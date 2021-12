'UAV Factory' bezpilota izlūkošanas lidaparāts iegūst inovācijas balvu

Par "Latvijas-Amerikas Inovāciju balvas 2021” uzvarētāju atzīts uzņēmums “UAV Factory” – tā izstrādātais bezpilota izlūkošanas lidaparāts “Penguin C Mk 2 VTOL”

Izvērtējot konkursa pieteikumus, žūrijas komisija balvu nolēma piešķirt uzņēmumam "UAV Factory" par bezpilota izlūkošanas lidaparātu "Penguin C Mk 2 VTOL", bet otro vietu – "Vigo Health" izstrādātajai lietotnei "Vigo", kas palīdz cilvēkiem, kuri pārcietuši insultu. Balvas laureāti ieguva attiecīgi 10 tūkst. eiro un 5000 eiro lielu naudas balvu, kā arī speciāli izgatavotu balvu, kas simbolizē radošumu un inovācijas.

Atšķirībā no līdzšinējiem "Penguin" sērijas modeļiem, jaunākais bezpilota izlūkošanas lidaparāts "Penguin C Mk 2 VTOL" ir aprīkots ar vertikālās pacelšanās un nolaišanās iekārtām un to ir iespējams izmantot sarežģītā apvidū un ekstremālās temperatūrās. Jaunākās tajā iestrādātās tehnoloģijas ļauj lidaparātam paildzināt lidojumu par 20%, sasniedzot vairāk nekā 14 stundas.

"Vigo" lietotne ir Latvijā radīts digitālās rehabilitācijas asistents cilvēkiem pēc insulta pārciešanas. Katram pacientam tiek individuāli pielāgota programma, kas noderēs gan lietošanai mājas apstākļos, gan kalpos kā pilnvērtīgs insulta rehabilitācijas papildinājums, atrodoties slimnīcā. Programma izveidota kopā ar Nacionālā rehabilitācijas centra "Vaivari" funkcionālajiem terapeitiem un ir pieejama dažādās Latvijas slimnīcās.

ASV vēstnieks Džons L. Kārvails balvas pasniegšanas tiešsaistes pasākumā uzsvēra: "ASV vēstniecība lepojas, ka esam nodibinājuši šo balvu kopā ar mūsu partneriem Baltijas-Amerikas Brīvības fondu un Amerikas Tirdzniecības palātu Latvijā ar mērķi veicināt uzņēmējdarbību, uz pētniecību balstītas inovācijas un ciešākas ekonomiskās saites starp ASV un Latviju. Inovācijas ir mūsu ekonomisko panākumu un kopīgās nākotnes atslēga. Prezidents Baidens ir nosaucis šo par "izšķirošo desmitgadi inovācijām", atzīstot, ka mums ir vajadzīgas jaunas tehnoloģijas un jaunas idejas, lai risinātu mūsu aktuālākās problēmas."

Balvas pretendenti ir Latvijas iedzīvotāji un Latvijā reģistrētas organizācijas un uzņēmumi no dažādām nozarēm. Konkursam tika pieteiktas 6 inovācijas.

Pieteikumus izvērtēja profesionāla žūrija. Tie tika vērtēti pēc tādiem kritērijiem kā novatorisms, ietekme, pielietojamība, sadarbība, projekta briedums un pievienotā vērtība. Pretendentu atlasē tika izvērtēti arī vairāki faktori, kas vērtēja saikni starp Latviju un ASV.

Balvu rīko Amerikas Tirdzniecības Palāta Latvijā, ASV vēstniecība Latvijā un Baltijas-Amerikas Brīvības Fonds ceturto gadu pēc kārtas sadarbībā ar tehnoloģiju jaunrades telpu "TechHub Riga" un Latvijas jaunuzņēmumu asociāciju "Startin.LV".