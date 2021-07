Ūdens apkures radiatoru ražotājs 'Lyngson' uzstādījis saules paneļu parku

Uzņēmums "Lyngson" sadarbībā ar enerģētikas uzņēmumu grupu "AJ Power" šovasar uzstādījis saules paneļu parku. Projekta ietvaros uz ražotnes ēkas jumta uzstādīti 1580 saules paneļi ar kopējo sistēmas jaudu 489 kW. Uzstādītais saules paneļu parks ik gadu saražos gandrīz 500 000 kWh zaļās elektroenerģijas, informē "AJ Power".

Gada griezumā SIA "Lyngson" saules paneļi saražos vidēji 30% no uzņēmuma elektroenerģijas pašpatēriņa, taču vasaras mēnešos tie būs vairāk nekā 50% no pašpatēriņa. Zaļā elektroenerģija tiks izmantota ražotnes vajadzībām, kā rezultātā ik gadu atmosfērā nenonāks 141 000 kg CO 2 izmešu.

"Lyngson" nodarbojas ar ūdens apkures radiatoru ražošanu. Ražošanas uzņēmums Latvijā darbojas 16 gadus, un tā lielākais tirgus ir Skandināvija – uz to tiek eksportēti 95% no saražotās produkcijas. Pagaidām šī ir pirmā SIA "Lyngson" realizētā saules paneļu projekta kārta. Plānots, ka tuvākajā laikā tiks uzsākta saules paneļu parka otrās kārtas būvniecība, papildus uzstādot vēl 100 kW jaudas. Tādējādi ražotnes kopējais saules parka apjoms sasniegs gandrīz 600 kW.

"Latvijā lielākā saules paneļu parka realizācija ir piemērs tam, ka saules enerģijai ir nākotne un ka arī energointensīvi ražošanas uzņēmumi var nodrošināt pietiekami lielu daļu savu energoresursu patēriņa, izmantojot tieši saules saražoto enerģiju. Šādi uzņēmumi domā ilgtspējīgi un tajā pašā laikā meklē iespējas, kā samazināt energoresursu izmaksas. "AJ Power" grupai šis ir līdz šim lielākais realizētais saules paneļu projekts. Savu darbību saules paneļu projektu realizācijā mēs uzsākām pirms pieciem gadiem, un tobrīd lielākais izaicinājums bija klientus pārliecināt, ka saules enerģijai arī Latvijā ir potenciāls un ka tā ir jēgpilna investīcija. Šobrīd situācija ir mainījusies un arvien vairāk uzņēmumu apzinās, ka tā ir nākotne, kurā noteikti ir vērts investēt, tādējādi nostiprinot sava uzņēmuma konkurētspēju," norāda "AJ Power" uzņēmumu grupas vadītājs Roberts Samtiņš.

SIA "Lyngson" projekta investīcijas sasniedz 295 210 eiro. Pateicoties uzstādītajam saules paneļu parkam, uzņēmums gada laikā elektroenerģijas izmaksās ietaupīs vairāk nekā 44 500 eiro. Uzņēmuma ražotne atrodas Olaines novada Olaines pagastā, tā apgrozījums 2020. gadā sasniedza 13 miljonus eiro.