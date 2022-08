TOP 50 lielākie nodokļu maksātāji būvniecības nozarē

Aizvadītajā gadā Latvijas uzņēmumi nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā samaksājuši vairāk nekā 8,2 miljardus eiro, ziņo "Lursoft" atsaucoties uz Valsts ieņēmumu dienesta (VID) publiskoto informāciju. No tiem 230,03 miljonus eiro samaksājuši būvniecības nozarē reģistrētie uzņēmumi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Salīdzinot ar gadu iepriekš, pērn nozares samaksāto nodokļu apjoms samazinājies par 15,5 miljoniem eiro jeb 6,3%. 37,6% no nozares kopējiem nodokļu maksājumiem 2021.gadā veidoja specializēto būvdarbu apakšnozarē strādājošo uzņēmumu nodokļu iemaksas, vēl 35,1% – ēku būvniecībā. Lielākais kritums pagājušajā gadā bijis starp inženierbūvniecības uzņēmumiem, kuru nodokļu iemaksu apjoms veido 27,3% no kopējā būvniecības nozares nodokļu pienesuma valsts kopbudžetam. "Lursoft' apkopotie dati rāda, ka 2021.gadā inženierbūvniecības apakšnozares uzņēmumi VID administrētajos nodokļos samaksājuši 62,79 miljonus eiro, kas ir par 17,7% mazāk nekā gadu iepriekš.

Foto: Lursoft

Vienīgā būvniecības apakšnozare, kuras nodokļu iemaksu apjoms pērn bijis lielāks nekā 2020.gadā, ir specializētie būvdarbi. Nodokļu iemaksu pieaugums šajā būvniecības apakšnozarē pagājušajā gadā veidojis 4%, tomēr, neskatoties uz to, specializēto būvdarbu apakšnozarē esošo uzņēmumu kopējās nodokļu iemaksas vēl nav atgriezušās pirmspandēmijas, 2019.gada, līmenī. Lursoft dati parāda, ka 2019.gadā specializēto būvdarbu uzņēmumi nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā samaksāja 99,03 miljonus eiro, savukārt līdere šajā gadā samaksāto nodokļu apjoma ziņā bija ēku būvniecība (118,15 miljoni eiro).

TOP 50 būvniecības uzņēmumi, kuri 2021.gadā veikuši lielākās nodokļu iemaksas, pērn VID administrētajos nodokļos kopā samaksājuši 91,97 miljonus eiro, par 1,5% vairāk nekā gadu iepriekš. TOP 50 līderu samaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apjoms palielinājies līdz 65,66 miljoniem eiro (+3,2%, salīdzinot ar 2020.gadu), bet iedzīvotāju ienākuma nodoklis – līdz 30,65 miljoniem eiro (+5%). VID publiskotie dati liecina, ka sarakstā iekļuvušie būvniecības uzņēmumi 2021. gadā ar darba vietām nodrošināja 9,9 tūkstošus darbinieku.

Lielāko nodokļu maksātāju sarakstā galvenokārt iekļuvuši uzņēmumi ar ilggadēju pieredzi. Lursoft pētījums atklāj, ka vidējais vecums TOP 50 lielāko nodokļu maksātāju sarakstā esošajiem uzņēmumiem ir nepilni 25 gadi. Dati liecina, ka 25 vai vairāk gadi ir arī saraksta pirmajās pozīcijās esošajiem komersantiem. Savukārt jaunākais starp TOP 50 lielākajiem nodokļu maksātājiem ir "Ineco" filiāle Latvijā, kas reģistrēta 2020.gadā. Pērn "Ineco" filiāle nodokļu maksājumos samaksāja 659,87 tūkstošus eiro.

Foto: Lursoft

Aizvadītajā gadā būvniecības nozarē bijuši divi uzņēmumi, kuru nodokļu iemaksu apjoms valsts kopbudžetā pārsniedz 10 miljonu eiro atzīmi. Līderis šajā ziņā ir VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", kura samaksāto nodokļu apjoms pēdējos divus gadus sasniedz 14,9 miljonus eiro.

