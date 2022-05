Transporta un loģistikas nozares uzņēmumu vērtība sarukusi

Loģistikas un transporta nozares vērtīgāko uzņēmumu jaunāko līderu sarakstu skārušas ievērojamas izmaiņas – topam pievienojušies vairāki uzņēmumi, kā arī izvirzījies jauns līderis. Balstoties uz "Capitalia"* sniegto novērtējumu, loģistikas un transporta nozarē strādājošo uzņēmumu kopējā vērtība pērn sasniedza 1,9 miljardus eiro, no kuriem 46,3% veidoja nozares TOP 25 vērtīgākie uzņēmumi.

"Lursoft" apkopotā informācija rāda, ka saraksta līdzšinējais līderis SIA "Smartlynx Airlines" jaunākajā topā noslīdējis uz 9.pozīciju, līdera vietu atdodot AS "Conexus Baltic Gride", kas iepriekš atradās vērtīgāko loģistikas un transporta nozares saraksta 2. vietā.

"Lursoft" pētījis, kādas izmaiņas piedzīvojis jaunākais transporta un loģistikas TOP 25 vērtīgāko uzņēmumu saraksts – kuri ir nozares līderi, kādus reģionus tie pārstāv, un vai starp nozares vērtīgākajiem uzņēmumiem izdevies ierindoties arī pašmāju kapitāla kompānijām.

No teju 62 miljardus eiro kopējā apgrozījuma, kuru 2020.gadā sasniedza Latvijā reģistrētie uzņēmumi, 8,0% veido transporta un loģistikas nozares apgrozījums, liecina Lursoft apkopotā informācija. Dati rāda, ka nozare aizpērn apgrozīja teju 5 miljardus eiro, 2020.gadu noslēdzot ar 209,6 milj. EUR zaudējumiem. Vēl gadu iepriekš tā apgrozīja 6,29 miljardus eiro un guva 291,89 milj. EUR peļņu. Finanšu rezultātu kritums negatīvi ietekmējis arī nozares kopējo vērtību, kas gada laikā sarukusi par 28,7%, 2020.gadā "Capitalia" nozari novērtēja ar 2,7 miljardiem eiro, bet pērn – vien ar 1,9 miljardiem eiro.

Lursoft pētījums atklāj, ka jaunākajā TOP 25 vērtīgāko transporta un loģistikas nozares sarakstā vairs nav atrodami deviņi uzņēmumi, kas līderu topā atradās iepriekš. To vidū ir, piemēram, VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"", kas gadu iepriekš atradās augstajā 3.pozīcijā, tāpat arī AS "Ventspils tirdzniecības osta", VAS "Latvijas gaisa satiksme" u.c. Savukārt no jaunpienācējiem jaunākajā TOP 25 sarakstā visaugstāk ierindojies pirms 21 gada dibinātais SIA "ULTRAMAR". Ekspedīcijas pakalpojumu sniedzēja un minerālmēslu vairumtirgotāja novērtējums palielinājies no 9 milj. EUR 2020.gadā līdz 51,53 milj. EUR pērn, kas tam ļāvis līderu sarakstā ierindoties augstajā 5.pozīcijā.

Neskatoties uz to, ka novērtējums pēdējā gada laikā samazinājies par 46,2%, par loģistikas un transporta nozares vērtīgāko uzņēmumu kļuvis AS "Conexus Baltic Grid". Lursoft pieejamie dati liecina, ka 2020.gadā sarucis gan AS "Conexus Baltic Grid" apgrozījums, gan arī peļņa, tāpat arī samazinājies nodarbināto skaits. Iesniegtajā vadības ziņojumā teikts, ka AS "Conexus Baltic Grid" finanšu rezultātus negatīvi ietekmēja ziemai neraksturīgi siltie laikapstākļi, kad pārvadātās dabasgāzes apjoms Latvijas iedzīvotāju vajadzībām samazinājās par 19%.

Jānorāda, ka uzņēmuma apgrozījums 2020.gadā samazinājās par 9,2%, nokrītoties līdz 53,9 milj. EUR, bet peļņa – par 26,9% (2020.gadā AS "Conexus Baltic Grid" nopelnīja 13,1 milj. EUR). AS "Conexus Baltic Grid" jaunākajā sarakstā ir viens no diviem nozares uzņēmumiem, kura vērtība pārsniedz 100 miljonus eiro. Otrs uzņēmums ir VAS "Latvijas Pasts", kura novērtējums pēdējā gada laikā audzis par 27,47%, sasniedzot 110,71 milj. EUR. Jānorāda, ka vēl gadu iepriekš 100 milj. EUR atzīmi sasniedza pieci nozares uzņēmumi, diviem no tiem – jau iepriekšminētajam AS "Conexus Baltic Grid" un arī SIA "Smartlynx Airlines" – vērtība pārsniedza pat 200 milj.EUR.

VAS "Latvijas Pasts" ir viens no 12 nozares vērtīgāko uzņēmumu sarakstā iekļuvušajiem uzņēmumiem, kura novērtējums pēdējā gada laikā audzis. Pēdējos piecus gadus VAS "Latvijas Pasts" strādājis ar apgrozījuma kāpumu, vien 2020.gadā piedzīvots kritums par 2,11%. Neskatoties uz to, aizpērnā gada apgrozījuma rezultāts bijis otrs augstākais VAS "Latvijas Pasts" pastāvēšanas vēsturē.

Lai arī VAS "Latvijas Pasts" novērtējums pēdējā gada laikā audzis, starp TOP 25 vērtīgākajiem transporta un loģistikas nozares uzņēmumiem bijušas arī kompānijas, kuru novērtējums audzis vēl ievērojamāk.

