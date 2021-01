Trešdaļa Baltijas valstu uzņēmēju 2020. gadu vērtē kā pozitīvu

Aptuveni trešdaļa Baltijas valstu mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) 2020. gadu, salīdzinot ar 2019. gadu, vērtē kā pozitīvu, liecina "Luminor" bankas veiktā aptauja.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vispozitīvāk noskaņotie izrādījušies Lietuvas (37%) un Igaunijas (35%) uzņēmēji, nedaudz mazāk pozitīvi savā vērtējumā ir uzņēmumi Latvijā (29%). Turklāt tikpat daudzi no Baltijas uzņēmumiem plāno arī sava biznesa paplašināšanos 2021. gadā, visoptimistiskākie ir Lietuvas (41%) un Latvijas (37%) mazie un vidējie uzņēmumi, nedaudz piesardzīgāki ir igauņi (25%), kas plāno biznesa izaugsmi.

Baltijas uzņēmēju domas, vērtējot aizvadīto gadu, ir pretrunīgas. Aptuveni trešdaļa uzņēmēju atzīst, ka 2020. gads ir bijis labāks nekā 2019., trešdaļa abus gadus vērtē salīdzinoši vienādi, bet vēl cita trešdaļa atzīst, ka gads ir bijis sliktāks.

"Ievērojami liela daļa uzņēmumu ir atraduši veidu, kā pandēmijas gadā ne tikai noturēties, bet pat attīstīt vai pārprofilēt savu biznesu. Iepriecina arī Baltijas uzņēmēju visai optimistiskais skats uz nākotni, jo vismaz trešdaļa no mazajiem un vidējiem uzņēmumiem atzīst, ka plāno biznesa izaugsmi 2021. gadā, mērķējot gan uz pārdošanas apjomu audzēšanu, gan biznesa attīstīšanu digitālajā vidē," komentē "Luminor" vadītāja Latvijā Kerli Gabrilovica.

Gandrīz pusei Baltijas mazo un vidējo uzņēmumu 2020. gadā ir krities apgrozījums. Tomēr aptuveni trešdaļai ir izdevies to noturēt līdzšinējos apmēros, bet 13% Baltijas uzņēmēju ir pat izdevies audzēt apgrozījumu.

Par biznesa izaugsmi 2021. gadā visoptimistiskākie ir Lietuvas uzņēmēji, toties piesardzīgākie – mazie un vidējie uzņēmumi Igaunijā. Vairāk nekā puse no tiem biznesa paplašināšanos nākamgad neplāno. Latvijas uzņēmēju domas dalās: 37% cer uz izaugsmi, bet 33% vēl ir piesardzīgi prognozēt 2021. gadu. No tiem Baltijas uzņēmumiem, kas plāno sava uzņēmuma izaugsmi, vairāk nekā puse cer palielināt pārdošanas apjomus, kā arī ieviest jaunus produktus vai pakalpojumus. Savukārt igauņi ir ambiciozāki eksporta plānos, 33% plāno palielināt eksporta apjomus (Lietuvā 19%, bet Latvijā 28%). Tāpat igauņi (27%) ir vairāk ieinteresēti attīstīt savus pārdošanas apjomus e-komercijā nekā pārējie kaimiņi – Lietuvā to veiks 20 %, turpretim Latvijā – 22% mazo un vidējo uzņēmumu.

Kā galvenos iemeslus, kāpēc biznesa izaugsme 2021. gadā tomēr netiek plānota, Baltijas uzņēmēji min neskaidrību ar Covid-19 izplatību, kā arī Brexit un citiem globāliem notikumiem. Aptuveni 10% atzīst, ka izaugsme notikusi jau 2020. gadā, bet katrs piektais norāda, ka pietrūkst finansējuma attīstības plāniem.

"Luminor" bankas aptauja veikta 2020. gada decembrī sadarbībā ar tirgus izpētes kompāniju "Norstat", aptaujājot vairāk nekā 750 Baltijas mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) vadītājus vai finanšu direktorus.