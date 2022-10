Pirmajā darbības gadā tūroperators "Join Up Baltic" apkalpojis 34 tūkstošus tūristu Baltijas valstīs, liecina tā sniegtā informācija.

"Join Up Baltic" Baltijas valstīs reģistrēts pirms gada, 2021. gada 7. oktobrī. Aktīvu darbību tas sāka šā gada 14. aprīlī, un pirmajos sešos mēnešos Baltijas tūristiem tas piedāvāja ceļojumus uz tādiem galamērķiem kā Šarmelšeiha un Hurgada Ēģiptē, Zakintas un Krētas salas Grieķijā, kā arī uz vairākiem galamērķiem Turcijā. Tūroperatora galvenais birojs darbojas Rīgā, un uzņēmumā strādā 30 tūrisma ekspertu komanda.

""Join Up Baltic" dibināšana bija pirmais "Join UP!" zīmola solis Eiropas tirgū. Šis laiks bija izaicinājumiem bagāts: pēcpandēmijas periods, tam sekojošās izmaiņas ceļotāju paradumos, taču, neskatoties uz sarežģītajiem apstākļiem, esam sasnieguši teicamus rezultātus," vērtē Sabina Saikovskaja, "Join Up Baltic" vadītāja.

Papildus Baltijas valstīm uzņēmumi, kuriem ir kopīgs "Join UP!" zīmols, strādā Ukrainā, Moldovā, Kazahstānā un Rumānijā. Tūroperatori Polijā, Čehijā, Slovākijā un Ungārijā savu darbību plāno sākt nākamgad.