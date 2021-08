Uz reģionālā autoceļa no Viesītes līdz Lonei sāk atjaunot segumu

Sāk atjaunot segumu uz reģionālā autoceļa Jēkabpils–Lietuvas robeža (Nereta) (P75) 14 km posmā no Viesītes līdz Lonei (32.01.–46.43. km). Remontdarbi notiek arī divos citos šī autoceļa posmos, līdz ar to ceļš no Dolomītas līdz Lonei var prasīt līdz pat stundai laika, informē "Latvijas Valsts ceļi".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Būvdarbu posmā no Viesītes maksimālais ātrums ierobežots līdz 50 un 70 km/h, satiksme tiek organizēta ar ceļazīmēm un vadstatņiem, ieviests viens luksofora posms.

Esošajam ceļa segumam veiks izlīdzinošo frēzēšanu, labos iesēdumus un ceļa profilu, ieklās asfaltbetona dilumkārtu, kā arī atjaunos sabiedriskā transporta pieturvietu. Darbu sākumā sakārtos ūdens atvades sistēmu – raks un tīrīs grāvjus, likvidēs krūmājus un nomaļu apaugumu, izbūvēs jaunas caurtekas.

Būvdarbus veic SIA "Saldus ceļinieks" par līgumcenu 1 981 048 eiro, kas tiek finansēti no papildu piešķirtajiem 55 miljoniem eiro saistībā ar Administratīvi teritoriālo reformu.

Savukārt 2020. gadā sāktā pilnā seguma pārbūve Jēkabpils–Lietuvas robeža (Nereta) (P75) posmā no Dolomītas līdz Biržiem tuvojas noslēgumam. Darbu ietvaros tur pārbūvē arī tiltu par Ziemeļsusēju un atjauno tiltu pār Podvāzi. Ātrums ierobežots līdz 50 un 70 km/h, divos posmos satiksmi regulē ar luksoforu. Posma šķērsošana var prasīt 20 minūtes.

Darbus par 6,5 miljoniem eiro no valsts budžeta līdzekļiem veic "Saldus ceļinieks", tos plānots pabeigt rudens sākumā.

Savukārt posmā no Biržiem līdz Viesītei (17.–30,44. km) kopš jūnija sākuma notiek seguma atjaunošana, kur jau veikta asfaltbetona izlīdzinošās kārtas frēzēšana, profila labošana un šonedēļ paredzēta asfalta dilumkārtas ieklāšana. Ātrums posmā ierobežots līdz 50 un 70 km/h, divos posmos satiksmi regulē ar luksoforu, tā šķērsošana var prasīt 25 minūtes.

Darbus veic SIA "Via" par līgumcenu 1 719 485 eiro, kas tiek finansēti no papildu piešķirtajiem 100 miljoniem eiro no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Darbus plānots pabeigt līdz septembrim.