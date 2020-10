Uz jauno uzņēmēju apmācībām Kembridžā 88 pretendenti

Noslēgusies pieteikšanās Rīgas pašvaldības finansētajai jauno uzņēmēju apmācību programmai Kembridžā, Lielbritānijā, un tajā saņemti 88 pieteikumi.

Rīgā notiekošajās apmācībās varēs piedalīties 50, bet iespēju savu ideju attīstīt sadarbībā ar Kembridžas pasniedzējiem iegūs 25 labākie, informē Rīgas dome.

"Šā gada programmas ieviešana no iepriekšējām atšķirsies ar to, ka apmācības nāksies organizēt, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju un spēkā esošos ierobežojumus. Taču esam pārliecināti, ka dalībnieki spēs piemēroties un izmantot iespējas, ko sniegs pieredzējušu, augsti kvalificētu ekspertu klātbūtne apmācībās arī attālināti," pauda Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Investīciju nodaļas vadītāja vietnieks Jānis Prūsis.

Šajās dienās tiek veikta pretendentu atlase, lai sestdien, 17. oktobrī, 50 dalībnieki uzsāktu pirmās apmācības, kas būs veltītas tirgus izpētei, mārketingam un biznesa modelim.

Apmācības Kembridžā plānots uzsākt nākamā gada janvāra beigās.

Jauno uzņēmēju apmācību programmu sesto gadu finansē Rīgas pašvaldība un īsteno biedrība "CONNECT Latvija" sadarbībā ar uzņēmējdarbības vēstnieku, profesoru Alanu Barelu un Anglia Ruskin University Kembridžā.

Līdz šim programmu absolvējuši 109 dalībnieki un vismaz 10 no viņiem pēc programmas norises ir izveidojuši savus uzņēmumus. Mācībspēkus un mentorus programmā iesaista sadarbības augstskolas: Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Stockholm School of Economics in Riga un Ventspils Augstskola.