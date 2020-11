Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveide izmaksās 5,882 miljonus eiro

Otrdien Ministru kabineta sēdē pieņemts Satiksmes ministrijas (SM) noteikumu projekts par Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveidi.

Noteikumi izstrādāti, lai nodrošinātu transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveidi, tādējādi nodrošinot eksistējošu un jaunieviestu risinājumu integrāciju kopējā intelektisku transporta sistēmas (ITS) infrastruktūrā.

Projekta ietvaros plānots izveidot transporta nozares informācijas nacionālo piekļuves punktu, kas veicinās satiksmes, ceļu, stāvlaukumu, maršrutu un ar satiksmes drošību saistītu datu pieejamību un attīstīs intelektisku transporta sistēmu lietotnes un pakalpojumus, lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību, braukšanas komfortu, samazinātu ceļu satiksmes dalībnieku ceļā pavadīto laiku un uzlabotu sabiedrības mobilitāti.

Kā skaidro SM, šobrīd publiskajā pārvaldē autoceļu un transporta datu pārvaldība ir decentralizēta un nav harmonizēta to efektīvas koplietošanas nodrošināšanai. Datus par satiksmi, autoceļiem un to izmaiņām uztur vairākas publiskās pārvaldes iestādes, taču nav skaidri definētas to savstarpējās atbildības datu izmaiņu uzturēšanai un apziņošanai, kā arī nav vienotu reglamentētu standartu ar transportu saistītu datu klasifikācijā un apmaiņā starp dažādām publiskās pārvaldes iestādēm (datu apmaiņas kārtību nosaka divpusēji līgumi individuāli katrā gadījumā). Standartizācijas trūkums palielina jaunu ITS pakalpojumu izveides izmaksas un sarežģītību, kā arī rada potenciālu vairāku avotu datu nesavietojamību un samazina to kopējās analīzes iespējas.

ITS, izmantojot efektīvus un inovatīvus paņēmienus, nodrošina informācijas un komunikāciju tehnoloģijas transporta nozares pakalpojumu sniegšanai.

ITS ieviešana veicina kopējo transporta nozares procesu efektivitāti, tādējādi uzlabojot ceļu satiksmes drošību, optimizējot satiksmes plūsmu, sabiedrības mobilitāti un uzlabojot ceļu infrastruktūras resursu pārvaldību. Efektīva transporta sistēma ir būtiska valsts ekonomiskajai un sociālajai attīstībai. Tā veicina uzņēmējdarbības vides konkurētspēju un mazina vides piesārņojuma pieaugumu, norāda SM.

Tiek plānots, ka īstenojot projektu, tiks nodrošināta efektīva satiksmes, autoceļu, stāvlaukumu, maršrutu un ar satiksmes drošību saistītu datu pieejamība, datu apmaiņa, atkārtota izmantošana un to atjaunināšana atbilstoši šajās regulās noteiktajiem standartiem. Uzlabojoties šo datu apritei, šajās jomās attīstīsies ITS lietotnes un pakalpojumi, kas savukārt uzlabos ceļu satiksmes drošību, braukšanas komfortu, samazinās ceļu satiksmes dalībnieku laiku ceļā, veidos autotransporta ekspluatācijas izmaksu ietaupījumu, samazinās siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas un gaisa piesārņojumu, tādējādi sniedzot ieguldījumu pārejā uz klimatneitrālu ekonomiku.

Īstenojot projektu, tiks izveidots transporta nozares informācijas nacionālais piekļuves punkts, tādējādi nodrošinot eksistējošu un jaunieviestu risinājumu integrāciju kopējā ITS infrastruktūrā. Paredzams, ka nacionālais piekļuves punkts būs pieejams arī kā publisks tīmekļa portāls, kas nodrošinās ikviena indivīda piekļuvi aktuālajai satiksmes informācijai.

Piekļuves punkta izveide, pēc SM skaidrojuma, sekmēs vispārējo sabiedrības digitalizācijas līmeņa paaugstināšanos, radot multiplikatora efektu saistītajās nozarēs un stiprinot e-pārvaldes konceptu.

Pieejamais kopējais finansējums sasniedz 5 882 353 eiro, tai skaitā, Kohēzijas fonda finansējums nepārsniedz 5 000 000 eiro un valsts budžeta finansējums nav mazāks kā 882 353 eiro.

Projektu plānots īstenot līdz 2023.gada 31.decembrim. Uzsākot punkta ekspluatāciju, tā uzturēšanas izmaksas veidos: IKT infrastruktūras ikdienas uzturēšana (hostings, datu centra ekspluatācijas izmaksas, atsevišķu IKT infrastruktūras elementu nomaiņa, resursu palielināšana); NPP programmatūras ikdienas uzturēšana (tehniskais atbalsts, mazo funkcionālo uzlabojumu ieviešana), ar NPP darbību saistīto darba procedūru ikdienas izpilde un citas atbalsta darbības.