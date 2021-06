Trešā daļa iedzīvotāju vasaras brīvdienām tērēs vairāk nekā 1000 eiro

Vasaras brīvdienām Latvijas iedzīvotāji plāno tērēt nedaudz vairāk nekā pusi (53 %) no saviem ikmēneša ienākumiem. Teju trešā daļa (28 %) aptaujāto šīs vasaras brīvdienu tēriņiem veltīs vairāk nekā 1000 eiro (21 % pirms gada), 18 % aptaujāto tērēs no 1000 līdz 2000 eiro (14 % pirms gada), bet 6 % iedzīvotāju vasaras aktivitātēm novirzīs vairāk nekā 2000 eiro (4 % pirms gada), liecina "Ferratum Group" ikgadējais pētījums.

Vairāk nekā desmitā daļa iedzīvotāju (12 %) šajā vasaras sezonā plāno palielināt tēriņus salīdzinājumā ar pagājušo gadu, bet 48 % tērēs tikpat, cik pagājušā gada vasarā. Savukārt 40 % aptaujāto plāno samazināt tēriņus vasaras sezonas aktivitātēm. Līdz 400 eiro brīvdienām veltīs 42 % iedzīvotāju (48 % pagājušajā gadā), bet no 400 līdz 1000 eiro – trešā daļa (30 %) aptaujāto (31 % pirms gada).

Šā gada vasaras mēnešos aptaujātie visvairāk plāno tērēt sezonas apģērbam un modes precēm sev un ģimenei (53 %), mājas labiekārtošanai (49 %), pārtikas precēm (45 %), kā arī bērnu vajadzību finansēšanai (30 %) un dārza darbiem vai mājamatniecībai (30 %). Katrs trešais aptaujātais (33 %) lielāko daļu vasaras brīvdienu tēriņu paredzējis ceļošanai pa Latviju vai uz ārvalstīm.

"Interesanti, ka Latvija ir trešajā vietā starp "Ferratum Group" valstīm pēc vasaras brīvdienām plānoto tēriņu apmēra no kopējiem mājsaimniecības ienākumiem. Mēs redzam, ka pēc vairāk nekā gada, sadzīvojot ar dažādiem ierobežojumiem pandēmijas izplatības ierobežošanai, cilvēki ilgojas ne tikai pēc vasaras atpūtas, bet arī vēlas atgriezties ierastajā dzīves ritmā. Pieaugoša iedzīvotāju aktivitāte – gan sociālā, gan arī ekonomiskā – ļaus arī valsts ekonomikai atgūties vēl straujāk," skaidro "Ferratum Group" pārstāvniecības Latvijā vadītājs Artis Bērziņš.

Vairāk nekā pusei (68 %) aptaujāto pēdējā gada laikā darba alga ir saglabājusies nemainīga, tomēr trešajai daļai (32 %) iedzīvotāju ienākumi ir samazinājušies, kā galvenos iemeslus tam minot darba algas samazinājumu (14 %), darba zaudēšanu (10 %) vai atrašanos dīkstāvē (8 %).

Lielākā daļa iedzīvotāju savus vasaras tēriņus plāno finansēt, izmantojot kredītkartes vai cita veida aizdevumus (62 %), savukārt pašu brīvos finanšu līdzekļus izmantos gandrīz ceturtā daļa (38 %) aptaujāto. Šī tendence ir saglabājusies nemainīgi, salīdzinot ar pagājušo gadu, taču būtiskākās izmaiņas vērojamas, salīdzinot ar laiku pirms pandēmijas. Šogad, salīdzinot ar 2019. gadu, par 15 % samazinājies aptaujāto skaits, kas vasaras aktivitāšu finansēšanai izmantos savus ietaupījumus.

Kopš 2014. gada "Ferratum grupa" lūdz klientiem pastāstīt par saviem tērēšanas paradumiem. Aptauja tiek veikta divas reizes gadā – vienu reizi Eiropas vasaras brīvdienās un otru tieši pirms Ziemassvētkiem. To mērķis ir pārskatīt klientu tērēšanas uzvedību brīvdienās, kāda veida pirkumi tiek veikti un to, kā tēriņi atšķiras dažādās valstīs. Tika aptaujāts gandrīz 10 000 mājsaimniecību no 12 dažādām valstīm.