Trešdaļa Baltijas mazo un vidējo uzņēmumu nākamgad plāno paplašināties, liecina aptauja

Daļa Baltijas mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) 2022. gadā saskata jaunas izaugsmes iespējas, un vairāk nekā trešdaļa (35%) Latvijas, Lietuvas un Igaunijas MVU nākamgad plāno paplašināt darbību, liecina "Luminor" bankas veiktā uzņēmēju aptauja*. Vispozitīvāk noskaņoti par biznesa pieaugumu nākamgad ir Igaunijas uzņēmēji, jo pārdošanas apjomu palielinājumu paredz vairāk nekā puse aptaujāto. Pozitīvas izredzes saskatāmas arī uzņēmumu finansiālajos rezultātos — 2021. gadā vairāk nekā 50% MVU ir izdevies saglabāt vai palielināt apgrozījumu.

Latvijas uzņēmēji nākamgad plāno izstrādāt jaunus pakalpojumus vai preces, bet Lietuvas un Igaunijas MVU pārstāvji - paplašināt darbību, galvenokārt palielinot uzņēmuma pārdošanas apjomus. Savukārt palielināt eksportu 2022. gadā plāno 29% Latvijas, 22% Igaunijas un 18% Lietuvas MVU.

Par galveno iemeslu, kāpēc 2022. gadā nepaplašināt darbību, trešdaļa Lietuvas un Igaunijas, kā arī puse Latvijas uzņēmumu atzīst pandēmijas un citu pasaules notikumu izraisīto neprognozējamību. Lietuvas uzņēmumi arī norāda, ka trūkst papildu ieguldījumu uzņēmuma attīstībai.

"Šis ir neparasts laiks, tāpēc aptaujas rezultāti ir pretrunīgi. No vienas puses, mēs redzam, ka bažas par pandēmijas ietekmi uz MVU ir mazinājušās, jo vairāk nekā puse aptaujāto norāda, ka pat tad, ja ar Covid-19 saistītie ierobežojumi Baltijas valstīs turpināsies vai pat pastiprināsies, tas neietekmēs to darbības ilgtspēju. Tomēr vienlaikus tie uzņēmumi, kas neplāno nākamgad paplašināt darbību, norāda, ka viens no galvenajiem iemesliem tam ir pandēmijas un citu pasaules notikumu neprognozējamā ietekme uz to darbību," teic "Luminor" vadītāja Latvijā Kerli Gabrilovica.

2021. gadu, salīdzinot ar iepriekšējo, pozitīvi vērtē 43% Latvijas un 38% Lietuvas respondentu. Visoptimistiskāk uz šo gadu raugās Igaunijā, kur 52% respondentu norāda, ka tas ir veiksmīgāks par iepriekšējo. Aptuveni trešdaļa respondentu Baltijas valstīs apgalvo, ka šogad situācija ir tāda pati kā 2020. gadā. Turpretī šo gadu negatīvi vērtē aptuveni 16% Latvijas, 20% Lietuvas un 11% Igaunijas uzņēmumu pārstāvju.

"2020. gads maziem un vidējiem uzņēmumiem bija sarežģītāks, jo karantīnas ierobežojumi mainīja patērētāju paradumus, tāpēc uzņēmumiem bija strauji jārīkojas un jāpielāgojas. Luminor 2020. gadā veiktā aptauja liecināja, ka vairāk nekā pusei Baltijas valstu uzņēmumu samazinājās apgrozījums salīdzinājumā ar 2019. gadu. Šī gada aptauja rāda pretēju tendenci - vairāk uzņēmumu ir saglabājuši tādu pašu apgrozījuma līmeni, vai to palielinājuši. Tas liecina, ka mazie un vidējie uzņēmumi jau ir pielāgojušies pandēmijas apstākļiem un ir beidzies šoka stāvoklis, kas valdīja pandēmijas sākumā," pauž Gabrilovica.

Šogad apgrozījumu pret iepriekšējo gadu ir izdevies palielināt aptuveni piektdaļai aptaujāto (21%) uzņēmumu, bet tādu pašu apgrozījuma līmeni kā pērn izdodas saglabāt aptuveni trešdaļai (31%) Baltijas MVU. Savukārt 37% Latvijas, 34% Lietuvas un 31% Igaunijas uzņēmumu norāda, ka to apgrozījums ir samazinājies.

*Aptauja ir veikta šā gada septembrī sadarbībā ar pētījumu centru Norstat, aptaujājot 750 Baltijas mazo un vidējo uzņēmumu vadītājus vai finanšu direktorus.