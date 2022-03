Uz laiku iecelts jauns 'Eiropas Dzelzceļa līnijas' valdes loceklis

SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” dalībnieku sapulcē 18. martā par uzņēmuma valdes locekli uz laiku ievēlēts Artūrs Caune. Līdzšinējais valdes loceklis Tālis Laizāns 2022. gada 18. martā atstājis amatu uz savstarpējās vienošanās pamata, informē Satiksmes ministrija.

SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" ir dzelzceļa projekta "Rail Baltica" ieviesējs Latvijā.

Valdes locekļa amata pienākumus Caune pildīs no 2022. gada 19. marta līdz brīdim, kad kapitāla daļu turētāja pārstāvis ievēlēs SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" valdes locekli, kas izvēlēts, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru (konkursu) normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Caunem ir ilggadīga pieredze starptautisku projektu un starptautisku komandu vadībā stratēģiskās plānošanas konsultāciju nozarē, norāda ministrijā. No 2021. gada janvāra Caune ir SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" "Rail Baltica" infrastruktūras pārvaldības departamenta direktors. No 2015. līdz 2021. gadam strādājis AS "RB Rail" tehniskās attīstības un ekspluatācijas stratēģiju un finansējuma piesaistes jautājumos.

Caune ieguvis maģistra grādu starptautiskajā ekonomikā Latvijas Universitātē, un kopš 2013. gada Rīgas Tehniskajā universitātē pasniedz dzelzceļa transporta ekonomikas kursu.

SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" ir valsts kapitālsabiedrība ar Satiksmes ministrijas simtprocentīgu līdzdalības apmēru. SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" ir "Rail Baltica" projekta ieviesējs Latvijā, kas atbilstoši noslēgtajiem finansēšanas līgumiem starp Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūru (CINEA) un AS "RB Rail", kas ir Igaunijas, Latvijas un Lietuvas kopuzņēmums, kuru Baltijas valstis pilnvaro parakstīt finansēšanas līgumus, veic "Rail Baltica" projekta īstenošanu.

Par SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" valdes priekšsēdētāju 2019. gada 31.jūlijā tika ievēlēts Kaspars Vingris.