Lursoft izpētījis, ka aizvadītajā gadā audzis gan VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" samaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apjoms, gan arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa apjoms uz vienu darbinieku, kas veidoja, attiecīgi, 7,27 tūkstošus eiro un 3,72 tūkstošus eiro. Salīdzinot nodokļu iemaksu apjomu uz vienu darbinieku, redzams, ka ir vairāki uzņēmumi, kuri šajā ziņā VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" iemaksas apsteiguši. Tā, piemēram, SIA "Ostas celtnieks", kas 2021.gadā bija darba devējs 241 darbiniekam, uz vienu strādājošo iedzīvotāju ienākuma nodokļa iemaksās pērn samaksāja 4,62 tūkstošus eiro, bet valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās – pat 17,35 tūkstošus eiro.

VID publiskotie dati gan liecina, ka SIA "Ostas celtnieks" uz šā gada 18. jūliju bija uzkrāts 190,95 tūkstošu eiro liels nodokļu parāds, tāpat arī "Lursoft" Kavēto maksājumu datu bāzē reģistrēta informācija par 60 laikus neveiktiem norēķiniem.

Tieši inženierbūvniecības apakšnozarē, kurā strādā gan VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", gan arī SIA "Ostas celtnieks", nodokļu iemaksu apjoms uz vienu darbinieku pēdējos gados bijis ievērojami augstāks nekā pārējos būvniecības apakšsektoros.

Lursoft pētījums atklāj, ka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās inženierbūvniecības uzņēmumi uz vienu darbinieku 2021. gadā samaksājuši 5,23 tūkstošus eiro, kamēr ēku būvniecības sektorā tie bija 3,53 tūkst. EUR uz darbinieku, bet specializētajos būvdarbos – 2,91 tūkstoti eiro. Arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa apjoma ziņā uz vienu darbinieku inženierbūvniecība ir priekšā abām pārējām būvniecības apakšnozarēm – ēku būvniecībai un specializētajiem būvdarbiem.

"Lursoft" apkopotajā TOP 50 lielāko nodokļu maksātāju sarakstā būvniecības nozarē inženierbūvniecība pārstāvēta ar 23 uzņēmumiem, bet ar 21 – ēku būvniecības sektors.

To pārstāv arī nozares lielāko nodokļu saraksta otrajā pozīcijā esošais AS "UPB". Liepājā reģistrētais uzņēmums pērn nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā samaksāja 10,44 milj. EUR, kas ir par 20,8% vairāk nekā gadu iepriekš. Lursoft izpētījis, ka pēdējos gados AS "UPB" samaksāto nodokļu kopējais apjoms ik gadu audzis, izņēmums bijis vien 2020.gads, kad rādītājs nedaudz sarucis.

AS "UPB" samaksāto nodokļu apjoms uz vienu darbinieku ik gadus bijis ne tikai ievērojami augstāks nekā ēku būvniecības apakšsektorā, bet arī būvniecībā kopumā. Pērn uzņēmums iedzīvotāju ienākuma nodoklī uz vienu darbinieku samaksājis 2,87 tūkst. EUR, bet valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās – 9,59 tūkst. EUR. Aizvadītajā gadā AS "UPB" strādāja 837 darbinieki. Kopumā būvniecības nozarē pērn ar darba vietām nodrošināja vairāk nekā 65 tūkstošus strādājošo. Salīdzinot ar gadu iepriekš, pērn kopējais nozarē nodarbināto skaits tomēr sarucis par 1,4%.

Uz trešo vietu lielāko nodokļu maksātāju sarakstā pērn pakāpies SIA “Latvijas Energoceltnieks”, kurš gadu iepriekš atradās topa 9.pozīcijā. Gada laikā SIA “Latvijas Energoceltnieks” nodokļu iemaksu apjoms valsts kopbudžetā audzis par nepilniem 47%, sasniedzot jau 3,6 milj. EUR. Vienlaikus redzams, ka, līdz ar darbinieku skaita kritumu, sarucis uzņēmuma samaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apjoms.

