Tūristu mītnēs uz pusi mazāk viesu – zemākais rādītājs desmit gadu laikā

2020. gadā Latvijas tūristu mītnēs apkalpoti 1,46 miljoni ārvalstu un vietējo viesu, kas ir par 48,7 % mazāk nekā 2019. gadā un ir zemākais rādītājs pēdējo desmit gadu laikā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Viesi tūristu mītnēs pavadījuši 2,89 miljonus nakšu, kas ir par 47,6 % mazāk, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

2020. gada sākumā – janvārī un februārī viesu skaits palielinājās, savukārt pēc ārkārtas situācijas izsludināšanas valstī no 12. marta un vēlāk no 9. novembra gan vietējo, gan ārvalstu viesu ceļošanas iespējas samazinājās, līdz ar to vērojams viesu skaita kritums, salīdzinot ar iepriekšējā gada mēnešiem.

2020. gadā tūristu mītnēs apkalpoti 715 tūkstoši ārvalstu viesu, kas ir par 63,3 % mazāk nekā 2019. gadā. Pavadīto nakšu skaits bijis 1,5 miljoni – kritums par 60,9 %. Visvairāk ārvalstu viesu uzņemts no Lietuvas (178,4 tūkst.), Igaunijas (137,4 tūkst.), Krievijas (72,5 tūkst.), Somijas (68,8 tūkst.), Vācijas (53,4 tūkst.), Apvienotās karalistes (25,4 tūkst.).

No ārvalstu viesiem 55,6 % jeb 397,3 tūkstoši bijuši no kaimiņvalstīm – Lietuvas (25 %), Igaunijas (19,2 %), Krievijas (10,1 %) un Baltkrievijas (1,3 %).

Visvairāk ārvalstu viesu uzņemti Rīgā – 66,7 %, Jūrmalā – 11,1 %, Liepājā – 3,8 %, Ventspilī – 3,1 %, Siguldas novadā – 1,9 %, Daugavpilī un Salacgrīvas novadā – 1,2 %.

2020. gadā tūristu mītnēs apkalpoti 748 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju, kas ir par 17,6 % mazāk nekā 2019. gadā. Pavadīto nakšu skaits samazinājies par 16,5 %, un tas bijis 1,39 miljoni.

Vispopulārākās Latvijas iedzīvotāju apmešanās vietas bijušas Rīgā, kur apmetās 21,5 % viesu, Jūrmalā – 9,9 %, Liepājā – 8 %, Daugavpilī – 4 %, Ventspilī – 3,6 %, Siguldas novadā – 2,9 %, Salacgrīvas un Daugavpils novadā – 2,4 %.

2020. gada 4. ceturksnī Latvijas tūristu mītnēs apkalpoti 183,4 tūkstoši ārvalstu un vietējo viesu – par 68,4 % mazāk nekā šajā laika periodā pirms gada. Viesi pavadījuši 408,3 tūkstošus nakšu, kas, salīdzinot ar attiecīgo periodu pirms gada, ir kritums par 64,1 %. Ārvalstu viesu skaits gada pēdējā ceturksnī samazinājies par 89,8 %, un tas bijis 39,8 tūkstoši, bet vietējo viesu skaits sarucis par 24,5 %, un tas bijis 143,5 tūkstoši.