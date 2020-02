'UP Invest' nepabeidz darījumu par 'Biļešu servisa' īpašnieka iegādi

Igaunijas uzņēmēja Margusa Linnamē kontrolētajai investīciju kompānijai "UP Invest" nav izdevies pabeigt darījumu, lai iegādātos biļešu tirdzniecības operatoru "Baltic Ticket Holdings", kam pieder arī "Biļešu serviss" Latvijā.

"UP Invest" valdes loceklis un izpilddirektors Svens Nūtmans piektdien paziņoja, ka priekšnoteikumi, kas tika paredzēti, vienojoties par pirkšanas pārdošanas darījumu, nav īstenojušies, tāpēc darījums nav pabeigts.

Abas puses vienojušās sīkāku informāciju nesniegt.

Par plānoto darījumu tika paziņots oktobrī. Darījumam tika saņemta arī konkurences uzraugu atļauja. Decembrī darījumam deva atļauju Latvijas Konkurences padome.

Igaunijas kompānija "Baltic Ticket Holdings" (BTH) dibināta 2007. gadā, sākotnēji tā pārvaldīja "Piletilevi" Igaunijā un "Biļešu serviss" Latvijā. 2016.gadā BTH grupai pievienojās "Bilietai" Lietuvā un "Kvitki" Baltkrievijā.

Grupas uzņēmumi pārvalda tiešsaistes platformas "www.piletilevi.ee", "www.teatrix.ee", "www.kinkekaart.ee", "www.bilesuserviss.lv", "www.bilietai.lt", "www.kvitki.by", "www.teatr.by" un "www.vpodarok.by". Tāpat BTH tirdzniecības punkti sadarbojas ar lieliem mazumtirdzniecības uzņēmumiem, piemēram, "Selver", "Circle-K", "Latvijas Pasts", "Rimi", "Maxima", "Vaga", "Jevrosetj", kā arī ar teātriem un koncertzālēm visās valstīs.

"UP Invest" kapitālā 78% akciju pieder Linnamē, bet 20% - Ivaram Vendelinam. "UP Invest" pieder plašs uzņēmumu portfelis. Informācijas aģentūra LETA ir daļa no starptautiskas mediju grupas, kuras akciju turētājs ir "UP Invest".