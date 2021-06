Topošās Rakstniecības un mūzikas muzeja mājvietas Rīgā, Mārstaļu ielā atjaunošanu plānots uzsākt vasarā

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) iepirkumā Rakstniecības un mūzikas muzeja (RMM) topošās ekspozīcijas mājvietas – vēsturiskā nama Mārstaļu ielā 6 – atjaunošanai muzeja ekspozīcijas vajadzībām pieteikušies seši pretendenti.

VNĪ uzsāk iepirkuma izvērtēšanu un par tā rezultātiem ziņos tuvākā mēneša laikā, informē VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griskevičs.

Ēka Mārstaļu ielā kļūs par RMM pārstāvētajām abām radošajām nozarēm – latviešu rakstniecībai un mūzikai – veltītas ekspozīcijas mājvietu. Plānots, ka 2022. gada nogalē nams vērs durvis ar jaunu, unikālu ekspozīciju, kas stāstīs par rakstnieku un mūziķu personībām, liekot akcentu uz pašu radīšanas procesu.

Piedāvājumus iepirkumā iesnieguši būvuzņēmēji: AS "Būvuzņēmums Restaurators", SIA "Delta Construction", SIA "Ostas celtnieks", SIA "Rere Meistari", "SIA "Eltex" un SIA "Laguta", AS "UPB" – sākot no 2,9 līdz 3,8 miljoniem eiro (bez PVN). Ēkas atjaunošana un pielāgošana muzeja vajadzībām tiks finansēta no Kultūras ministrijas piesaistītajiem valsts budžeta līdzekļiem, plānotajiem muzeja nomas maksājumiem. Par iepirkuma uzvarētāju un līguma summu varēs runāt tikai pēc piedāvājumu izvērtēšanas, norāda VNĪ.

"Pēc iepirkuma izvērtēšanas tuvāko mēnešu laikā dosim uzdevumu būvniekiem uzsākt ēkas atjaunošanas darbus, kur nozīmīgi ir saglabāt nama autentiskumu, vienlaikus iedvešot ēkā mūsdienu elpu. Saskaņā ar līguma nosacījumiem būvuzņēmēja uzdevums būs darbus veikt viena gada laikā. Atjaunošanas gaitā muzejs iegūs mūsdienīgas telpas, kas pielāgotas ekspozīcijas vajadzībām, un nama fasāde restauratoru darba rezultātā atgūs sākotnējo spožumu un kļūs par vienu no Vecrīgas pērlēm," norāda Griškevičs.

Muzeja ekspozīcija tiks izvietota 1400 m2 plašās telpās. Ekspozīcijas saturs tapis RMM mākslas ekspertu sadarbībā ar rakstnieci Noru Ikstenu, mākslinieci Annu Heinrihsoni, radošo direktori Unu Rozenbaumu, mūziķi Sigvardu Kļavu.

RMM direktore Iveta Ruskule uzsver, ka ekspozīcijas satura veidošanā ļoti nozīmīgi bijis sajust un izprast pašas ēkas gaisotni un dzīvesstāstu. "Nams Mārstaļu ielā 6 ir mājīga un pēc sajūtas silta ēka. Tādēļ arī, domājot par muzeja ekspozīcijas vēstījumu, tajā tiek izcelti rakstniecības un mūzikas personību radīšanas stāsti kontekstā ar dzīves ikdienišķo pusi, kurā sava vieta šaubām, nevarēšanai, radošajiem rituāliem un iedvesmas gaidīšanai līdz rīta gaismai vai nakts tumsai. Ar to vēlamies apgalvot, ka radīšanas gēns nav ekskluzīvs, tas ir katrā no mums, un radīt spēj ikviens," paskaidro Ruskule.

Tiks uzspodrinātas nama liektās kāpnes, koka paneļi, parkets un durvis un bēniņi, kas ilgu laiku nav tikuši izmantoti, tiks atvērti apmeklētājiem kā pasākumu telpa ar atsegtām vēsturiskajām konstrukcijām. Pagrabā tiks eksponēta vēsturiskā ķieģeļu velve. Pirmajā stāvā būs kafejnīca, tai piekļausies pagalma daļa ar atpūtas zonu. Savukārt ēkas pagalms būs vieta apmeklētāju atpūtai un sarunām. Pagalma sienā plānots atjaunot kādreizējo mākslinieces Helēnas Heinrihsones gleznojumu, attīrot to no uzslāņojuma. Nelielo saimniecības ēku pagalmā restaurēs, un tā saglabās noliktavas funkciju. Vienlaikus plānots pārbūvēt ēkas inženiersistēmas, kā arī ierīkot liftu, lai muzejs būtu pieejams personām ar kustību traucējumiem.