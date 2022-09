Uz pieciem gadiem 'Rīgas siltuma' valdē ievēlēts Kauliņš un Kutkēviča

AS "Rīgas siltums" padome uz pieciem gadiem uzņēmuma valdē ievēlējusi Mārci Kauliņu un Vinetu Kutkēviču.

Kā informēja uzņēmumā, Kauliņš būs valdes loceklis ar kompetenci korporatīvās pārvaldības un risku vadības jomā. No 2016. gada maija līdz šim brīdim viņš bijis AS "Augstsprieguma tīkls" valdes loceklis.

No 2015. gada februāra līdz 2016. gada maijam Kauliņš pildīja AS "Latvenergo" jurista pienākumus. Savukārt pirms tam viņš bija AS "Latvijas elektriskie tīkli" valdes loceklis, administratīvais direktors.

Kutkēviča būs valdes locekle ar kompetenci finanšu jautājumu jomā. Kopš 2018. gada jūnija līdz šim brīdim viņa bija kredītu pārvaldības uzņēmuma "Intrum Latvia" finanšu direktore Baltijas valstīs.

No 2014.gada augusta līdz 2018. gada jūnijam viņa bija izejvielu piegādātāja maizes, konditorejas, šokolādes, piena produktu ražotājiem un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem "Puratos Latvia" finanšu direktore Baltijas valstīs un Somijā.

"Esam gandarīti, ka mūsu komandai pievienosies profesionālie un pieredzējušie valdes locekļi, kas izturēja lielu, atklātu konkursu un kam ir vērtības, kas sakrīt ar uzņēmuma vērtībām, kā arī neapšaubāma motivācija kopā ar komandu padarīt AS "Rīgas siltums" par kapitālsabiedrību, ar kuru lepojas rīdzinieki," norāda "Rīgas siltuma" padomes priekšsēdētāja vietnieks Jevgenijs Belezjaks.

"Firmas.lv" dati liecina, ka "Rīgas siltuma" apgrozījums pērn bijis 146,45 miljoni eiro, bet peļņa - 5,4 miljoni eiro. Kompānijas kapitālā 49% pieder Rīgas domei, 48,99% - Latvijas valstij, 2% - SIA "Enerģijas risinājumi. RIX", bet "Latvenergo" pieder 0,005% akciju.