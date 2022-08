TOP 50 lielākie nodokļu maksātāji Kurzemē 2021. gadā

Aizvadītajā gadā Latvijas uzņēmumi nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā samaksājuši vairāk nekā 8,2 miljardus eiro, atsaucoties uz Valsts ieņēmumu dienesta (VID) publiskoto informāciju, ziņo "Lursoft".

No šīs summas 403,49 milj. EUR VID administrētajos nodokļos pērn samaksājuši Kurzemē reģistrētie uzņēmumi, rāda "Lursoft" apkopotā informācija. Teju desmito daļu no šīs summas veido mazumtirdzniecības nozares samaksātie nodokļi.

Salīdzinot, kā pēdējos gados mainījies Kurzemes reģionā reģistrēto uzņēmumu samaksāto nodokļu apjoms, redzams, ka 2020.gadā pieaugums bijis lēnāks, jo samaksāto nodokļu apjoms pret iepriekšējo gadu audzis tikai par 1%, savukārt pērn pieaugums sasniedzis 9,08%.

Lursoft izpētījis, ka straujākais nodokļu pieaugums Kurzemē pērn reģistrēts metālu ražošanas nozarē. Ja 2020.gadā Kurzemē reģistrētie metālu ražošanas nozares uzņēmumi VID administrētajos nodokļos samaksāja 136,93 tūkst. EUR, tad pērn tie bijuši jau 612,65 tūkst. EUR, kas gada laikā ir kāpums vairāk nekā 4 reizes. Vairāk nekā pusi no nozares kopējām nodokļu iemaksām starp Kurzemes uzņēmumiem 2021.gadā nodrošinājis SIA "eVan Group", kas pērn valsts kopbudžetā iemaksājis 353,42 tūkst. EUR.

Straujākais nodokļu iemaksu kritumu aizvadītajā gadā Kurzemē reģistrēts starp augkopības un lopkopības nozarē strādājošajiem uzņēmumiem. Ja gadu iepriekš tie VID administrētajos nodokļos samaksāja 3,6 milj. EUR, tad pērn – vien 0,9 milj. EUR. Aizvadītajā gadā nodokļos mazāk nekā 2020.gadā samaksājuši 53,24% no visiem Kurzemē reģistrētajiem augkopības un lopkopības uzņēmumiem.

Līdere pēc samaksāto nodokļu apjoma Kurzemē 2021.gadā bijusi mazumtirdzniecība. Lursoft aprēķinājis, ka 1439 mazumtirdzniecības uzņēmumi, kas reģistrēti šajā Latvijas reģionā, pērn nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā kopā samaksāja 42,77 milj. EUR. Salīdzinot ar 2020.gadu, nozares kopējais nodokļu pienesums valsts kopbudžetā audzis par 5%.

Lielākais Kurzemē reģistrētais mazumtirgotājs pēc samaksāto nodokļu kopsummas 2021.gadā ir Ventspils uzņēmums AS "Diāna". Vienlaikus uzņēmums ir arī trešais lielākais nodokļu maksātājs reģionā pagājušajā gadā. Tirgotājs nodokļu maksājumos aizvadītajā gadā kopā samaksājis 8,34 milj. EUR, no kuriem 2,15 milj. EUR veidoja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, bet 0,94 milj. EUR – iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Uzņēmuma pārskats par tā finanšu rezultātiem 2021.gadā vēl nav publiski pieejams.

Samaksāto nodokļu apjoma ziņā aiz mazumtirdzniecības seko veselības aizsardzība, aprēķinājis "Lursoft", analizējot Kurzemē reģistrēto uzņēmumu nodokļu maksājumus valsts kopbudžetā 2021.gadā. Aizvadītajā gadā Kurzemē reģistrētie 203 veselības aizsardzības nozares uzņēmumi kopā nodokļos valsts kopbudžetā samaksājuši 36,23 milj. EUR, par 37,8% vairāk nekā gadu iepriekš. Lielākā nodokļu maksātāja ne tikai veselības aizsardzības nozarē, bet arī Kurzemē kopumā pērn bijusi SIA "Liepājas reģionālā slimnīca".

