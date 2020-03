Tukumā neatbalsta 100 miljonu eiro vērto vēja elektrostaciju parka būvniecību

Tukuma novada domes deputāti pagājušajā nedēļā lēma neakceptēt SIA "Pienava Wind" paredzēto darbību – vēja elektrostaciju parka "Pienava" būvniecību. Savukārt uzņēmēju asociācijas norāda, ka 100 miljonu eiro ieguldījums būtu Latvijā līdz šim lielākā privātā investīcija un sauc domes pieņemto lēmumu par absurdu.

Deputātu vērtējumam bija piedāvāti divi savstarpēji izslēdzoši lēmumprojekti – viens, kas atbalstīja vēja parku būvniecību, bet otrs, kas to neatbalstīja. No klātesošajiem 16 deputātiem deviņi deputāti nobalsoja par lēmumu neakceptēt vēja parka būvniecību, trīs domnieki balsoja pret būvniecības neakceptēšanu, bet četri balsojumā atturējās. Domē pauda, ka lēmumprojekts par vēja parku būvniecības neakceptēšanu bija balstīts apjomīgā atzinumā, ņemot vērā Satversmes normas, starptautisko tiesību normas, vides tiesību aktus, Satversmes tiesas spriedumus un administratīvo tiesu judikatūru.

Atzinumā izvērtēts vēja parka iespējamais kaitējums videi, izjaucot sugu bioloģisko daudzveidību, īpaši ciešot putniem un aizsargājamām sikspārņu sugām, kā arī ainavas neatgriezeniska sabojāšana, jo vēja ģeneratoru torņi paredzēti divreiz augstāki, nekā jebkur Latvijā pašlaik ir uzstādīti.

Tukuma novada domes lēmums ar argumentāciju pieejams šeit.

"Tāpat atzinumā ir uzsvērti riski iedzīvotāju veselībai un viņu dzīves kvalitātei vispār, un paustas bažas, ka no vēja parku uzbūvēšanas var ciest daļa pašreizējās novada uzņēmējdarbības. Bez tam norādīts nekustamā īpašuma vērtības samazināšanās risks, un, ka vēja parks negatīvi ietekmēs apkārtnē esošos kultūrvēsturiskos un tūrisma objektus," aģentūrai LETA skaidroja domes sabiedrisko attiecību speciālists Jānis Tomels. Dokumentā esot paustas arī bažas par vēja ģeneratoru drošību avāriju un ugunsnelaimju gadījumos, kā arī citi aspekti.

Uzņēmēji nepiekrīt lēmumam

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) pauž neizpratni un uzskata par absurdu Tukuma novada Domes lēmumu neakceptēt vēja elektrostaciju parka "Pienava" būvniecību – valstiski svarīga projekta ar 100 miljonu eiro ieguldījumu privātā sektorā. LTRK aicina Tukuma novada domi atjaunot sarunas ar projekta īstenotājiem un rast risinājumu projekta būvniecībai, tā kopīgiem spēkiem veicinot investīciju pieplūdi Latvijai un stimulējot vietējās uzņēmējdarbības un ekonomikas attīstību. "LTRK jau no projekta virzības sākuma ir atbalstījusi tā īstenošanu un uzskata, ka šādu projektu īstenošana Latvijā palielina valsts kopējo energodrošību, samazina atkarību no ārējiem energoresursu nodrošinātājiem un palīdz sasniegt Latvijas izvirzītos klimata mērķus", teic LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš. Viņš uzsver, ka šī būtu Latvijā līdz šim lielākā privātā investīcija – gandrīz 100 miljonu eiro apjomā privātā sektorā, no kuras daļa tiktu novirzīta arī Latvijas nodokļu sistēmā, kas šobrīd pastāvošās ārkārtas situācijas laikā, kad daudzi uzņēmumi tiek slēgti, ir īpaši svarīgi un mazinātu ekonomiskās krīzes sekas, bet diemžēl pieņemtais lēmums šobrīd to neļauj darīt.

Domē uzsvēra, ka neviena būvniecības iecere Tukuma novadā līdz šim vēl nebija izsaukusi tik izteiktus sabiedrības protestus. Pret vēja elektrostaciju parka "Pienava" būvniecību bija saņemti 10 326 iedzīvotāju parakstīti iebildumi – 8210 klātienē parakstīti, bet 2116 bija elektroniski parakstīti portālā "Manabalss.lv".

Savukārt Latvijas Vēja enerģijas asociācija (VEA) izsaka rosina valdību vērtēt, kā šādi pašvaldību lēmumi ietekmēs Latvijas un Eiropas Savienības noteikto enerģētikas un klimata mērķu sasniegšanu. VEA uzskata, ka šāds domes lēmums ir sabiedrībai neizdevīgs, jo vēja parka būvniecībā līdz pat 25% (25–37 miljoni eiro) no kopējām izmaksām veido būvniecības darbi. Tas ir tuvredzīgs un pretrunā ar Latvijas Republikas stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanas pārraugošās institūcijas – Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) – atzinumu par vēja elektrostaciju parka "Pienava" ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu. "Valstī nevajadzētu veidoties situācijai, kurā pašvaldība var apšaubīt un noraidīt Latvijas kompetentākās institūcijas, šajā gadījumā – VPVB, lēmumu par kāda projekta ietekmes uz vidi novērtējumu," uzskata VEA vadītājs un valdes loceklis Andris Vanags. "Tas sūta nepareizu signālu visai vēja enerģijas nozarei."

Vēja parka attīstītājs ir SIA "Eolus". Tā pieder Zviedrijā bāzētajam "Eolus Vind" AB, liecina "Crediweb" dati. Tas ir viens no lielākajiem vēja enerģijas attīstības uzņēmumiem Ziemeļvalstīs. Uzņēmums ir dibināts 1990. gadā un līdz šim ir uzbūvējis vairāk kā 540 no kopumā aptuveni 3400 Zviedrijā uzstādītajām vēja enerģijas turbīnām. "Eolus Vind" AB ir kotēts "Nasdaq Stockholm" fondu biržā, un uzņēmumam ir vairāk kā 7000 akcionāri.

Jāatgādina, ka VPVB SIA "Eolus" 2019. gada vasarā izdeva atzinumu par vēja elektrostaciju parku "Dobele" un "Pienava" būvniecības ieceres ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, kurā atļāva izbūvēt 35 no sākotnēji plānotās 51 vēja turbīnas. Bija paredzēts, ka Tukuma novadā varētu tikt izbūvētas 22 vēja turbīnas, bet Dobeles novadā – 13. Savukārt Tukuma novada dome pēc četru mēnešu apspriešanās lēma "pret" vēja elektrostaciju parka "Pienava" būvniecību Tukuma novadā.