'Unilever' atsakās no vārda 'normāls' savu produktu komunikācijā

"Unilever" paziņojis, ka atteiksies no vārda "normāls" izmantošanas kompānijas skaistumkopšanas un personīgās higiēnas zīmolu iepakojumā un reklāmā.

Tāpat kompānija turpmāk neveiks digitālas korekcijas, lai mākslīgi uzlabotu cilvēka ķermeni savu zīmolu reklāmās.

"Unilever" pasūtītajā pētījumā, kas veikts deviņās valstīs, secināts, ka vairāk nekā puse jeb 56% aptaujāto uzskata – skaistumkopšanas un personīgās higiēnas nozare var likt cilvēkiem justies atstumtiem. Tādēļ kompānija ir gatava mainīt savu produktu izstrādes procesu, lai tie sniegtu lielāku pievienoto vērtību gan cilvēkiem, gan planētai. "Unilever" mainīs iepakojumu dizainu un produktu komunikācijas materiālus, atsakoties no vārda "normāls" lietošanas. Savukārt kompānijas zīmolu reklāmās netiks digitāli mainīta cilvēka ķermeņa forma, izmērs vai ādas krāsas proporcijas un tiks palielināts to reklāmu skaits, kurās attēloti cilvēki no dažādām nepietiekami pārstāvētām sabiedrības grupām.

"74% respondentu norāda, ka vēlas, lai skaistumkopšanas un personīgās higiēnas nozare vairāk koncentrētos uz cilvēku labsajūtas, nevis tikai vizuālā tēla uzlabošanu. Tādēļ visā pasaulē un arī Baltijas valstīs mēs vēlamies uzsvērt, ka patērētāju izvēlētie produkti ne tikai labi veic savu funkciju, bet arī ir draudzīgi videi, planētai un pašiem cilvēkiem," skaidro "Unilever Baltics" ģenerāldirektors Kamerons Hīts (Cameron Heath).

Septiņi no desmit cilvēkiem piekrītot, ka vārda "normāls" lietošanai uz produktu iepakojuma un reklāmā ir negatīva ietekme. Jaunāku cilvēku vidū, 18–35 gadu vecumā, šis rādītājs ir augstāks – astoņi no desmit.

"Katru dienu viens miljards cilvēku lieto mūsu produktus un vēl vairāk cilvēku redz mūsu reklāmas. Tāpēc mūsu zīmoliem piemīt spēks mainīt cilvēku dzīvi. Mēs esam apņēmušies cīnīties ar negatīvām normām un stereotipiem, lai veidotu plašāku, daudz iekļaujošāku skaistuma definīciju. Mēs apzināmies, ka ar vārda "normāls" noņemšanu no mūsu produktiem diskriminācijas problēma netiks novērsta, taču tas ir būtisks solis pareizajā virzienā. "Pozitīvā skaistuma" kampaņas ietvaros mūsu mērķis ir ne tikai mazināt kaitējumu, bet arī darīt vairāk laba gan cilvēkiem, gan planētai. Ņemot vērā, ka arī patērētāji arvien vairāk novērtē zīmolus, kas mērķtiecīgi strādā ar sociālajiem un vides problēmjautājumiem, mēs ticam, ka šī apņemšanās stiprinās arī mūsu biznesa rezultātus," stāsta "Unilever" skaistumkopšanas un personīgās higiēnas biznesa prezidents Sanijs Džains (Sunny Jain).

Jauninājumi arī paredz plašāku dabai draudzīgāku, bioloģiski noārdāmu un pārstrādājamu sastāvdaļu izmantošanu, piemēram, iepakojumu, kurā tiek izmantots mazāk plastmasas vai tās nav vispār.

"Unilever" ir viens no pasaulē vadošajiem skaistumkopšanas un personīgās higiēnas, mājas uzkopšanas, kā arī pārtikas un bezalkoholisko dzērienu piegādātājiem, kura produkti tiek izplatīti vairāk nekā 190 valstīs. "Unilever" produktu portfelī ir aptuveni 400 zīmolu, tostarp "Dove", "Knorr", "Rexona", "Hellmann's", "Lipton", "Lux", "Magnum", "Axe", "Sunsilk" un "Surf".