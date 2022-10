Trešdaļa Latvijas iedzīvotāju Ziemassvētku dāvanu iegādei plāno tērēt tikpat, cik pērn

Gandrīz trešdaļa Latvijas iedzīvotāju šā gada Ziemassvētku dāvanu iegādei plāno tērēt tikpat, cik pērn, visbiežāk paredzot budžetu no 50 līdz 200 eiro. Tas noskaidrots pēc starptautisko sūtījumu kompānijas "Venipak" pasūtījuma veiktajā iedzīvotāju aptaujā visās trīs Baltijas valstīs.

Pēdējo mēnešu laikā energoresursi ievērojami sadārdzinājušies, no kā attiecīgi izriet, ka arī preču un pakalpojumu cenas arvien pieaug. Tāpēc "Venipak" nolēma Baltijas valstīs dzīvojošajiem vaicāt, vai šogad, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, Ziemassvētku dāvanām viņi plāno tērēt mazāk vai vairāk naudas. 32% gadījumu Latvijas respondentu pauda, ka tikpat, cik iepriekšējā gadā. Šo atbildi kā populārāko norādīja arī Igaunijas un Lietuvas iedzīvotāju – attiecīgi 35% un 34% gadījumu. Otra populārākā atbilde bija, ka nedaudz mazāk, ko Latvijā un Lietuvā izvēlējās 19% aptaujāto, bet Igaunijā – 17%.

Analizējot atbildes var secināt, ka samērā liels skaits iedzīvotāju pašreiz vēl nav pieņēmuši lēmumu par to, cik naudas tērēs Ziemassvētku dāvanām, ko Latvijā pauda 16% respondentu, bet Igaunijā un Lietuvā – 15%. Šogad dāvanas neplāno iegādāties 15% igauņu, 13% latviešu, bet lietuvieši to norādīja tikai 6% gadījumu.

"Lai gan šķiet, ka Ziemassvētki vēl ir tālu, izpārdošanas gan interneta, gan klātienes veikalos drīz jau sāksies, tāpēc svarīgi ir laikus saprast, cik naudas ikviens varēs šogad atvēlēt saviem pirkumiem, lai varētu gan pagūt veikt iekrājumus, gan arī saprast savas iespējas," saka "Venipak" vadītājs Justas Šablinskas, kurš piebilst, ka arī uzņēmumam šis ir samērā saspringts laiks, lai pagūtu veikt visas piegādes savlaicīgi, "esam izbūvējuši jaunu paku šķirošanas termināli, lai Rīgā abās Daugavas pusēs varētu nodrošināt apkalpošanu, mazinot arī sastrēgumus", kas mēdz veidoties svētku laikā."

Vaicājot iedzīvotājiem par to, cik tieši naudas viņi plāno tērēt Ziemassvētku dāvanu iegādei, Latvijā respondenti visbiežāk jeb 30% norādīja, ka no 51 līdz 100 eiro, savukārt otra populārākā atbilde 29% gadījumu bija – no 101 līdz 200 eiro. Jāatzīst, ka Igaunijas iedzīvotāji visbiežāk jeb 35% pauda, ka tērēs no 101 līdz 200 eiro, savukārt lietuvieši vienādā apjomā jeb 31% sacīja, ka no 51 līdz 100 eiro un no 101 līdz 200 eiro.

Interesanti, ka ievērojami lielāks skaits Latvijas iedzīvotāju plāno tērēt līdz 50 eiro, paužot to 24% gadījumu, savukārt tikai 12% lietuvieši un igauņi izvēlējās šo atbildi.

"Venipak" arī vēlējās noskaidrot, pēc kāda principa iedzīvotāji plāno izvēlēties un iegādāties dāvanas šajos Ziemassvētkos. Visu trīs Baltijas valstu respondenti pauda, ka rūpīgi izplānos pirkumu sarakstu un meklēs labākos piedāvājumus un atlaides. To norādīja 35% Latvijas, 39% Lietuvas un 34% Igaunijas iedzīvotāju. Trešdaļa mūsu valsts iedzīvotāju arī sacīja, ka gaidīs atlaides tirdzniecības vietās klātienē un tad iegādāsies visu nepieciešamo, savukārt vēl 25% plāno pirkumus veikt interneta veikalos.

Interesanti, ka tieši Latvijas iedzīvotāji ar vislielākajām bažām gaida komunālo maksājumu rēķinus, kad iestāsies aukstāks laiks, jo tikai pēc tam ir gatavi pieņemt lēmumu par to, cik tērēs dāvanu iegādei. Šo atbildi izvēlējās 19% respondentu mūsu valstī, pretstatā Igaunijai un Lietuvai, kas t norādīja attiecīgi 13% un 11%.

"Šī ziema būs izaicinoša daudzām Baltijas valstu mājsaimniecībām, tāpēc aicinām jau laikus sagatavoties svētku sezonai – izveidot sarakstu ar apsveicamajiem un piemērotākajām dāvanām, sekot līdzi izpārdošanām, kā arī savlaicīgi veikt pirkumus internetā, lai nebūtu jāsatraucas par piegādes laiku," saka Šablinskas.