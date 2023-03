Latvijas e-komercijas gada balva "E-komercijas zvaigzne 2023" šogad norisināsies jau trešo reizi, un tās ietvaros profesionāla žūrija noteiks Latvijas labākās e-komercijas vietnes 10 dažādās kategorijās. Lai veicinātu veiksmīgu e-komercijas vietņu attīstību, norisināsies arī ekspertu diskusijas, izglītojoši semināri un darbnīcas. Pieteikšanās Latvijas e-komercijas gada balvai ir bez maksas un konkursam ikviens e-komercijas uzņēmums var pieteikties līdz 8. aprīlim. Kopējais "E-komercijas zvaigzne 2023" balvu fonds ir 20 000 eiro vērtībā.

Pēc straujās e-komercijas izaugsmes pēdējo gadu laikā šobrīd tirgus ir stabilizējies. Pērn teju piektā daļa jeb 18% Latvijas iedzīvotāju ir iegādājušies preces vai pakalpojumus internetā no Eiropas Savienības e-veikaliem, savukārt katrs trešais jeb 33% – no vietējiem komersantiem, liecina "Eurostat" dati. Diemžēl Latvija atpaliek no vidējā Baltijas valstu līmeņa, kur pērn 42% interneta veikalu klientu iepirkušies pie vietējiem e-komersantiem, bet 20% veikuši pirkumus Eiropas Savienības valstu interneta vietnēs.

Lielāku izaugsmes lēcienu bremzē gan ģeopolitiskie apstākļi, gan ierobežotais lokālais pieprasījums. Uzņēmējiem ir jāmeklē arvien jauni veidi, kā attīstīties un paplašināt savu klientu loku. Preču un pakalpojumu pārdošana interneta vietnēs un eksportēšana ārpus valsts robežām ir efektīvākie risinājumi, kā sasniegt vēl nebijušas virsotnes.

"Lai arī Latvijas iedzīvotāju paradumi nemainās tik strauji un e-komercijas sniegtās iespējas izmantojam kūtrāk, pasaule nenoliedzami ir kļuvusi tuvāka un to saprot arvien vairāk vietējo uzņēmēju. Dati liecina, ka 17% starptautiskos sūtījumus veikušo tos adresējuši saviem klientiem ārvalstīs," norāda "Omniva" Pārdošanas nodaļas vadītājs un konkursa žūrijas loceklis Māris Kuļikovskis.

"E-komercijas zvaigzne 2023" ietvaros tiks rīkots izglītojošu diskusiju un darbnīcu cikls, veicinot nozares dalībnieku izpratni un prasmes, veidojot savas e-komercijas vietnes, kā arī, attīstot uzņēmējdarbību ārpus Latvijas robežām.

"Šobrīd sasniegt klientus ārvalstīs, izveidot e-veikalu kādā no bezmaksas platformām, integrēt ērtus norēķinu un piegādes risinājumus ir ikvienam paveicama lieta. Savukārt piegādes risinājumi uz ārvalstīm ir tieši tikpat vienkārši kā vietējie – atliek vien sūtījumu ievietot pakomātā vai nodot kurjeram, un tas jau pēc dažām dienām sasniegs klientu otrā Eiropas malā. Pieprasījums pēc kvalitatīviem Latvijas ražotāju produktiem ārvalstu tirgos ir nemainīgi augsts, tādēļ sūtījumi – apģērbi, rotaļlietas, mājsaimniecības preces, skaistumkopšanas un citi produkti – šobrīd ceļo ne tikai uz Eiropu," turpina Kuļikovskis.

E-komercijas uzņēmumus vērtēs starptautiska žūrija, kas paver iespēju atzītu nozares ekspertu skatījumā daudz plašāk palūkoties uz mūsu e-komercijas uzņēmumu panākumiem. Papildus žūrijas balsojumam tiks noteikti arī sabiedrībā populārākie e-veikali, balstoties uz "Gemius" pētījuma datiem, kā arī pasniegta "Delfi.lv" lasītāju simpātiju balva, portāla lasītājiem balsojot par savu favorītu.

"Jau trešo gadu "E-komercijas zvaigzne" izceļ dažādus e-komercijas veiksmes stāstus, vienlaikus arī iedrošinot un iedvesmojot uzņēmējus pārvirzīt savu darbību no ierastās klātienes vides uz internetu. E-komercija ir lielisks rīks, kas palīdz atvērt durvis uz visu pasauli, tāpēc šogad uzsvērsim tieši eksporta sniegtās iespējas un privilēģijas, kā arī meklēsim veiksmīgākos pieredzes stāstus no e-veikaliem, kas ir izvērsuši savu darbību ārpus Latvijas robežām," skaidro konkursa žūrijas priekšsēdētājs un digitālās aģentūras "Element Digital" vadītājs Arnis Jēkabsons.

Pieteikt savu e-veikalu konkursam "E-komercijas zvaigzne 2023" iespējams līdz 8. aprīlim tīmekļvietnē www.ekomercijaszvaigzne.lv. Pieteikšanās konkursā ir bez maksas, un vienam interneta veikalam ir iespēja pieteikties 10 dažādās kategorijās, atbilstoši savas darbības jomai un mērogam: Mazais bizness, Eksportētāji, Ražotāji, Nozaru veikali, Daudznozaru veikali, Pakalpojumu sniedzēji, Lietotnes, Platformu veikali (marketplace), Ilgtspēja, kā arī šī gana jauninājumam – kategorijā Jaunuzņēmumi.

Latvijas e-komercijas gada balvas "E-komercijas zvaigzne 2023" uzvarētāju godināšanas ceremonija norisināsies 2. jūnijā, un tajā tiks apbalvoti labākie e-veikali katrā no 10 kategorijām, apbalvoti sabiedrībā populārākie interneta veikali, kā arī noteikts "Grand Prix" ieguvējs.

E-komercijas gada balvai "E-komercijas zvaigzne" līdz šim pieteikušies vairāk nekā 600 uzņēmumu, no kuriem vairāk nekā 20 izcēlušies ar īpaši veiksmīgiem e-komercijas risinājumiem un saņēmuši apbalvojumus dažādās kategorijās, savukārt galveno balvu jeb Grand Prix ieguvuši tādi veiksmīgi Latvijas e-komercijas uzņēmumi kā "Azeron", kas ražo un eksportē unikāla dizaina ergonomiskus datorspēļu kontrolierus, un inovatīvu velosipēdu pārvalku ražotājs "Velosock".

Konkurss "E-komercijas zvaigzne" pirmo reizi norisinājās 2021. gadā, un tā mērķis ir izcelt labākos e-komercijas uzņēmumus Latvijā desmit dažādās kategorijās, vērtējot trīs galvenos kritērijus: e-veikala lietojamību, dizainu un inovācijas. Konkursa stratēģiskais partneris ir uzņēmums "Omniva"; sadarbības partneri: "Joom", "Mozello", "LMT", "SEB banka", "Mēness Aptieka", "Balcia", "Startin.lv", "Red Jackets", "Element Digital", "Httpool"; informatīvie partneri: Delfi, TV3 grupa, Ir Nauda, Kursors.lv, Labs of Latvia.