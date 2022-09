TOP 50 lielākie nodokļu maksātāji Zemgalē 2021. gadā

Zemgalē reģistrētie uzņēmumi 2021. gadā nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā samaksājuši 388,22 miljonus eiro, liecina "Lursoft" apkopotā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) publiskotā informācija. Tā arī atklāj, ka reģionā reģistrēto uzņēmumu nodokļu maksājumu iemaksas ik gadu palielinās.

"Lursoft" pētījis, kā pēdējo gadu laikā mainījušās Zemgales uzņēmumu nodokļu iemaksas valsts kopbudžetā, kā arī skaidrojis, kuras nozares pērn nodokļos samaksājušas visvairāk, un kuri ir lielākie nodokļu maksātāji Zemgalē 2021. gadā.

Lai gan kopš 2019.gada strādājošo skaits Zemgalē reģistrētajos uzņēmumos sarucis par nepilniem 5% (pērn reģiona uzņēmumi bija darba devēji 48,66 tūkstošiem strādājošo), šajā pašā periodā šo uzņēmumu veikto nodokļu iemaksu apjoms valsts kopbudžetā pieaudzis par 17,88%. Lursoft apkopotā informācija liecina, ka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās Zemgalē reģistrētie uzņēmumi pērn samaksājuši 171,83 miljonus eiro, bet iedzīvotāju ienākuma nodoklī – 84,01 miljonu eiro.

"Lursoft" izpētījis, ka no visām Zemgalas reģiona pašvaldībām vislielāko nodokļu kopsummu aizvadītajā gadā valsts kopbudžetā samaksājuši Jelgavā reģistrētie uzņēmumi – 86,70 milj. EUR. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, šajā pašvaldībā reģistrēto uzņēmumu kopējie nodokļu maksājumi pērn auguši par 12,19%. Straujāks nodokļu kopsummas pieaugums 2021.gadā bijis Aizkraukles novadā (+15,27%), Bauskas novadā (+17,03%), bet līderis pieauguma ziņā ir Jelgavas novads. Lursoft aprēķinājis, ka pērn šīs pašvaldības teritorijā esošie uzņēmumi VID administrētajos nodokļos samaksājuši par 20,52% vairāk nekā 2020. gadā. Kopējais Jelgavas novadā reģistrēto uzņēmumu pienesums valsts kopbudžetā nodokļu maksājumos aizvadītajā gadā sasniedzis 63,53 milj. EUR. Lielākais nodokļu maksātājs Jelgavas novadā pērn bijis SIA "Linas Agro" (7,72 milj. EUR).

Ceturto daļu no visām nodokļu iemaksām, kuras pērn valsts kopbudžetā veikuši Zemgalē reģistrētie uzņēmumi, nodrošinājusi mazumtirdzniecības nozare. Lursoft aprēķinājis, ka Zemgalē mazumtirdzniecībā reģistrēti 1330 uzņēmumi, kas kopumā ar darba vietām pērn nodrošināja 5435 strādājošos. Nozare VID administrētajos nodokļos aizvadītajā gadā samaksājusi 102,70 milj. EUR.

Mazumtirdzniecība sektoru pārstāv arī abi lielākie nodokļu maksātāji Zemgales reģionā – degvielas tirgotāji AS "Virši-A" un SIA "Astarte-Nafta". Aiz tiem TOP 50 lielāko nodokļu maksātāju sarakstā seko divi vairumtirdzniecības nozari pārstāvoši uzņēmumi – SIA "Agrochema Latvia" un SIA "Linas Agro".

Salīdzinot ar 2020.gadu, pērn Zemgalē reģistrēto mazumtirdzniecības uzņēmumu kopējo nodokļu apjoms audzis par 9,16%, savukārt, salīdzinot ar 2019. gadu, pat par 25,17%. Būtisku samaksāto nodokļu apjoma kāpumu uzrādījis arī reģiona līderis AS "Virši-A". "Lursoft" apkopotie dati parāda, ka 2021. gadā degvielas tirgotājs VID administrētajos nodokļos samaksājis 49,72 milj. EUR, par 15,01% vairāk nekā gadu iepriekš. Samaksāto nodokļu apjoms AS "Virši-A" gadījumā vērojams jau vairākus gadus. AS "Virši-A" iesniegtais gada pārskats rāda, ka 2021.gadā uzņēmuma apgrozījums, pateicoties realizētā degvielas apjoma krasam pieaugumam, audzis par 28,7%, sasniedzot 220,65 milj. EUR. Vienlaikus augusi arī uzņēmuma peļņa, tai pēc nodokļu nomaksas sasniedzot 5,41 milj. EUR.

Iesniegtajā vadības ziņojumā AS "Virši-A" norādījis, ka tas 2021.gadā turpinājis veiksmīgi īstenot savu izstrādāto attīstības stratēģiju, kas paredz būtisku tīkla paplašināšanu, vizuālā tēla un koncepta pilnveidošanu, degvielas uzpildes staciju modernizāciju un nemainīgi augstas kvalitātes produktu un servisa nodrošināšanu. Pērn AS "Virši-A" tīklu veidoja 65 degvielas uzpildes stacijas.