Lursoft dati atklāj, ka 2020.gadā SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" nodokļos samaksāja 8,08 milj. EUR, bet pagājušajā gadā – jau 11,03 milj. EUR. Ievērojami pieaudzis gan slimnīcas samaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, gan arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa apjoms. Slimnīcā pērn bija nodarbināti 925 strādājošie. Lursoft pieejamais gada pārskats rāda, ka SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" apgrozījums 2021.gadā audzis par nepilniem 23%, palielinoties līdz 34,6 milj. EUR. Lielāko daļu no slimnīcas kopējiem izdevumiem – 64,8% – pagājušajā gadā veidojušas darbinieku atlīdzības izmaksas. "No 2021.gada 1. janvāra atalgojums ārstiem un vidējam ārstniecības personālam palielinājās vidēji par 25,3%, tādējādi slimnīca pildīja valsts amatpersonu dotos solījumus ārstniecības personām par darba samaksas palielinājumu, neskatoties uz to, ka valsts apmaksāto pakalpojumu tarifi, kuros ir paredzēta sadaļa ārstniecības personu darba samaksas palielinājumam, pieauga vidēji vien par 10%. Papildu tam, izlīdzināta arī jaunākā ārstniecības personāla un pārējā personāla darba samaksa," norādīts SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" vadības ziņojumā.

Starp TOP 50 lielākajiem nodokļu maksātājiem Kurzemē pērn atrodamas ne tikai reģionālās slimnīcas, bet arī privātā kapitāla medicīnas iestāde – SIA "Vizuālā diagnostika" –, kas vienādās daļās pieder SIA "Veselības centrs 4" un SIA "EF HOLDING". Kuldīgā reģistrētais uzņēmums pērn nodokļos samaksājis 1,38 milj. EUR. SIA "Vizuālā diagnostika" šobrīd reģistrētas kopumā 14 struktūrvienības, ne tikai Kurzemē, bet arī citviet Latvijā.

Samaksāto nodokļu apjoms pagājušajā gadā audzis arī Kurzemes lielāko nodokļu maksātāju saraksta 2. vietā esošajam AS "UPB", liecina Lursoft apkopotā informācija. Ja 2020. gadā AS "UPB" valsts kopbudžetā nodokļos samaksāja 8,65 milj. EUR, tad pērn – jau 10,44 milj. EUR. Uzņēmuma pārskats par 2021. gadu vēl nav pieejams. Vienlaikus "Lursoft" esošā informācija rāda, ka aizvadītajā gadā AS "UPB" uzvarējis vairākos publisko iepirkumu konkursos, piemēram, 7,49 milj. EUR vērtajā VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" iepirkumā par 2. un 3. korpusu rekonstrukcijas būvniecību, VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" 8,96 milj. EUR iepirkumā par Daugavas stadiona vieglatlētikas manēžas būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbiem u.c.

Starp TOP 50 lielākajiem nodokļu maksātājiem Kurzemē atrodami vēl divi "UPB" koncerna uzņēmumi – SIA "Aile Grupa" un SIA "UPB Nams".

Rēķinot pēc vidējām nodokļu iemaksām uz vienu darbinieku, Lursoft izpētījis, ka ne mazumtirdzniecība, ne arī veselības aizsardzība vai arī AS "UPB" pārstāvētā būvniecība nav atrodamas TOP 10 līderu sarakstā.

Pēc samaksāto nodokļu apjoma uz vienu darbinieku 2021.gadā Kurzemē līderos izvirzījusies ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana. Līderis samaksāto nodokļu apjoma ziņā starp šīs nozares uzņēmumiem ir SIA "Bio-Venta", kas pērn bijis piektais lielākais nodokļu maksātājs Kurzemē. Uzņēmuma samaksāto nodokļu apjoms pērn audzis vairāk nekā 2 reizes, palielinoties līdz 5,67 milj. EUR. Lursoft aprēķinājis, ka Kurzemē reģistrēto ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanas uzņēmumi pagājušajā gadā nodokļos uz vienu darbinieku samaksājuši vidēji 19,43 tūkst. EUR. SIA "Bio-Venta" gadījumā šis rādītājs ir būtiski augstāks – 90,04 tūkst. EUR.

Otrs lielākais nodokļu maksātājs nozarē starp Kurzemes uzņēmumiem pērn bijis SIA "LVAGROO", kas samaksāto nodokļu apjomu trīskāršojis, tam 2021.gadā sasniedzot 3,23 milj. EUR.

Lursoft aprēķinājis, ka vidēji uz vienu darbinieku Kurzemē reģistrētie uzņēmumi 2021.gadā nodokļos samaksājuši nepilnus 6 tūkst. EUR. Salīdzinot ar gadu iepriekš, vidējais nodokļu apjoms uz vienu darbinieku Kurzemē pērn audzis par 10,4%.

Aizvadītajā gadā Kurzemē bija 66 uzņēmumi, kuru nodokļu maksājumu apjoms pārsniedza 1 milj. EUR. Gadu iepriekš tāds bija 61 uzņēmums.