Latvijā elektroenerģiju ražo no visiem atjaunīgajiem energoresursiem – ūdens, vēja un saules, tomēr pēdējos divus salīdzinājumā ar kaimiņvalstīm izmantojam ļoti maz dažādu iemeslu dēļ, tai skaitā nepopulārā OIK procesa ieviešanas dēļ. Lai arī pasaulē tiek veikti aprēķini, no kura resursa elektroenerģiju ražot ir vislētāk, izmaksu amplitūda pat viena resursa ietvaros bieži vien būtiski variē atkarībā no dabas apstākļiem, valsts stratēģijas, kapitāla izmaksām utt. Portāls "Delfi Bizness" diskusijās ar nozares pārstāvjiem vērtē, kurš būtu vislētākais resurss pašu zemē.

Starptautiskās Enerģētikas aģentūras un OECD Kodolenerģētikas aģentūras pētījumā "Projected Costs of Generating Electricity 2020" analizētas elektrības ražošanas izmaksas 243 ražošanas stacijās 24 valstīs, Baltijas valstis šajā pētījumā nav iekļautas. Situācija vairāk nekā gada laikā ir mainījusies, ņemot vērā dabasgāzes, CO 2 kvotu, elektroenerģijas cenu pieaugumu, tomēr pēc vienotas metodoloģijas veiktais pētījums spēj iezīmēt atšķirības katrā energoresursu ražošanas veidā. Lai arī eksperti diskutē, kurš rādītājs vispilnīgāk spēj atspoguļot elektrības ražošanas izmaksas, izlīdzinātās elektrības ražošanas izmaksas (levelised cost of electricity (LCOE)) ir viens no biežāk izmantotajiem rādītājiem. Tas ņem vērā izejvielu, CO 2 cenu, kapitāla izmaksas, diskonta likmi finanšu plūsmā u. tml., bet ignorē sadales un pārvades izmaksas.