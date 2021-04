Uz 'Mūkusalas Biznesa Centra' ēkas jumta uzstādīta lielākā saules elektrostacija Rīgā

Tuvākajā laikā ekspluatācijā tiks nodota lielākā saules elektrostacija Rīgā – saules paneļi izvietoti uz biznesa kvartāla "Mūkusalas Biznesa Centrs" ēku jumtiem.

"Mēs cenšamies samazināt savu ietekmi uz apkārtējo vidi, tāpēc Rīgā lielākās saules elektrostacijas atklāšana mums ir ļoti svarīgs projekts. Tādējādi nodrošināsim biznesa centra klientus ar videi draudzīgu elektroenerģiju un samazināsim no fosilajiem resursiem saražotās elektroenerģijas patēriņu," stāsta "Mūkusalas Biznesa Centra" īpašnieks Klāvs Vasks, uzsverot, ka šādas saules elektrostacijas, kuru saražoto elektroenerģiju izmanto pašpatēriņa vajadzībām, ir komerciāli pamatota investīcija.

"Daudzi mūsu centra nomnieki ir starptautisku uzņēmumu meitas uzņēmumi vai filiāles. Nesen saņēmām šādu jautājumu no klienta: "Mūsu mātes uzņēmums ir ceļā uz "nulles oglekļa emisiju līmeni", un prasa saviem meitas uzņēmumiem, kā varam sniegt savu artavu?". Zinot to, ka oglekļa neitralizācija ir jāpanāk visās nozarēs visās Eiropas valstīs, varam ar pilnu pārliecību teikt, ka esam zaļi domājošs uzņēmums un saules elektrostacija ir viens no mūsu projektiem, kas nodrošinās ekoloģiski tīru enerģiju, kas nerada papildu atkritumus un izmešus dabā, tādējādi nepatērējot dabas resursus," piebilst "Mūkusalas Biznesa Centra" valdes priekšsēdētāja Iveta Bahmane.

Saules paneļi jau tagad tiek uzstādīti uz biznesa kvartāla ēku jumtiem. Uzstādīto paneļu kopējā jauda sasniegs 240 kW, un saražotā elektroenerģija tiks izmantota biznesa centra elektroenerģijas pašpatēriņam.

Lielākās saules elektrostacijas uzstādīšanas projektu sadarbībā ar "Mūkusalas Biznesa Centru" īsteno SIA "Tesla".

"Mūkusalas Biznesa Centra" kopējā biroju platība pārsniedz 30 000 kvadrātmetru. "Mūkusalas Biznesa Centra" teritorijā atrodas tādu uzņēmumu kā "Tele2", "Bolt", "Delfi", "Cognizant", "Civinity" un citi biroji. Starp tuvākajiem "Mūkusalas Biznesa Centra" jaunajiem projektiem ir A klases biroju centra "ZEISS Biroji" projekts, kas būs zema enerģijas patēriņa ēka ar BREEAM ilgtspējības sertifikātu ar novērtējumu "excellent".