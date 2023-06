Tukumā top jauna koksnes akustisko plātņu ražotne

Paplašinot savu darbību augstas pievienotās vērtības produktu ražošanā, viens no Latvijas lielākajiem koksnes nozares uzņēmumiem "Stiga RM" sācis jaunas akustisko koka plātņu rūpnīcas būvniecību Tukuma novadā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Investīcijas projekta īstenošanā pārsniegs 30 milj. eiro, no kuriem gandrīz pusi "Stiga RM" nosegs no pašu līdzekļiem, 11,1 milj. lielu aizdevum ir piešķīrusi "OP Corporate Bank", savukārt 4,5 milj. eiro ir "Altum" piešķirtais valsts līdzfinansējums.

"Stiga RM" īpašnieks Andris Ramoliņš atzīmē, ka šis ir nozīmīgs solis Latvijas augstvērtīgas rūpniecības attīstībā. "Jau 2026. gadā darbību sāks ražotne, kas nodrošinās kvalitatīvas, mūsdienīgas, ilgtspējīgas un videi draudzīgas koka produkcijas ražošanu pašmāju un eksporta tirgiem," viņš stāsta.

Projekta rezultātā tiks izbūvēta gandrīz 15 tūkstošus kvadrātmetru liela ražošanas ēka ar piegulošu infrastruktūru, nodrošinot vairāk nekā 100 jaunu, labi apmaksātu darbavietu.

Rūpnīcā tiks ražotas koksnes ēveļskaidu akustiskās plātnes (WWCB, wood wool cement board), kas ir cilvēkam un videi draudzīgs materiāls, CO 2 neitrāls un izgatavots no dabīgiem materiāliem – koka ēveļskaidām un cementa. Tam piemīt virkne funkcionālu īpašību, piemēram, ilgtspēja, augstvērtīga skaņas un siltuma izolācija, ugunsdrošība, piemērotība dažādiem apdares un dizaina risinājumiem, kā arī dabīgā izturība. Vairāk nekā 90% saražotās produkcijas plānots eksportēt uz Skandināvijas, Eiropas, Tuvo Austrumu, kā arī Ziemeļamerikas valstīm.

16. jūnijā, klātesot ekonomikas ministrei Ilzei Indriksonei, zemkopības ministram Didzim Šmitam, Tukuma novada domes priekšsēdētājam Gundaram Važam, kā arī "Stiga RM" vadības komandai, topošās ražošanas ēkas pamatā tika iemūrēta laika kapsula.

"Stiga RM" ir ģimenes uzņēmums no Tukuma, kas dibināts 1994.gadā. Savos īpašumos vairāk nekā 10 100 hektāru platībā, no kuriem lielākā daļa ir meža zemes, uzņēmums veic pilnu meža apsaimniekošanas ciklu, balstoties uz ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas principiem. "Stiga RM" ražotnē Kuldīgā no augstvērtīgas Latvijas bērza koksnes tiek ražots bērza saplāksnis. Uzņēmums piedāvā arī apaļkoku pārvadājumu pakalpojumus, nodrošinot lielāko kokvedēju autoparku Baltijas un Skandināvijas valstīs.