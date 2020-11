Trešajam lasījumam virza grozījumus likumā par atļauju alkoholu tirgot internetā

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas deputāti otrdien atbalstīja trešajam lasījumam grozījumus Alkoholisko dzērienu aprites likumā, kas paredz atļaut alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē, ievērojot vairākus nosacījumus.

Latvijā patlaban ir aizliegts pārdot alkoholiskos dzērienus internetā, taču ir tīmekļvietnes, kas tomēr piedāvā tos iegādāties, apejot aizliegumu un radot negodīgas konkurences apstākļus attiecībā pret citiem komersantiem, norādījuši likumprojekta autori. Līdz šim alkohola tirdzniecība internetā bija atļauta īsu brīdi - pavasarī ārkārtējās situācijas laikā.

Komisijas deputāti vienbalsīgi atbalstīja finanšu ministra Jāņa Reira (JV) priekšlikumus, kas atļauj mazajām alkoholisko dzērienu darītavām ražošanas procesā radušos spirtu izmantot savu alkoholisko dzērienu ražošanai, kā arī ražot spirtu, ja tas nepieciešams tālākajā ražošanas procesā, bet aizliedz mazajām alkoholisko dzērienu darītavām spirtu realizēt.

Tāpat komisijas deputāti atbalstīja Ekonomikas ministrijas priekšlikumus, kas nosaka - fiziskajām personām (kurjeriem), kas piegādās alkoholiskos dzērienus, būs jāpārbauda saņēmēja pilngadība, kā arī būs aizliegts piegādāt alkoholiskos dzērienus laikā no plkst.22 līdz 8.

Šie nosacījumi attieksies arī uz piegādi caur pakomātiem - tajos būs jāievada speciāls PIN kods, lai varētu identificēt saņēmēju, kā arī paredzēts, ka sūtījumus nevarēs izņemt laikā noplkst.22 līdz 8.

Iepriekš likumprojektā uz otro lasījumu jau tika atbalstīts priekšlikums, ka mazajām alkoholisko dzērienu darītavām, kas pārdod pircējiem dzērienus ar distances līgumu, atļauts neizmantot elektroniskās identifikācijas līdzekļus, ja pircēja identitāte un vecums pārbaudīti pirms pirkuma veikšanas un piegādes (izsniegšanas) brīdī.

Tāpat likumā paredzēts noteikt, ka mazās alkoholisko dzērienu darītavas mazumtirdzniecības tīmekļa tirdzniecības vietu vai lietotni reģistrē tad, ja tajā ir iespējams veikt tiešsaistes apmaksu par pirkumu.

Komisijā iepriekš atbalstīts priekšlikums, ka mazās alkoholisko dzērienu darītavas, kas piegādā savā tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē iegādātos vai pasūtītos alkoholiskos dzērienus pircējam, var norēķināties skaidrā naudā, ievērojot aizliegumu piegādāt alkoholiskos dzērienus nepilngadīgām personām un laikā no plkst.22 līdz 8.

Par alkoholisko dzērienu neatļautu mazumtirdzniecību internetā paredzēti naudas sodi gan fiziskām, gan juridiskām personām.

Plānots, ka par dzērienu neatļautu mazumtirdzniecību promnešanai vai neatļautu piegādi no plkst.22 līdz 8 piemēros naudas sodu juridiskās personas darbiniekam - kurjeram vai citam piegādātājam - līdz 14 naudas soda vienībām (70 eiro), bet juridiskajai personai - no 14 līdz 280 naudas soda vienībām (no 70 līdz 1400 eiro).

Savukārt par alkoholisko dzērienu pārdošanu vai piegādi personai, kura ir jaunāka par 18 gadiem, piemēros naudas sodu juridiskās personas darbiniekam - pārdevējam, kurjeram vai citam piegādātājam - no 56 līdz 140 naudas soda vienībām (no 280 līdz 700 eiro), bet juridiskajai personai - no 140 līdz 1420 naudas soda vienībām (no 700 līdz 7100 eiro), paredz likumprojekts.

Lai Alkoholisko dzērienu aprites likuma grozījumi stātos spēkā, tie trešajā lasījumā vēl jāpieņem Saeimai.

Jau ziņots, ka ar grozījumiem Alkoholisko dzērienu aprites likumā paredzēts atļaut alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību internetā, saglabājot visus jau tagad noteiktos alkoholisko dzērienu aprites ierobežojumus. Grozījumus likumā izstrādāja Ekonomikas ministrija (EM) pēc Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas uzdevuma.

Likumprojekts paredz atļaut alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē, ievērojot virkni nosacījumu. Alkohola tirdzniecībai konkrētā tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē tirgotājam būs jāsaņem licence Valsts ieņēmumu dienestā (VID), pirkumiem tiks atļauts izmantot tikai bezskaidras naudas norēķinus, tāpat tirgotājam, izmantojot personas identifikācijas līdzekļus, būs jāpārbauda pircēja identitāte un vecums.

Prasības arī paredz, ka tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē būs jānorāda informācija par licenci, brīdinājums par alkohola lietošanas negatīvo ietekmi, informācija par aizliegumu iegādāties alkoholiskos dzērienus nepilngadīgām personām un citiem ierobežojumiem. Tirgotājam būs arī jāievēro citas likumā noteiktās prasības un ierobežojumi, tajā skaitā, aizliegums pārdot alkoholiskos dzērienus nepilngadīgām personām un aizliegums alkoholiskos dzērienus pārdot no plkst.22 līdz 8. Piegādātājam būs jāievēro aizliegums piegādāt alkoholu nepilngadīgām personām, kā arī aizliegums piegādāt alkoholiskos dzērienus laika posmā no plkst.22 līdz 8.

Lai nodrošinātu, ka alkoholiskie dzērieni netiek pārdoti neatbilstoša vecuma personām, pircēja vecuma pārbaudi paredzēts veikt divas reizes: iegādājoties alkoholiskos dzērienus un saņemot tos.

Pie iegādes personas vecuma pārbaude būs jānodrošina pārdevējam, kas varēs izmantot šādus pircēja identifikācijas veidus kvalificētu vai kvalificētas paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekli, piemēram, personas apliecība jeb ID karte, "eParaksts Mobile" vai cits kvalificēts personas elektroniskās identifikācijas līdzeklis, drošs elektroniskais paraksts; vai arī izmantot banku piedāvātos maksājumu rīkus, kas ar tehnoloģiskā risinājuma, piemēram, "Contumatic", "Veriff" vai līdzvērtīga tehnoloģiskā risinājuma palīdzību ļauj noteikt fiziskās personas identitāti un vecumu.

Savukārt par personas vecuma atbilstības pārbaudi, piegādājot alkoholiskos dzērienus, būs atbildīgs piegādātājs, piemēram, kurjers, ja piegādē tiks izmantoti kurjera pakalpojumi.