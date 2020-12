Tūrisma nozares atbalsta programmas otrajā kārtā saņemti 317 iesniegumi

Noslēgusies pieteikšanās tūrisma nozares uzņēmumu atbalsta programmā viesnīcu operacionālo izmaksu segšanai vai darba algu subsīdijām.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

No 4. līdz 18. decembrim atbalsta pieteikumus Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA) iesnieguši 317 uzņēmumi, pretendējot uz atbalstu 4,54 miljonu eiro apmērā. Vidējā pieprasītā atbalsta summa ir 14 300 eiro. Lielākā pieprasītā atbalsta summa ir 217 420 eiro, bet mazākā 173,33 eiro, liecina LIAA sniegtā informācija.

Līdz 18. decembrim ir izvērtēti 74 tūrisma nozares uzņēmumu iesniegumi un pieņemts lēmums par 932 058 eiro izmaksu, bet 243 pieteikumi vēl ir vērtēšanas stadijā. Kopumā šajā atbalsta kārtā saskaņā ar MK noteikumiem "Atbalsts tūrisma nozares uzņēmumiem Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai" bija plānots finansējums 4,79 miljonu eiro apmērā. Kopējais valsts atbalsts darba algu subsīdijām un operacionālo izmaksu segšanai tūrisma uzņēmumiem tika plānots 19,36 miljonu eiro apmērā, no kuriem 14,56 miljoni eiro tika izmaksāti 826 uzņēmumiem pirmajā atbalsta kārtā.

Uz atbalstu viesnīcu operacionālo izmaksu segšanai vai darba algu subsīdijām varēja pieteikties uzņēmumi, kuru apgrozījums vienā mēnesī laika posmā no 2020. gada aprīļa līdz jūnijam, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, ir samazinājies par 30%. Tāpat atbalstam kvalificējās arī uzņēmumi, kuru 2020. gada marta vai aprīļa apgrozījums, salīdzinot ar 2019. gada divpadsmit mēnešu vidējiem ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros uzņēmums faktiski darbojies laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 1. martam, ir samazinājies par 30%.

Atbalsta programma paredz, ka viesnīcas var saņemt atbalstu operacionālo izmaksu segšanā - 4 eiro apmērā par kvadrātmetru un līdzekļus drīkstēs izlietot komunālo pakalpojumu, nekustamā īpašuma nomas un tamlīdzīgas saimnieciskās darbības izdevumiem.

Atbilstoši apstiprinātajiem noteikumiem, operacionālo izmaksu atbalstam kvalificējas tie tūrisma nozares uzņēmumi, kuri līdz 2020. gada 1. martam savu darbības veidu ir reģistrējuši ar NACE kodu: 55.10 Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās.

Atbalstam operacionālo izmaksu segšanai varēja pieteikties arī tās viesnīcas, kuras jau saņēma atbalstu darbinieku atalgojumam pirmajā pieteikšanās kārtā, tomēr jārēķinās, ka vienam iesniedzējām (kopā ar saistītajiem uzņēmumiem) atbalsts nedrīkst pārsniegt 800 tūkstošus eiro, summējot atbalstu darbinieku atalgojumam un operacionālo izmaksu segšanai, norāda LIAA.

Atbalstam darbinieku atalgojumam 30% apmērā no 2019. gadā veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām varēja pieteikties arī tie tūrisma nozares uzņēmumi, kuri atbalstam nepieteicās vai nekvalificējās sākotnēji.