Līderis to vidū ir saraksta jaunpienācējs SIA "NNL LV", kas jaunākajā sarakstā ierindojies 25. pozīcijā. 2014.gadā dibinātais SIA "NNL LV", kura patiesie labuma guvēji ir Česlovas Kazlauskas un Danielius Merkinas no Lietuvas, jaunākajā sarakstā novērtēts ar 12,06 milj. EUR, gada laikā uzņēmuma vērtībai augot par vairāk nekā 10 milj. EUR. Jānorāda, ka 2019. un 2020.gadā ievērojami audzis uzņēmuma apgrozījums. Ja 2018.gadā SIA "NNL LV" apgrozīja 0,93 milj. EUR, tad 2019.gadā jau 8,9 milj. EUR, bet 2020.gadā – 30,10 milj. EUR. Vadības ziņojumā uzņēmums norādījis, ka tam izdevies turpināt attīstīt savu darbību, palielinot klientu, pārvadāto preču un uzglabājamo palešu skaitu, kas rezultējies ievērojamā apgrozījuma pieaugumā.

Lursoft Multi atskaites dati gan rāda, ka visus iepriekšējos gadus SIA "NNL LV" strādājis ar zaudējumiem, izņēmums bijis vien 2020.gads, kas noslēgts ar 16,69 tūkst. EUR peļņu. SIA "NNL LV" darbība saistīta ar atdzesēto, saldēto un sauso pārtikas produktu piegādi un uzglabāšanu, pasūtījumu pieņemšanu un komplektēšanu, kā arī marķēšanas pakalpojumu sniegšanu. Jānorāda, ka līdz ar straujo izaugsmi pieaudzis arī uzņēmumā nodarbināto skaits – no 47 strādājošajiem 2020.gadā līdz 71 pērn. Pēc VID publiskotās informācijas, TOP 25 lielākie transporta un loģistikas nozares uzņēmumi 2021.gadā ar darba vietām kopā nodrošināja 16,2 tūkstošus strādājošo, kopumā nozarē pērn strādāja 70,5 tūkstoši darbinieku.

Līderis darbinieku skaita ziņā ir saraksta 4. vietā esošais VAS "Latvijas Dzelzceļš". Jānorāda gan, ka darbinieku skaita kritums uzņēmumā reģistrēts jau kopš 2013.gada, un šī tendence turpināsies arī šogad, jo plašsaziņas līdzekļi jau martā vēstīja, ka kravu samazinājuma dēļ VAS "Latvijas Dzelzceļš" šogad varētu atlaist vēl apmēram 600 darbinieku.

Starp TOP 25 vērtīgākajiem transporta un loģistikas nozares uzņēmumiem straujš novērtējuma kāpums jaunākajā sarakstā reģistrēts arī abiem lielākajiem sūtījumu piegādes uzņēmumiem – SIA "Omniva" un SIA "DPD Latvija". Lursoft aprēķinājis, ka SIA "DPD Latvija" novērtējums pēdējā gada laikā audzis par 49,39%, tam sasniedzot 16,36 milj. EUR, bet SIA "Omniva" – pat par 252,61%, pieaugot līdz 12,63 milj. EUR. Abi uzņēmumi ir TOP 25 vērtīgāko nozares uzņēmumu saraksta jaunpienācēji, ierindojoties, attiecīgi, 17. un 23. pozīcijā.

Kamēr TOP 25 sarakstā plaši pārstāvētas dažādas transporta un loģistikas nozares apakšnozares, reģionālā ziņā topā pārstāvēta teju vien Rīga un tās divi blakus esošie novadi – Mārupe un Ķekava. Ārpus galvaspilsētas un iepriekšminētajiem novadiem sarakstā ar vienu uzņēmumu iekļuvušas ostas pilsētas Liepāja un Ventspils.

Liepāju TOP 25 sarakstā pārstāv SIA "Transit Service Agency", kura novērtējums pēdējā gada laikā audzis par 177,44%, sasniedzot 25,63 milj. EUR, savukārt Ventspili – SIA ""Ventspils nafta" termināls". Tā novērtējums jaunākajā topā gan sarucis no 25,02 milj. EUR līdz 23,14 milj. EUR.

Būtiskākais novērtējuma kritums 2021.gadā reģistrēts iepriekšējā gada saraksta līderim SIA "Smartlynx Airlines". Lidmašīnu pilna servisa nomas pakalpojumu sniedzēja apgrozījums 2020.gadā samazinājās par 81,22%, un 2020.gadu SIA "Smartlynx Airlines" noslēdza ar 42,07 milj. EUR zaudējumiem. Tas sekmējis arī uzņēmuma novērtējuma samazināšanos, kas sarucis no 272,31 milj. EUR līdz 28,41 milj. EUR jaunākajā "Capitalia" veidotajā sarakstā. "Kopš Covid-19 izplatības, kas sākās 2020.gada marta vidū, ievērojami samazinājās lidmašīnu pilna servisa nomas pakalpojuma un čarteru pārvadājumu pakalpojumu pieprasījums, kas saistīts ar pandēmijas ierobežošanas ierobežojumiem," teikts SIA "Smartlynx Airlines" vadības ziņojumā. Pārskata gadā uzņēmums ekspluatēja deviņas Airbus A320 tipa lidmašīnas, deviņas A321 tipa lidmašīnas un viens Boeing 737, taču, līdz ar ievērojamo aviācijas pakalpojumu samazinājumu Covid-19 pandēmijas periodā, 2020.gadu SIA "Smartlynx Airlines" noslēdza ar trīspadsmit lidmašīnām flotē.

Tāpat kā SIA "Smartlynx Airlines", vēl piecpadsmit no sarakstā iekļautajiem 25 uzņēmumiem patiesie labuma guvēji ir no ārvalstīm.