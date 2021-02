'UPB' izaicinošo 2020. gadu noslēgusi ar grupas vēsturē lielāko apgrozījumu

"UPB" grupas neauditētais konsolidētais apgrozījums 2020. gadā sasniedzis 237 miljonus eiro, kas ir par 11 % vairāk nekā 2019. gadā. Palielinājies gan būvkonstrukciju ražošanas apjoms un sarežģītība, gan būvniecības projektu skaits un mērogs vietējos un ārvalstu tirgos.

Pērn "UPB" grupas attīstībā veiktas arī nozīmīgas investīcijas astoņu miljonu eiro apmērā, tostarp uzsākta jaunas dzelzsbetona konstrukciju ražotnes būvniecība Liepājā.

"Gada sākumā bija liela ārējā neskaidrība, un mums bija jāsagatavojas dažādiem situācijas attīstības scenārijiem, taču kopumā gadu izdevies noslēgt ar rekordaugstu apgrozījumu. 2020. gads "UPB" grupai ir bijis 30 gadu pastāvēšanas vēsturē līdz šim veiksmīgākais, turklāt pēdējo piecu gadu laikā esam apgrozījumu pat dubultojuši," stāsta "UPB" valdes priekšsēdētājs Dainis Bērziņš (fotogrāfijā).

"UPB" valdes priekšsēdētājs skaidro, ka, "neskatoties uz izaicinājumiem darba drošībā, preču un pakalpojumu plūsmas nodrošināšanā un citās jomās, tika realizēti vairāki nozīmīgi projekti gan vietējā tirgū, gan ārvalstīs, un šobrīd strādājam ar pietiekami apjomīgiem pasūtījumiem, kas ļauj mums pozitīvi skatīties nākotnē un sniedz arī laika rezervi reaģēt arī uz dažādiem neparedzamiem tirgus pavērsieniem." Jau kopš 2020. gada pavasara prioritāte bijusi arī drošu darba apstākļu nodrošināšana ražotnēs un būvobjektos, kā arī regulāra un droša darbinieku rotācija no būvobjektiem ārvalstīs.

Šogad salīdzinoši nozīmīgāku "UPB" grupas apgrozījuma daļu veido būvniecība Latvijā, kas pieaugusi par aptuveni 35 %. 2020. gada rudenī pabeigts Latvijas tirgū līdz šim lielākais uzbūvētais objekts – tirdzniecības centrs "Sāga", kura platība sasniedz 57 000 m2. "Sāga" ir "UPB Design&Build" projekts, kas ietver gan projektēšanu, gan būvniecību, turklāt tā īstenošanā piedalījušies vairāk nekā 10 grupas uzņēmumi.

Foto: Publicitātes foto

Pērnā gada nogalē noslēgusies būvniecība Baltijas valstīs lielākajai siltuma akumulācijas sistēmai AS "Latvenergo" ražotnē TEC-2. Starp Latvijas projektiem uzņēmums ceļ arī ar Rīgas Stradiņa Universitāti noslēgto līgumu, kas paredz jauna farmācijas studiju un zinātnes kompleksa būvniecību līdz 2022. gadam. Tajā atradīsies modernas studiju telpas un pasaules līmeņa zinātnes centrs, tostarp Gatavo zāļu formu pētnieciskā laboratorija.

2020. gadā "UPB" būvniecības eksporta apjoms palielinājies par vairāk nekā 10%, ko izdevies panākt ar darbu pie vairākiem sarežģītiem un augstas pievienotās vērtības objektiem gan karkasa, gan fasāžu, gan apvienoto stikla, metāla un betona konstrukciju jomā.

"UPB" turpināja attīstīt savu portfolio augstceltņu būvniecībā un pērn uzsāka karkasa būvniecību līdz šim uzņēmuma vēsturē augstākajai ēkai – "CityGate" Gēteborgā, kas sniegsies 36 stāvu augstumā un tiek dēvēta par augstāko biroju ēku Ziemeļu reģionā. Pabeigta arī Stokholmas dzīvojamā kompleksa "Strato Södermalm" karkasa ražošana un montāža, kur viena no ēkām slejas 19 stāvu augstumā. Šis projekts izceļas arī ar balta betona fasādi, kas prasījusi rūpīgu darbu visos posmos – no projektēšanas un ražošanas, līdz transportēšanai un montāžai.

No apvienoto konstrukciju projektiem uzņēmums izceļ arī "New Ångström", kas ir lielākais būvniecības projekts Zviedrijas Upsalas Universitātes vēsturē. Tajā "UPB" projektējis, ražojis un montējis karkasu un fasādi vienai no divām topošajām mācību ēkām. No fasādes objektiem ievērojama ir "Platinan" biroju ēka Gēteborgā ar līdz šim lielāko "UPB" realizēto fasādi aptuveni 25 000 m2 platībā.

Nozīmīgs 47 % apgrozījuma pieaugums sasniegts arī grupas uzņēmuma "RK Metāls" mašīnbūves produktu līnijā. To izdevies panākt, palielinot realizēto projektu sarežģītību un turpinot apgūt jaunus tirgus, tostarp Angliju, Franciju, Turciju, Čehiju un citus.

Pērn uzsākta jaunas dzelzsbetona konstrukciju ražotnes būvniecība Liepājā. Kopumā tajā tiks investēti 11 miljoni eiro, un plānots izbūvēt ražošanas telpas 4900 m2 platībā, gatavās produkcijas noliktavas 2900 m2 platībā, kā arī modernizēt līdzšinējo betona ražotni. Topošajā ražotnē plānotas 50 jaunas darbavietas, un to paredzēts pabeigt 2021. gada rudenī.

Ražošanas iespējas paplašinājis arī "UPB" grupas uzņēmums "Transportbetons MB" – darbu uzsākusi jauna transportbetona ražotne Liepājā un iegādāta jauna mobilā ražotne, kas paredzēta operatīvai uzstādīšanai tieši būvobjekta teritorijā. Tajā investēti vairāk nekā 500 tūkstoši eiro.

Nozīmīgs ieguldījums bijis arī Stiklu centra iekārtās – tostarp jaunā stikla pakešu izgatavošanas līnijā, kas ļauj paplašināt ražošanas iespējas. Darbu sākusi arī Betona Pētījumu Centra laboratorija Rīgā, kurā tiek veikti arī izpētes projekti jauniem betona produktiem, piemēram, īpaši augstas stiprības betonam.

"2020. gadā mūsu uzņēmumos investējām astoņus miljonus eiro, un šogad ieguldījumus attīstībā plānojam pat dubultot, uzlabojot ražošanas infrastruktūru un attīstot inovatīvus produktus. Tas mums ļaus saglabāt konkurētspēju, attīstīt jaunus biznesa virzienus un paplašināt tirgus ģeogrāfiju. Tas ir īpaši svarīgi šobrīd, kad konkurence tirgū saasinās," papildina Bērziņš.

Lielākās "UPB" uzņēmumu grupas ir "MB Betons" grupa, "RK Metāls" grupa, "AILE" grupa, "UPB Energy" grupa un "UPB Nams" grupa. "UPB" pašlaik strādā vairāk nekā 1900 darbinieku.