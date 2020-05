Tūkstošiem uzņēmumu miljoniem eiro: VID atskaitās par krīzes palīdzības pasākumu vērienu

Līdz trešdienas pēcpusdienai Valsts ieņēmumu dienests (VID) nodokļu nomaksas termiņa pagarinājumu piešķīris 7100 uzņēmumiem, bet 64 033 uzņēmumiem kopš 25. marta paātrināti atmaksājis pārmaksāto pievienotās vērtības nodokli (PVN) 139 609 900 eiro apmērā, kā arī izmaksājis dīkstāves pabalstus kopumā 21 039 602 eiro apmērā, informē VID.

Nodokļu samaksas termiņu pagarinājums



Patlaban jau ir piešķirti nodokļu samaksas termiņa pagarinājumi par kopumā 122 979 190 eiro. No šiem uzņēmumiem 32% pārstāv vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību, kā arī auto un motociklu remonta nozari, 19% - apstrādes rūpniecību, bet 12% - izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumus.

Lai pieteiktos nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem, darba devējs iesniedz iesniegumu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), aizpildot tam speciāli izveidotu veidlapu, ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās vai īpašā krīzes regulējuma spēkā stāšanās dienas, proti, 2020. gada 22. marta.

Saņemtos iesniegumus VID izvērtē atbilstoši likumā "Par nodokļiem un nodevām" minētajām prasībām. Nokavētajam nodokļu maksājumam, kura samaksai ir piešķirts termiņa pagarinājums, netiek aprēķināta nokavējuma nauda, savukārt informācija par uzņēmumu netiek iekļauta VID administrēto nodokļu parādnieku datu bāzē.

Savukārt tie nodokļu maksātāji, kuri šobrīd neatbilst Ministru kabineta noteikumos noteiktajiem kritērijiem, var izmantot jau līdz šim normatīvos noteiktās iespējas nodokļu samaksas termiņa atlikšanai un pagarināšanai līdz vienam gadam. Plašāka informācija pieejama VID tīmekļa vietnē sadaļā "Nodokļi/Noderīgi/Termiņpagarinājumi un nodokļu parādi/Kārtējo un nokavēto nodokļu maksājumu sadalīšana termiņos".

Pārmaksātā PVN atmaksa



Lai operatīvi sniegtu atbalstu uzņēmējiem, kurus var skart Covid-19 krīzes izraisītās ekonomiskās grūtības, VID veic PVN pārmaksas atmaksu visiem nodokļu maksātājiem, kuri ir deklarējuši nodokļa pārmaksu.

No 25. marta VID sāka atmaksāt no gada sākuma uzkrājušos nodokļa pārmaksu. Turpmāk pārmaksātā nodokļa atmaksa notiks katru mēnesi līdz šī gada beigām. PVN pārmaksu atmaksās visiem nodokļa maksātājiem.

Uzņēmēji, kuru darbību ietekmējusi pasaulē valdošā Covid-19 izraisītā krīze, var iegūt informāciju, zvanot uz speciāli izveidotu atbalsta tālruni 67120020, kā arī uzdot savus jautājumus rakstiski VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā "Sarakste ar VID".

Dīkstāves pabalsti



Pēc 8831 uzņēmuma iesniegumiem izmaksāti 54 948 pabalsti darbiniekiem kopumā 20 047 591 eiro apmērā. Savukārt pēc 3019 pašnodarbināto personu iesniegumiem izmaksāti pabalsti kopumā 992 011 eiro apmērā.

VID turpina vērtēt uzņēmumu iesniegumus. Līdz 11.maijam VID dīkstāves pabalstu piešķiršanu atteicis 3944 uzņēmumiem un 1816 pašnodarbinātajiem, kas nav atbilduši Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem.

Līdz šim galvenie iemesli, kādēļ VID uzņēmumiem atteicis dīkstāves pabalstu izmaksu darbiniekiem, ir šādi: 46% gadījumu aprēķinātie nodokļi vidēji mēnesī ir bijuši mazāki par 200 eiro, 24% uzņēmumu bijis nodokļu parāds, kas pārsniedz 1000 eiro un kuram nav izveidots nomaksas grafiks, 22% gadījumu ir bijis nepietiekams apgrozījuma samazinājums, bet 5% nav iesniegtas visas deklarācijas.

Savukārt galvenie iemesli, kādēļ dīkstāves pabalstu izmaksa atteikta pašnodarbinātajiem, ir šādi: 54% vidēji mēnesī deklarētas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas mazāk nekā 20 eiro apmērā, 16% ir nodarbināti pie cita darba devēja pilnu darba laiku, 14% pašnodarbināto ienākumi no nepilna laika nodarbinātības ir pārsnieguši 430 eiro, 8% iesniedzēju ir nodarbināti valsts vai pašvaldību iestādēs, bet 5% ir bijuši darba devēji.

Kopš 25.marta, kad pirmie uzņēmumi sāka pieteikties dīkstāves pabalstam, līdz 10.maijam 20% iesniegumu par dīkstāves pabalsta piešķiršanu saņemts no vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kā arī auto un motociklu remonta nozares, 14% - no izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem, 10% - no uzņēmumiem, kas vērsušies pēc dīkstāves pabalsta darbiniekiem, pārstāvējuši mākslas, izklaides un atpūtas nozari, un vēl 10% sniedz profesionālos, zinātniskos un tehniskos pakalpojumus.

Analizējot pabalstam pieteikto darbinieku skaitu, 27% no darbiniekiem pārstāv izmitināšanas un ēdināšanas nozari, 16% - vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību un auto un motociklu remonta nozari, 14% - apstrādes rūpniecību, bet 11% - mākslas, izklaides un atpūtas uzņēmumus.

Savukārt dīkstāves pabalstu saņēmēju 10 biežāk pārstāvētās profesijas ir pavārs, mazumtirdzniecības veikala pārdevējs, viesmīlis, virtuves darbinieks, klientu apkalpošanas speciālists, bārmenis, pārdevējs konsultants, trauku mazgātājs, apkopējs un pavāra palīgs.

Dīkstāves pabalsta saņēmējus VID publisko dienesta mājaslapā "www.vid.gov.lv/lv/statistika-3".

VID 27. martā sāka izmaksāt dīkstāves pabalstus to uzņēmumu strādājošajiem, kurus negatīvi ietekmējusi Covid-19 izraisītā krīze. Marta beigās VID tika piešķirti 102 miljoni eiro, lai sāktu dīkstāves pabalstu izmaksu. VID pieprasīto dīkstāves pabalstu izmaksā piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, pārskaitot pabalstu uz iesniegumā norādīto darbinieka kontu.

Kopumā Covid-19 radīto negatīvo seku mazināšanai valsts līdz šim lēmusi atvēlēt ap četriem miljardiem eiro.

Krīzes skartajiem uzņēmumiem VID piedāvā trīs atbalsta pasākumus - nodokļu nomaksas termiņa pagarinājumu, paātrinātu pievienotās vērtības nodokļa (PVN) atmaksu, kā arī dīkstāves kompensācijas.