gada sākuma, kopējā summa sasniedz 1,04 milj. EUR. Visbiežāk reģistrēti darījumi, kas būvju klasifikācijā reģistrēti kā dzelzceļi, ielas, ceļi un laukumi.

Kopš aizvadītā gada janvāra reģistrēti vēl divi vairāk nekā 100 tūkst. EUR vērti nekustamo īpašumu darījumi ar inženierbūvēm. Vienā no šiem darījumiem par 150 tūkst. EUR pārdota inženierbūve Tvaika ielā 7, Rīgā. Vadoties no būvju klasifikācijas informācijas, šajā īpašumā atrodas dzelzceļa līnijas, tai skaitā estakādes sliežu ceļi, rezerves sliežu ceļi, sliežu ceļu pārmijas u.tml. Iepriekš darījums ar konkrēto inženierbūvi Tvaika ielā 7, Rīgā reģistrēts 2014. gada septembrī, kad īpašums pārdots par 265 tūkst. EUR. Ja 2014. gadā inženierbūves fiziskais nolietojums bija 53%, tad pagājušā gada darījuma izziņā norādīts, ka 1942. gadā ekspluatācijā nodotās būves nolietojums ir jau 80%.

Ja kopš pagājušā gada sākuma reģistrēti 14 darījumi ar inženierbūvēm, tad tādu darījumu skaits, kuros bez inženierbūvēm iekļauta arī zeme vai ēkas, ir daudzkārt lielāks.

Kopumā kopš 2022. gada 1. janvāra reģistrēti 296 šādi darījumi, to summai sasniedzot 44,13 milj. EUR. Teju puse no visiem šiem darījumiem, kuros iekļaujas arī inženierbūves, bijuši ar ielām, ceļiem un laukumiem.

Dati rāda, ka 13 darījumiem summa sasniedza vismaz 1 milj. EUR, tostarp lielākais darījums ir jau iepriekšminētā zeme ar inženierbūvēm Lāčplēša ielā 76, Rīgā, kas pārdota par 5,4 milj. EUR. Lursoft izziņas dati atklāj, ka darījumā pārdotās zemes platība sasniedz 29,56 tūkst. m2, savukārt īpašumā esošā būve, kas būvēta no silikātķieģeļiem, ekspluatācijā nodota 1930. gadā, tās fiziskajam nolietojumam pārdošanas brīdī esot 45%.

Pagājušā gada pavasarī par 3,15 milj. EUR pārdota arī zeme ar ēkām un inženierbūvēm Ilzenes ielā 1B, Rīgā. Lursoft izpētījis, ka īpašuma lietošanas mērķis norādīts rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve. Īpašuma zemes kopējā platība sasniedz 72,94 tūkst. m2 un uz tās atrodas teju 20 būves. Jānorāda, ka šobrīd šajā adresē reģistrēti pieci uzņēmumi, kā arī vairāk nekā 10 struktūrvienības, tostarp āra laukums zāģbaļķiem, moduļu māju ražotne, vairākas noliktavas u.c.

Lai gan vairāk nekā puse no visiem darījumiem ar inženierbūvēm apskatītajā periodā reģistrēti Rīgā, kopumā šādi darījumi kopš 2022. gada 1. maija bijuši 36 pašvaldību teritorijās. Lielākais darījums ārpus galvaspilsētas reģistrēts pērn oktobrī Ropažu novadā. Lursoft dati atklāj, ka par 2,12 milj. EUR pārdota dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme 49 tūkst. m2 platībā, uz kuras drīkst būvēt individuālās dzīvojamās mājas, kā arī pārējos sabiedriskās nozīmes objektus. Lursoft izziņas informācijas dati liecina, ka uz iegādātās zemes ar inženierbūvēm Krastmalas ielā 51, Priedkalnē, jau atrodas 11 būves. Minētajā adresē pagājušā gada izskaņā reģistrēti divi nekustamo īpašumu nozares uzņēmumi – SIA “GS Baltic states” un SIA “GS Sencu Sils”. Abu uzņēmumu vienīgais kapitāldaļu turētājs ir Fridman Shai Alexander no Izraēlas.

"Lursoft" pētījuma dati atklāj, ka starp reģioniem visvairāk darījumu, kas iekļauj arī inženierbūves, apskatītajā periodā bijis Jūrmalā (16), Limbažu novadā (13), Dienvidkurzemes novadā (12) un Salaspils novadā (10). Jānorāda, ka Dienvidkurzemes novadā arī atrodas platības ziņā lielākais zemes gabals ar ēkām un inženierbūvēm, kas pārdots laika periodā no 2022. gada 1. janvāra.

"Lursoft" dati atklāj, ka 2459,3 tūkst. m2 lielais zemes gabals, kura lietošanas mērķis ir lauksaimnieciskā darbība un kas ietver arī inženierbūves – ceļus –, Dienvidkurzemes novada Kazdangas Ziemciemā pārdots par 800 tūkst. EUR. Analizētajā laika periodā tas bijis piektais lielākais nekustamo īpašumu darījums Dienvidkurzemes novadā. Vēl augstāka cena samaksāta vien par trim zemes darījumiem un vienu zemes darījumu ar ēkām.