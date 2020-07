Tūroperatoram 'Tez Tour' reģistrēta pirmā komercķīla Covid-19 grūtību pārvarēšanai

Trešdien, 8. jūlijā, vienu miljonu eiro vērta komercķīla reģistrēta tūroperatoram SIA "Tez Tour". Par labu komercķīlas devējam AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" uzņēmums ieķīlājis visu savu mantu kā lietu kopību uz ieķīlāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamās sastāvdaļas, informē "Lursoft" Klientu portfeļa monitorings. Attēlā "Tez Tour Latvija" vadītājs Konstantīns Paļgovs.

Trešdien reģistrētā komercķīla ir pirmā ķīla uzņēmuma 18 gadus ilgajā pastāvēšanas laikā, liecina "Lursoft" informācija. "Tez Tour" plāno saņemt valsts garantētu kredītu viena miljona eiro apmērā no "Altum", lai pārvarētu Covid-19 radītās grūtības. "Uzņēmums pieteicās valsts atbalsta instrumentam, lai varētu pārvarēt Covid-19 radītās grūtības. Esam priecīgi, ka "Altum" mūs ir atzinis par uzticamu un stipru uzņēmumu, izvērtējot visus kritērijus," teic "Tez Tour Latvija" vadītājs Konstantīns Paļgovs, piebilstot, ka tas palīdzēs uzņēmumam pārvarēt šo laiku, vienlaikus nodrošinot ceļotājiem augstākās kvalitātes pakalpojumus.

Spāņu "Germesinvest SL" piederošā "Tez Tour" darbiniekiem vairākkārt veikta atlīdzības izmaksa par dīkstāvi, kā arī VID atbalstījis uzņēmuma nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadali termiņos vai atlikšanu uz laiku līdz trim gadiem. Pērn uzņēmums nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā samaksājis 537,59 tūkstošus eiro. Ja salīdzina "Tez Tour" veiktās nodokļu iemaksas uz vienu darbinieku ar citu tūrisma operatoru pakalpojumu nozarē strādājošo uzņēmumu nodokļu iemaksām, jānorāda, ka "Tez Tour" gadījumā tās ir vairāk nekā divas reizes lielākas.

Tūrisma operatoru pakalpojumu nozarē strādājošie uzņēmumi iedzīvotāju ienākuma nodoklī uz vienu darbinieku 2019. gadā samaksājuši vidēji 1,59 tūkstošus eiro, bet valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās – 3,24 tūkstošus eiro. Tikmēr "Tez Tour" tie bijuši attiecīgi 4,05 tūkstoši eiro un 7,74 tūkstoši eiro uz vienu strādājošo.

"Tez Tour" 5. jūlijā veica pirmos šīs vasaras čarterlidojumus sadarbībā ar nacionālo aviokompāniju "airBaltic" uz Grieķijas Krētas salu un Peloponesas pussalu. Lidojumi atsākās pēc vairāk nekā četru mēnešu ilga čarterreisu programmas pārtraukuma, kas bija saistīts ar Covid-19 krīzi. No 17. oktobra"Tez Tour" plāno uzsākt tiešo čarterreisu nodrošināšanu no Rīgas uz Laspalmas (Grankanārijas salu), kas būs viens no garākajiem tiešajiem lidojumiem no Rīgas lidostas sadarbībā ar "airBaltic" ar "AirBus A220-300".