Ievērojams apgrozījuma pieaugums bijis arī otram lielākajam nodokļu maksātājam Zemgalē – SIA "Astarte-Nafta". Lursoft pieejamais gada pārskats rāda, ka degvielas mazumtirgotājs pērn apgrozījis par 25,08% vairāk nekā 2020.gadā, proti, 55,08 milj. EUR. Aizvadīto gadu SIA "Astarte-Nafta" noslēgusi ar 202,27 tūkst. EUR lielu peļņu pēc nodokļiem. Vienlaikus uzņēmums norādījis, ka, lai arī degvielas tirdzniecības kopējais apjoms pagājušajā gadā audzis, tas joprojām nav ļāvis sasniegt 2019.gada kopējo degvielas realizācijas apjomu. SIA "Astarte-Nafta" īpašumā 2021.gada beigās bija 30 degvielas uzpildes stacijas visā Latvijā, no tām 16 atradās Zemgalē.

Rēķinot pēc nodokļu iemaksu apjoma uz vienu strādājošo, mazumtirdzniecība Zemgales novadā ar samaksātiem 18,90 tūkst. EUR uz strādājošo atrodas trešajā vietā, kamēr pirmajā – dzērienu ražošana. Lursoft pētījums atklāj, ka Zemgalē reģistrētie dzērienu ražotāji uz vienu strādājošo 2021.gadā samaksājuši 32,10 tūkst. EUR.

Zemgalē reģistrēti 34 dzērienu ražošanas nozarē strādājoši uzņēmumi, rāda Lursoft apkopotā informācija. Pērn tie VID administrētajos nodokļos kopā samaksājuši 8,47 milj. EUR. Līderis to vidū ar valsts kopbudžetā samaksātiem 5,55 milj. EUR ir AS "Tērvetes AL". Aizvadītajā gadā uzņēmums saražojis un pārdevis gandrīz 7,78 miljonus litru alus, 945 tūkstošus litru bezalkoholisko dzērienu un 1,66 miljonus litru dzeramā ūdens. AS "Tērvetes AL" 2021.gadā ar darba vietām nodrošināja 60 strādājošos. Jānorāda, ka ražotāja apgrozījums pērn palielinājies līdz 14,7 milj. EUR, bet peļņa – līdz 2,56 milj. EUR. Pērn AS "Tērvetes AL" bijis 9. lielākais nodokļu maksātājs Zemgalē, savukārt 28. pozīcijā ierindojies SIA "Bauskas alus", kas starp Zemgalē reģistrētajiem dzērienu ražotājiem pagājušajā gadā uzrādījis otru lielāko apgrozījumu. Uzņēmums pērn kāpinājis apgrozījumu līdz 6,9 milj. EUR, bet peļņu līdz 2,53 milj. EUR. Alus ražotājs SIA "Bauskas alus", kas aizvadītajā gadā nodarbināja 64 darbiniekus, VID administrētajos nodokļos samaksāja 2,38 milj. EUR. No tiem 0,31 milj. EUR veidoja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, bet 0,16 milj. EUR – iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Visplašāk Zemgales lielāko nodokļu maksātāju TOP 50 sarakstā pārstāvēta Jelgava (14 uzņēmumi), aiz kuras seko Dobeles novads (11 uzņēmumi) un Jelgavas novads (10 uzņēmumi).

Skaitliski visplašāk pārstāvētā nozare starp Zemgales TOP 50 lielākajiem nodokļu maksātājiem 2021.gadā bijusi vairumtirdzniecība (8 uzņēmumi), savukārt otrajā vietā ar 6 uzņēmumiem seko veselības aizsardzība. Lielākos nodokļus no tiem samaksājusi SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" (6. vieta starp visiem Zemgalē reģistrētajiem uzņēmumiem pēc samaksāto nodokļu apjoma). Jēkabpils novada pašvaldībai piederošās slimnīcas nodokļu iemaksu apjoms 2021.gadā audzis par 56,34%, sasniedzot 6,87 milj. EUR, no tiem 4,05 milj. EUR veidoja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, bet vēl 2,16 milj. EUR – iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Jānorāda, ka pērn SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" bija darba devējs 565 darbiniekiem. Starp desmit lielākajiem Zemgales reģiona nodokļu maksātājiem atrodama arī SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca". Neviens no sešiem veselības aizsardzības nozares uzņēmumiem, kas iekļuvis reģiona lielāko nodokļu maksātāju sarakstā, nav privātā kapitāla uzņēmums. Jānorāda, ka kopumā no visiem TOP 50 lielāko nodokļu sarakstā iekļuvušajiem uzņēmumiem valsts vai pašvaldību kapitāla līdzdalība reģistrēta 12 kapitālsabiedrībās.