Turbulence tirdzniecības centru ainavā: kādam var nākties aiziet

Latvijā pēc lielā miega krīzes laikā ne tikai ir pamodusies mazumtirdzniecības nozare, bet nu ir redzami arī daudzu iesaldēto projektu rezultāti, kaut arī ne visas savulaik plānotās ieceres ir īstenotas. Mazumtirdzniecības apgrozījums jau 2017. gadā pārsniedza pirmskrīzes līmeni un pērn bija jau 6,3 miljardi eiro (faktiskajās cenās, bez auto degvielas mazumtirdzniecības), liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Portāls "Delfi" analizē situāciju tirdzniecības centru nozarē, ņemot vērā ievērojamos būvniecības un paplašināšanās projektus galvaspilsētā, kā arī prognozē, kuri būs vislielākie ieguvēji.

Gan pagājušais, gan šis gads mazumtirdzniecībā ir bagāts ar notikumiem nozarē – "Ikea" atvēršana, "Lidl" ienākšana, "Akropoles" darbības uzsākšana, vairāku citu centru paplašināšanās, viena no Rīgas skaistākajiem tirdzniecības centriem "Azur" nojaukšana, kura vietā tagad slejas "K-Senukai" jaunā koncepta veikals "Procenter" u. c. "Tik intensīva rosība nozarē norāda uz to, ka Latvijas mazumtirdzniecības joma šobrīd piedzīvo uzplaukuma fāzi. Tās rezultātā, protams, palielināsies savstarpējā konkurence un uzņēmēji, kuri grib šajā biznesā darboties nopietni un ilgtermiņā, tieksies pēc attīstības un uzlabojumiem. Grūtāk gan varētu būt tiem tirgus spēlētājiem, kuri pēdējos gados piedzīvojuši zināmu stagnāciju, piemēram, nav būtiski investējuši nedz infrastruktūras modernizēšanā, nedz sortimenta uzlabošanā," uzskata tirdzniecības centra "Domina Shopping" direktore Dina Bunce.

Vienlaikus tirdzniecības centra "Rīga Plaza" vadītāja Urzula Spickus un "CBRE Baltics" vadītāja Santa Rozenkopfa norāda, ka "Akropoles" atvēršana nebūt nav vienīgais iemesls, kāpēc pārējie tirdzniecības centri jau kādu brīdi investē jaunos projektos. Tirdzniecības centri ļoti labi apzinās, ka būs spējīgi veiksmīgi darboties tad, ja mainīsies līdzi patērētāju prasībām.

No tirdzniecības centru platību pieauguma Rīgā lielākie ieguvēji būs patērētāji, jo tirgotāji cīnīsies par viņu uzmanību, piedāvājot daudzveidībā bagātāku un interesantāku piedāvājumu. "Taču, vai kopumā Latvijas iedzīvotāju rocības un tūrisma izaugsme spēs apmierināt visu centru apetīti, to rādīs laiks, kā arī katra uzņēmēja spēja ne tikai apmierināt pircēju šī brīža vēlmes, bet arī pārsteigt viņus ar kaut ko negaidītu," vērtē Bunce, piebilstot, ka pārmaiņas tirdzniecības centru nozarē notiks vēl pāris tuvākos gadus – kāds atnāks, mainīsies vai izaugs, kāds padalīsies ar tirgus daļu vai pat aizies. Un tad, kad visi būs ieņēmuši savas jaunās pozīcijas, uz kādu brīdi (jo tas ir ciklisks process) atkal būs atrasts balanss un īstās nišas.

"Akropoles" efekts

"Akropoles" ienākšana līdzsvaros tirdzniecību Rīgā, pašreizējiem diviem ārpus pilsētas centra esošajiem tirdzniecības centriem – "Spice" un "Alfa" – pievienojot trešo – "Akropoli". Līdz ar to var teikt, ka noformējies tirdzniecības trijstūris ASA (Alfa-Spice-Akropole) kopā ar nozīmīgām aktivitātēm Rīgas centrā: "Origo", "Galerija Rīga", "Galerija Centrs" un "Stockmann". Šī trijstūra izveidošanās mainīs apgrozījuma struktūru visos tirdzniecības centros, protams, visvairāk ietekmējot "Akropolei" tuvāk esošos," norāda Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Danusēvičs.

Viņš piebilst, ka "Akropole" atšķiras no pārējiem tirdzniecības centriem ar to, ka liela daļa platības paredzēta daudzveidīgai izklaidei – deviņas kino zāles, ledus halle, bērnu laukumiņi telpās un ārā. Centrs ir orientēts uz ļoti plašu patērētāju loku, nedalot tos kategorijās. Nomnieki – ap 170 – savā sortimentā piedāvā gan dārgākas preces, gan par zemākām cenām – tie ir veikali ar plašu piedāvājumu un lielu izvēli. Nav domāts specializēties tikai uz ļoti bagātiem, stilīgiem vai ļoti jauniem, vai gados veciem patērētājiem. "Akropole Rīga" vadītājs un "Akropolis Group" valdes loceklis Kaspars Beitiņš jau iepriekš minēja, ka iepirkšanās centra ēkas platība ir 98 000 kvadrātmetru, bet teritorijas kopējā platība – teju 16 hektāri. Investīcijas projekta realizācijā sasniegušas apmēram 180 miljonus eiro.

Atrodas transformācijas posmā

Tirdzniecības vide šobrīd atrodas transformācijas periodā. "Lai arī patērētāju pirktspēja ir pieaugusi, globāli tirgus rādītāji dažādos segmentos ir atšķirīgi. Tūkstošgades paaudze, 90. gadu bērni ir izauguši, kļuvuši par šī brīža pircējiem, un viņu patēriņa modelis ir atšķirīgs no iepriekšējās paaudzes. Bezatkritumu dzīvesveids (Zero Waste), kapsulas garderobe, īrēt, nevis nopirkt – viņu idejas un pārliecība ir atšķirīga, fokusēta uz jaunas pieredzes iegūšanu. Līdz ar to, attīstot tirdzniecības centrus, jāsāk domāt un savos plānos jāiekļauj citas vērtības, kas atbilstu jaunajiem patērētājiem," vērtē Spickus un Rozenkopfa.

Viņuprāt, arī komunikācija, kā centrs uzrunā savus lojālos klientus, ir mainījusies – tā kļuvusi daudz personalizētāka, tiek izmantotas jaunākas tehnoloģijas. Lai konkurētu ar interneta veikaliem, arī tirdzniecības centriem jāatrod veids, kā "digitalizēties". Tas pats attiecas uz komunikāciju sociālajos tīklos.