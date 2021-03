Tūrisma aģentūras gatavas piedāvāt ceļojumus no Rīgas uz eksotiskām valstīm

Pēc valdības lēmuma par čarterreisu lieguma atcelšanu uz trešajām valstīm tūrisma aģentūras sākušas veidot piedāvājumus ceļotājiem, un iedzīvotāju interese par braucieniem ir novērojama, tajā pašā laikā kompāniju pārstāvji aicina pārdomāt braucienus un rēķināties ar iespējamiem papildu izdevumiem.

Jau ziņots, ka Ministru kabinets 9. martā atbalstīja Satiksmes ministrijas (SM) rosinātos grozījumus, kas atceļ aizliegumu starptautiskajiem pasažieru gaisa pārvadājumiem caur lidostām uz/no trešajām valstīm.

Grozījumi veikti, jo citās valstīs, (tostarp Igaunijā un Lietuvā) atļauti starptautiskie pasažieru pārvadājumi uz un no trešajām valstīm, tajā skaitā, atļauti čarterreisi uz tūrisma atpūtas vietām. Cilvēki izmanto to, lai tranzītā caur šīm valstīm nokļūtu Latvijā vai no kaimiņvalsts lidostām dotos ceļojumos ar čarterreisiem, pēc tam Latvijā atgriežoties pa sauszemi ar autotransportu. Šāds ceļošanas veids mazina iespējas izsekot ceļotājus un pārliecināties par epidemioloģisko drošības pasākumu ievērošanu, skaidroja SM.

Tūrisma aģentūru pārstāvji novērojuši līdzīgu tendenci, un norāda, ka līdz šim tie tūristi, kuri vēlējās ceļot, izmantoja iespēju to darīt no pārējām kaimiņvalstīm, un jau iepriekš devušies ceļojumos, taču pēc paziņojuma par ierobežojuma atcelšanu ceļojumiem uz trešajām pasaules valstīm, tūrisma kompānijas vēro pastiprinātu klientu interesi.

Interese liela

Tūrisma aģentūras "Antario" īpašniece Veronika Grīnvalde stāsta, ka pēc ārkārtas situācijas izsludināšanas pērnā gada 9. novembrī cilvēki sāka interesēties par ceļojumiem, neskatoties uz testu nepieciešamību un pašizolācijas prasībām, jo gan mācības, gan darbs bija attālināti, līdz ar to varēja atļauties doties pašizolācijā. Kopš tā brīža pamazām sākām strādāt "jaunajā pasaulē", pirms ceļojuma veicot testu, pildot deklarācijas un pirms atgriešanās aizpildot "Covidpass"," viņa stāsta.

"Pirmie ceļojumi uz trešajām valstīm, kurus sākām piedāvāt, bija Maldīvu salas, Zanzibāra un Dominikāna. Cilvēki jau novembrī un decembrī interesējās par iespējām lidot uz Ēģipti, taču variantu ceļot no Polijas mēs nepiedāvājām, ņemot vērā, ka situācija ar robežām bija nestabila, lai būtu vērts doties ar automašīnu līdz Polijai, un tālāk lidot no Varšavas uz Ēģipti," stāsta Grīnvalde. Janvārī uzņēmums sāka piedāvāt ceļojumus no Tallinas uz Ēģipti, pēc tam – arī no Viļņas. "Lielākā daļa ceļotāju ir cilvēki, kuri jau izslimojuši Covid-19, līdz ar to viņiem nav bailes ceļot," saka Grīnvalde.

Ņemot vērā valdības nesen pieņemto lēmumu, "Antario" no 27. marta sāks piedāvāt lidojumus no Rīgas uz Ēģipti. "Godīgi sakot, sākotnēji neprognozējām, ka no ceļotājiem būs tik liela interese. Piedāvājumu publicējām 15. martā, un uzreiz sāka zvanīt visi mūsu kompānijas biroja tālruņi, klienti raksta vēstules sociālajos tīklos un mūsu e-pastos. Protams, daudzi zvani bija, lai precizētu informāciju par braucieniem, taču, vērojot situāciju, redzu, ka ir vērts strādāt un lidmašīnas iespējams piepildīt," stāsta "Antario" pārstāve. Patlaban aģentūra prasa salīdzinoši mazus avansus, lai tūristiem būtu drošāk, bet kompānijai – ērtāk. "Ceram, ka lidosim uz Turciju, Melnkalni, Tunisiju un citām trešajām valstīm, kur situācija būs droša," viņa pauž cerību.

Grīnvalde piebilst, ka, pēc viņas domām, drošāk būtu lidot ar čarterreisu no Rīgas, nevis pārsēžoties vairākās Eiropas lidostās. "Ja cilvēkiem neļauj lidot, viņi tāpat izdomā, kā to darīt, tādēļ drošāk būtu ļaut viņiem lidot oficiāli no Rīgas, nevis viņiem nāktos dažādas shēmas, kā šos nosacījumus apiet. Turklāt, ja kas notiek, tad aģentūra zina, kas ir šie tūristi un kur viņi atrodas, var ātri nodot nepieciešamo informāciju. Ja cilvēks pats plāno maršrutu, un vēl pa ceļam kāds lidojums tiek atcelts, tad viņi sēž lidostā, pavada laiku citās sabiedriskās vietās, kur ir daudz lielāks risks inficēties," viņa uzskata.

