TOP 30 lielākie nodokļu maksātāji nevalstiskajā sektorā

Lielāko nodokļu maksātāju sarakstu galvgalī vienmēr atrodami degvielas tirgotāji, dzērienu ražotāji un lielās valsts kapitālsabiedrības, taču, lai arī mazāku, tomēr zināmu pienesumu nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā sniedz arī Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētās nevalstiskās organizācijas, informē "Lursoft".

"Lursoft" pētījis, kuras nevalstiskās organizācijas ir lielākie nodokļu maksātāji, kā arī analizējis, kādi bijuši Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēto organizāciju ieņēmumi pēdējos divos gados.

Apkopotie dati atklāj, ka Biedrību un nodibinājumu reģistrā atrodama informācija par teju 26 tūkstošiem organizāciju, no tām pārskatus par 2021. gadu iesnieguši 17,6 tūkstoši. Valsts ieņēmumu dienesta publiskotie dati par samaksātajiem nodokļiem atklāj informāciju par 1,8 tūkst. organizāciju veiktajām nodokļu iemaksām valsts kopbudžetā pērn.

Iepazīstoties ar biedrību un nodibinājumu iesniegtajiem gada pārskatiem, redzams, ka 2021. gadā nevalstiskās organizācijas biedru naudās kopā saņēmušas 57,28 miljonus eiro, vēl 58,70 miljonus eiro ziedojumos un 100,64 miljonus eiro – dotācijās. Biedrību un nodibinājumu kopējie ieņēmumi pērn bijuši vairāk nekā 482 miljoni eiro, liecina "Lursoft" apkopotā informācija. Nevalstisko organizāciju kopējie ieņēmumi pēc izdevumiem pērn bijuši vien 20,64 miljoni eiro, kas ir par teju trešdaļu mazāk nekā 2020. gadā.

Nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētie subjekti 2021. gadā samaksājuši 62,66 miljonus eiro.

Līderi pērn samaksāto nodokļu apjoma ziņā ir abas lielākās sociālajā jomā strādājošās organizācijas – Latvijas Sarkanais Krusts un Latvijas Samariešu apvienība. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) publiskotā informācija liecina, ka Latvijas Sarkanais Krusts pērn nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā samaksājis 5,55 milj. EUR. Gada pārskata informācija rāda, ka pagājušajā gadā Latvijas Sarkanā Krusta kopējais ieņēmumu apjoms, salīdzinot ar 2020.gadu, audzis par 30,88%, sasniedzot 19,23 milj. EUR. Vienlaikus arī teju trīs reizes palielinājies organizācijas ieņēmumu atlikums pēc izdevumiem.

Līdzīga aina paveras arī aplūkojot Latvijas Samariešu apvienības gada pārskatu. Tajā iekļautā informācija rāda, ka apvienības ieņēmumi 2021.gadā palielinājušies par 27,71%, sasniedzot 9,8 milj. EUR. Lielāko ieņēmumu daļu, proti, 8,37 milj. EUR veidojušas Latvijas Samariešu apvienības saņemtās dotācijas.

Starp TOP 30 lielākajiem nodokļu maksātājiem Biedrību un nodibinājumu reģistrā vairākums nevalstisko organizāciju reģistrētas Rīgā, kopskaitā 22, bet pa vienai no Ādažu, Cēsu, Mārupes, Salaspils, Valmieras novadiem, kā arī Liepājas un Jūrmalas. Sarakstā iekļuvušas vairākas ar izglītību saistītas organizācijas, tāpat arī pieci sporta klubi un piecas profesionālās organizācijas, tostarp Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Pašvaldību savienība un Latvijas Ārstu biedrība. TOP 30 lielāko nodokļu maksātāju vidū īpaši plašā skaitā pārstāvēts futbols.

VID publiskotā informācija liecina, ka 2021. gadā bijušas sešas nevalstiskās organizācijas, kuru nodokļu maksājumu apjoms valsts kopbudžetā pārsniedzis 1 miljonu eiro, no tām divas saistītas ar futbola jomu. Samaksāto nodokļu apjoma ziņā līdere starp tām ir biedrība "Riga Football Club", kas sākotnēji reģistrēta kā "FC Caramba Riga", savukārt gadu pēc dibināšanas pārsaukta par "Riga Dinamo Football Club". Tiesa, ar šādu nosaukumu biedrība bija zināma vien dažus mēnešus, jo jau drīz vien ieguvusi tagadējo nosaukumu "Riga Football Club". "Lursoft" dati rāda, ka futbola kluba "Riga FC" ģenerāldirektors Aleksandrs Proņins par biedrības vadītāju kļuvis 2015. gadā.

Aizvadītajā gadā "Riga Football Club" nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā samaksāja 1,37 miljonus eiro, kas ir lielākā summa, ko nodokļos pērn samaksājis kāds no sporta klubiem, kas reģistrēts kā biedrība. Jānorāda, ka 2021.gadā ievērojami pieauguši "Riga Football Club" saņemtie ziedojumi – ja 2020. gadā to apjoms bija vien 30 tūkstoši eiro, tad pērn jau 2,37 miljoni eiro, savukārt ieņēmumi no saimnieciskās darbības palielinājušies līdz 4,16 miljoniem eiro. Tomēr, neskatoties uz to, ka biedrības ieņēmumi pagājušajā gadā palielinājušies par 46,88%, kluba izdevumu apjoms tomēr bijis lielāks.

"Lursoft" izziņas informācija rāda, ka 2020. gada jūlijā "Riga Football Club" atņemts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Šobrīd šāds statuss reģistrēts vien 1722 biedrībām un nodibinājumiem, savukārt no TOP 30 lielākajiem nodokļu maksātājiem – 11.

Starp lielākajiem nodokļu maksātājiem, kas reģistrēti Biedrību un nodibinājumu reģistrā, atrodams arī nodibinājums "Sanatorija Belorusija" Jūrmalā, kuram sankcijas piemērojusi gan Ceļu satiksmes drošības direkcija, gan arī Uzņēmumu reģistrs, jo nodibinājuma faktiskais kontrolētājs ir pašpasludinātais Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko.

VID publiskotā informācija atklāj, ka nodibinājums "Sanatorija Belorusija" Jūrmalā aizvadītajā gadā nodokļos samaksājis nepilnus 900 tūkstošus eiro Uz šā gada 15. septembri nodibinājumam bija uzkrāts 24,81 tūkstoša eiro liels nodokļu parāds, kā arī tam ir divi aktuāli nodrošinājumi.

"Lursoft" izpētījis, ka nodrošinājumi šobrīd reģistrēti 146 biedrībām un nodibinājumiem, no tiem 49 norādījuši, ka nodarbojas ar neklasificētu organizāciju darbību (piemēram, Latgales reģiona attīstības aģentūra, Sporta un izglītības centrs "Zaļā skola"), bet 19 organizācijas – ka tās saistītas ar sporta klubu darbību.

Četrām organizācijām, kurām šobrīd ir aktīvi nodrošinājumi, vienlaikus ir arī sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Tās ir biedrība Baltijas krasti, Latgales reģiona attīstības aģentūra, Komturia-Riga un Latvijas Kultūras izaugsmes fonds.