No TOP 50 lielākajiem nodokļu maksātājiem vairāk nekā puse, t.i., 33 uzņēmumi, pārstāv Rīgu. Ārpus galvaspilsētas visplašākajā skaitā sarakstā pārstāvēta Kurzeme – ar septiņiem uzņēmumiem. No tiem visaugstākajā pozīcijā atrodas jau iepriekšminētais AS “UPB”, savukārt 10. vietā ierindojies tā saistītais uzņēmums SIA “UPB Nams”. Pēc vairāku gadu pārtraukuma uzņēmums pērn strādājis ar zaudējumiem. Lursoft pieejamais gada pārskats rāda, ka, pretstatā 2020.gada 61,46 milj. EUR lielajam apgrozījumam, aizvadītajā gadā būvniecības sektorā strādājošais SIA “UPB Nams” apgrozīja vien 26,61 milj. EUR, un gads noslēgts ar 2,02 milj. EUR zaudējumiem. Neskatoties uz vērienīgo apgrozījuma kritumu un arī zaudējumiem, SIA “UPB Nams” samaksāto nodokļu apjoms pērn, salīdzinot ar gadu iepriekš, teju dubultojies, sasniedzot 2,03 milj. EUR.

Pierīga, kas dažādos lielāko uzņēmumu sarakstos parasti aiz Rīgas ierindojas otrajā vietā, jo uzņēmēji to labprāt izvēlas par vietu sava biznesa attīstīšanai tai pateicīgās infrastruktūras dēļ, lielāko nodokļu maksātāju sarakstā pārstāvēta ar trīs uzņēmumiem.

No tiem lielākais nodokļu maksātājs bijis SIA “Skonto Prefab”. Būvnieka kopējās nodokļu iemaksas valsts kopbudžetā pērn sasniedza 1,26 miljonus eiro. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās uzņēmums pagājušajā gadā samaksājis 2,6 miljonus eiro, bet iedzīvotāju ienākuma nodoklī – vēl 1,19 miljonus eiro.

SIA “Skonto Prefab” samaksāto nodokļu apjoms pērn, salīdzinot ar gadu iepriekš, palielinājies par 48,83%. Tas ir desmitais straujais pieaugums TOP 50 uzņēmumu vidū. Līderis nodokļu maksājumu pieauguma ziņā ir topa 18. vietā esošais SIA “Alco” no Saldus novada. Ja 2020.gadā Kurzemes reģiona uzņēmums nodokļos samaksāja 300,50 tūkstošus eiro, tad pērn tā samaksāto nodokļu apjoms palielinājās jau līdz 1,46 miljoniem eiro.

"Lursoft" pieejamais gada pārskats rāda, ka pagājušajā gadā būtiski palielinājies gan uzņēmuma apgrozījums, gan arī peļņa. SIA “Alco” pērn apgrozīja 6 milj. EUR, kas ir teju trīs reizes vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt tā peļņa pieauga pat četras reizes, sasniedzot jau 2,68 milj. EUR, tādējādi uzrādot pēdējo gadu augstākos finanšu rezultātus.

Vairāk nekā divas reizes samaksāto nodokļu apjoms pērn, salīdzinot ar gadu iepriekš, palielinājies vēl vairākiem uzņēmumiem, piemēram, SIA “Energoremonts Rīga”, SIA “Lagron”, arī SIA “Arčers”. Pētījuma sagatavošanas brīdī SIA “Arčers” vēl nebija iesniedzis savu gada pārskatu par 2021.gadu, taču gan 2019., gan arī 2020.gada pārskatos redzams, ka pēc ievērojamā apgrozījuma krituma 2018.gadā, uzņēmumam atkal izdevies panākt apgrozījuma pieaugumu. Aizvadītajā gadā uzņēmuma kopējo samaksāto nodokļu apjoms pārsniedzis 1 milj. EUR.

No TOP 50 lielākajiem nodokļu maksātājiem būvniecības nozarē 2021.gadā, seši komersanti pie informācijas par saviem patiesajiem labuma guvējiem norādījuši, ka tie ir ārvalstnieki. To vidū ir jau iepriekšminētais SIA “Arčers”, tāpat arī SIA “Baltic Builders”, AS “A.C.B.”, SIA “KBO”, SIA “Baltic Construction Alliance” un SIA “FILTER Latvia”.

Lietuvas kapitāla uzņēmums SIA “Baltic Builders”, kura patiesais labuma guvējs ir Igors Frizens, reģistrēts pirms pieciem gadiem. Pērn uzņēmumam izdevies sasniegt savas darbības laikā augstāko apgrozījumu, rādītājam pieaugot līdz 5,94 milj. EUR. Iesniegtajā vadības ziņojumā norādīts, ka uzņēmums piedalās būvdarbos Panorama Plaza, tāpat arī turpināti kuģu būves darbi korpusu montāžā Francijā, Vācijā, Somijā un metāla konstrukciju montāžas darbi Zviedrijā.