Izvērtē riskus

Tūrisma aģentūras "Latvia Tours" direktore Ieva Keiša stāsta, ka tūrisma nozare šo ziņu uztver ļoti pozitīvi, jo Latvija līdz šim bija palikusi faktiski vienīgā Eiropas valsts, no kuras kopš 2020. gada marta nebija atļauti lidojumi uz trešajām valstīm, un tas negatīvi ietekmē gan Latvijā strādājošo tūrisma operatoru konkurētspēju, gan Rīgas lidostu kā Baltijas aviotransporta centru.

"Tomēr līdz šim kaislīgākie ceļotāji jau ir izmantojuši iespēju doties atpūtas braucienos no Lietuvas un Igaunijas, jo kaimiņvalstīs šāda aizlieguma nebija, līdz ar to pagaidām grūti novērtēt, cik liels būs pieprasījums lidojumiem no Latvijas. Nevarētu teikt, ka 5. martā, kad sākās lidojumi uz Kanāriju salām, Tenerifi, pieprasījums bija ļoti liels, tomēr lidmašīna bija piepildīta," stāsta Keiša. Tiesa gan, kopumā kompānijas klientu vidū pieprasījumu patlaban nevar vērtēt kā augstu, klienti konsultējas ar ceļojumu profesionāļiem un ļoti rūpīgi izvērtē riskus.

"Runājot par galamērķiem, visdrīzāk, tuvākajā laikā pamatā piedāvāsim Latvijas tūroperatoru organizētos čarterreisus, jo uzskatām, ka kontrolēta un droša ceļošana, kad tiek veikti trīs Covid-19 testi, ir visdrošākais veids, kā šobrīd ceļot. Situācija var strauji mainīties, līdz ar to arī valdības noteiktie ierobežojumi nav iepriekš paredzami, tāpēc nav īstais brīdis piedāvāt kādus atsevišķi veidotus produktus," sacīja Keiša.

Papildu izdevumi nebiedēja

Valdībai atceļot aizliegumu starptautiskajiem pasažieru gaisa pārvadājumiem caur lidostām uz/no trešajām valstīm, arī tūroperators "Novatours" atsācis ceļojumu organizēšanu uz Ēģiptes kūrortiem no Rīgas.

"Ēģipte, īpaši ziemas sezonā, mūsu klientu lokā vienmēr ir bijis pieprasīts ceļojumu galamērķis. Laikā, kad no Latvijas turp doties netika ļauts, mūsu kolēģi Lietuvā un Igaunijā jau labu laiku ceļojumus uz Ēģipti organizēja. Dedzīgākie Latvijas tūristi labprāt izmantoja iespēju ceļot uz ārvalstīm no kaimiņvalstīm, neskatoties nedz uz papildu izdevumiem, nedz uz nepieciešamo papildu laiku šiem ceļojumiem. Tāpēc mēs esam ļoti priecīgi, ka tagad varēsim piedāvāt ceļojumus uz Ēģipti ar tiešiem lidojumiem no Rīgas," norāda tūroperatora "Novatours" vadītājs Leonīds Močeņovs.

Viņš norāda, ka, atsaucoties uz Lietuvas un Igaunijas kolēģu sniegto informāciju, kā arī esot saziņā ar ārvalstu partneriem, ir secināms, ka drošības situācija Ēģiptē ir atbilstoša ceļojumu organizēšanai uz šīs valsts atpūtas kūrortiem. Tā rezultātā tūroperators no 27. marta piedāvās ceļojumus uz Hurgadas kūrortiem un no 28. martā - uz Šarm eš Šeihas kūrortiem. Tāpat aktuālo tūroperatora piedāvājumu klāstā šobrīd ietilpst ceļojumi uz Kanāriju salas Tenerifes kūrortiem.

Močeņovs norāda, ka pārdomātai ceļošanai šobrīd ir labvēlīgi apstākļi, tomēr svarīgi ir ievērot drošību un respektēt valstu atbildīgo iestāžu norādījumus un ieteikumus.

Jārēķinās ar papildu izdevumiem

Arī "Tez Tour" pārstāve Marina Batkiļina pauž prieku, ka pēc gada ilguša pārtraukuma valdība ir skatījusi jautājumu par iespēju veikt čarterlidojumus uz trešajām valstīm.

"Tomēr, lai varētu doties ilgi gaidītā ceļojumā, tūristam jārēķinās ne tikai ar drošības prasību ievērošanu (gan ierodoties lidostā, gan izvēlētā galamērķa viesnīcā), bet tāpat ar trīs Covid-19 testiem (1. ieceļošanai izvēlētajā galamērķī, 2. pirms atgriešanas Latvijā, kā arī 3. testu, kad jau atlidots uz Latviju). Tāpat jārēķinās ar papildu izdevumiem, kas var būt saistīti ar saslimšanu atpūtas laikā," viņa atgādina.

"Pirms ceļojumu programmas izsludināšanas esam rūpīgi caurskatījuši drošības protokolu prasības, to nianses, kuras paredz gan tehnisko un informatīvo nodrošinājumu, gan nepieciešamības gadījumā arī tūrista transportēšanu līdz pašizolācijas vietai. Vēlme un pieprasījums ceļot ir ļoti liels, tāpēc esam gatavi jau drīzumā iepazīstināt tūristus un ceļotājus ar vasaras sezonas programmas piedāvājumiem. Vasaras sezonas programmā piedāvāsim ceļojumus gan uz Eiropas populārākajiem kūrortiem, gan uz trešo valstu iecienītākajiem galamērķiem, gan arī atklāsim jaunus tūrisma produktus," stāsta Batkiļina.